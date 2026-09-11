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Substituto de Rodri: Real Madrid renova interesse em alvo de Alonso

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O Real Madrid movimenta seus contatos para contratar meio-campista

O Real Madrid desperdiçou a chance de contratar Rodri e agora paga caro por isso, depois de sofrer com deficiências no meio-campo, algo que ficou evidente diante da Inter de Milão, na ausência de um meio-campista do nível apresentado pelo jogador do Barcelona.

O jornal Sport destacou, em uma reportagem, que a equipe do treinador José Mourinho não impõe seu domínio nas partidas e apoia sua arma principal nas transições rápidas, a fim de dar a Vinícius, Mbappé e Bellingham a oportunidade de finalizar os ataques no último terço. 

Mas os adversários conseguem tomar a bola dele, criar perigo e gerar chances de gol, e Courtois salvou o time merengue de grandes danos, diante do fato de o Real Madrid não ter feito tudo o que estava ao seu alcance para contratar Rodri.

O Real Madrid preferiu focar em um jogador com maior pendor ofensivo, como Bernardo Silva, que foi recusado pelo Barcelona, enquanto continua a depender de Tchouaméni, Valverde e Camavinga como jogadores de construção de jogo, apesar de lhes faltar o talento que Rodri possui.

A construção dos ataques e a criação de jogo são a tarefa inacabada para a equipe do treinador Mourinho, e Arda Güler ou Trent Alexander-Arnold podem representar soluções de emergência, mas todas essas opções ficam distantes do que Rodri pode oferecer.

Por esse motivo, o clube merengue começou a se movimentar em preparação para o mercado de transferências de inverno, uma janela na qual pode resolver a carência que sofre nessa posição, por meio de um nome ao qual já foi ligado no verão e que pode representar uma oportunidade disponível no mercado: Martín Zubimendi, estrela do Arsenal.

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  • Arsenal FC v Coventry City - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    O recuo do papel de Zubimendi no Arsenal

    E, na Inglaterra, as previsões começaram a apontar para a possibilidade de isso acontecer, depois que o papel do jogador diminuiu no Arsenal, já que Zubimendi começou no banco de reservas as cinco partidas oficiais que o clube disputou nesta temporada. 

    O mais significativo foi ele ter ficado no banco de reservas durante o grande confronto da Liga dos Campeões contra o Napoli, no estádio Diego Armando Maradona, onde entrou em campo por apenas 8 minutos.

    O sofrimento de Zubimendi no banco de reservas se estende desde o fim da temporada passada, quando ele ficou no banco, por exemplo, na final da Liga dos Campeões contra o Paris Saint-Germain, antes de entrar para atuar na prorrogação. 

    Apesar de sempre ter apresentado bons desempenhos, o técnico Mikel Arteta preferiu outros jogadores em sua posição, o que pode afetar o estado psicológico do ex-jogador da Real Sociedad.

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    Zubimendi comanda o meio-campo da Espanha após lesão de Rodri

    O Real Madrid inclui Zubimendi com força em seus planos, levando em conta também suas atuações pela seleção espanhola. Quando Rodri sofreu uma lesão grave, foi Zubimendi quem assumiu o comando do meio-campo da seleção espanhola.

    O jogador também apareceu em momentos decisivos, como no segundo tempo da final da Eurocopa de 2024, além da prorrogação da final da Copa do Mundo de 2026.

    O Arsenal pagou 70 milhões de euros para contratá-lo na temporada passada e assinou com ele um contrato que se estende até 2030.

    Espera-se que seu valor de mercado se movimente em uma faixa de números semelhante, e o Arsenal conseguirá recuperar o valor de seu investimento, sendo que essa quantia não é considerada elevada para o Real Madrid.

    Ainda assim, Martín Zubimendi terá também diversos clubes interessados em seus serviços, como o Chelsea comandado por Xabi Alonso, que também pensou em incorporá-lo ao seu projeto quando era candidato a trabalhar no Real Madrid, mas Florentino Pérez não o contratou.

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