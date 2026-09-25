'Sua maior qualidade' - Raphael Varane revela exatamente o que esperar da nova França de Zinedine Zidane

Zidane começará oficialmente sua era como o novo técnico da seleção francesa nesta sexta-feira. O lendário meio-campista comandará a França pela primeira vez em um confronto contra a Turquia.

Antes da partida, o ex-astro do Madrid Varane falou à publicação francesa L'Equipe. Depois de ter jogado bastante sob o comando de Zidane na capital espanhola, o campeão da Copa do Mundo de 2018 analisa os métodos do novo treinador.