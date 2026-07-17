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Yokohama F.Marinos v Al Nassr: AFC Champions League EliteGetty Images Sport

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Substituto de Álvarez... O Barcelona volta a demonstrar interesse pelo craque do Al-Nassr

Mercado da bola
J. Duran
La Liga
Campeonato Saudita
Barcelona
Al-Nassr
J. Alvarez
Atlético de Madrid
Benfica
Espanha
Arábia Saudita

O Barcelona continua suas negociações para reforçar o ataque, já que o clube catalão precisa contratar um ou dois atacantes nesta janela de transferências, após a saída de Robert Lewandowski e com a possibilidade de Ferran Torres se transferir para o Paris Saint-Germain.

A prioridade máxima da diretoria do Barcelona continua sendo a contratação de Julián Álvarez, atacante do Atlético de Madrid, embora os dirigentes do Barça estejam cientes de que a negociação se tornou mais complicada nos últimos dias. 

Espera-se que o Barcelona decida, na próxima semana, se conseguirá convencer o Atlético de Madrid a abrir mão de seu atacante, enquanto o diretor esportivo Deco continua analisando algumas alternativas disponíveis.

O jornal “Sport” informou que o colombiano John Durán, atacante do Al-Nassr, da Arábia Saudita, está entre os nomes que foram apresentados recentemente ao Barcelona.

Duran já estava na mira do clube catalão há mais de um ano; no entanto, parece que o Benfica, de Portugal, é atualmente o mais próximo de contratar o jogador colombiano, enquanto as negociações do Barcelona não passaram da fase de consulta inicial.

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    John Duran está procurando um novo destino

    John Duran se prepara para deixar a Liga Roshen da Arábia Saudita, após não ter conseguido se adaptar ao ambiente da competição.

    O Al-Nassr havia contratado Durán durante a janela de transferências de inverno de 2025, vindo do Aston Villa por 80 milhões de euros, após o jogador ter apresentado um desempenho notável na Premier League.

    Na época, Deco se reuniu com o agente do jogador colombiano para avaliar a possibilidade de contratá-lo para o Barcelona, mas o jogador preferiu se transferir para a Liga Saudita. 

    No entanto, a passagem de Durán pelo Al-Nassr não foi bem-sucedida, já que ele disputou um número limitado de partidas antes de ser emprestado ao Zenit de São Petersburgo, da Rússia, e depois ao Fenerbahçe, da Turquia, onde conseguiu mostrar parte de seu potencial.

    Nas últimas semanas, o Al-Nassr deu luz verde aos representantes do jogador colombiano para que buscassem um novo destino para ele, e começaram os contatos com vários clubes europeus, sendo o Barcelona um deles, devido à relação anterior entre as duas partes.

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  • Yokohama F.Marinos v Al Nassr: AFC Champions League EliteGetty Images Sport

    O Benfica entra nas negociações

    Além disso, o Benfica recebeu uma proposta para contratar o jogador e está atualmente analisando os detalhes da negociação. Está previsto que dirigentes do clube português viajem para a Arábia Saudita a fim de tentar fechar o acordo por meio de um empréstimo com opção de compra, desde que se chegue a um acordo sobre o salário do jogador.

    Relatos indicam que John Duran pode deixar o Al-Nassr por meio de um empréstimo com opção de compra, o que o torna uma opção atraente no mercado de transferências para os clubes interessados em contratá-lo.

    O jogador, de 22 anos, deseja voltar à Europa a qualquer custo, pois acredita que ainda é capaz de relançar sua carreira no futebol, que foi interrompida prematuramente após sua transferência para a Arábia Saudita, especialmente porque possui grandes qualidades físicas e técnicas que o qualificam para brilhar no futuro.

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