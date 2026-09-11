O Real Madrid desperdiçou a chance de contratar Rodri e agora paga caro por isso, depois de sofrer com deficiências no meio-campo, algo que ficou evidente diante da Inter de Milão, na ausência de um meio-campista do nível apresentado pelo jogador do Barcelona.

O jornal Sport destacou, em uma reportagem, que a equipe do treinador José Mourinho não impõe seu domínio nas partidas e apoia sua arma principal nas transições rápidas, a fim de dar a Vinícius, Mbappé e Bellingham a oportunidade de finalizar os ataques no último terço.

Mas os adversários conseguem tomar a bola dele, criar perigo e gerar chances de gol, e Courtois salvou o time merengue de grandes danos, diante do fato de o Real Madrid não ter feito tudo o que estava ao seu alcance para contratar Rodri.

O Real Madrid preferiu focar em um jogador com maior pendor ofensivo, como Bernardo Silva, que foi recusado pelo Barcelona, enquanto continua a depender de Tchouaméni, Valverde e Camavinga como jogadores de construção de jogo, apesar de lhes faltar o talento que Rodri possui.

A construção dos ataques e a criação de jogo são a tarefa inacabada para a equipe do treinador Mourinho, e Arda Güler ou Trent Alexander-Arnold podem representar soluções de emergência, mas todas essas opções ficam distantes do que Rodri pode oferecer.

Por esse motivo, o clube merengue começou a se movimentar em preparação para o mercado de transferências de inverno, uma janela na qual pode resolver a carência que sofre nessa posição, por meio de um nome ao qual já foi ligado no verão e que pode representar uma oportunidade disponível no mercado: Martín Zubimendi, estrela do Arsenal.

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