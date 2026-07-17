Substituto de Álvarez... O Barcelona volta a demonstrar interesse pelo craque do Al-Nassr

O Barcelona continua suas negociações para reforçar o ataque, já que o clube catalão precisa contratar um ou dois atacantes nesta janela de transferências, após a saída de Robert Lewandowski e com a possibilidade de Ferran Torres se transferir para o Paris Saint-Germain.
A prioridade máxima da diretoria do Barcelona continua sendo a contratação de Julián Álvarez, atacante do Atlético de Madrid, embora os dirigentes do Barça estejam cientes de que a negociação se tornou mais complicada nos últimos dias.
Espera-se que o Barcelona decida, na próxima semana, se conseguirá convencer o Atlético de Madrid a abrir mão de seu atacante, enquanto o diretor esportivo Deco continua analisando algumas alternativas disponíveis.
O jornal “Sport” informou que o colombiano John Durán, atacante do Al-Nassr, da Arábia Saudita, está entre os nomes que foram apresentados recentemente ao Barcelona.
Duran já estava na mira do clube catalão há mais de um ano; no entanto, parece que o Benfica, de Portugal, é atualmente o mais próximo de contratar o jogador colombiano, enquanto as negociações do Barcelona não passaram da fase de consulta inicial.