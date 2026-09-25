Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
Zinedine ZidaneGetty
Yosua Arya
Traduzido por

'Sua maior qualidade' - Raphael Varane revela exatamente o que esperar da nova França de Zinedine Zidane

Z. Zidane
França
Turquia x França
Liga das Nações A
R. Varane

Zinedine Zidane está se preparando para assumir o comando da seleção francesa pela primeira vez, quando enfrentará a Turquia na sexta-feira. Antes da tão aguardada estreia, o ex-zagueiro do Real Madrid Raphael Varane revelou o que os torcedores da França podem esperar do técnico lendário.

  • Uma nova era começa para a França

    Zidane começará oficialmente sua era como o novo técnico da seleção francesa nesta sexta-feira. O lendário meio-campista comandará a França pela primeira vez em um confronto contra a Turquia.

    Antes da partida, o ex-astro do Madrid Varane falou à publicação francesa L'Equipe. Depois de ter jogado bastante sob o comando de Zidane na capital espanhola, o campeão da Copa do Mundo de 2018 analisa os métodos do novo treinador.

    • Publicidade
  • FBL-EUR-NATIONS-FRA-TUR-TRAININGAFP

    O poder do instinto natural

    Varane não hesitou quando foi questionado a identificar a característica definidora de seu ex-treinador. O ex-zagueiro apontou a intuição natural como a base central de toda a filosofia de trabalho de Zidane.

    "A maior qualidade dele? Eu diria que é o instinto", explicou Varane. "É algo que ele tem dentro de si, mas também é algo que consegue identificar nos jogadores para que eles atuem soltos em campo e usem a criatividade."

  • Encontrando o equilíbrio tático perfeito

    Embora Zidane incentive a liberdade criativa, ele está longe de ser ingênuo taticamente. Varane enfatizou que o técnico francês exige um rigoroso índice de trabalho defensivo para manter uma estrutura organizada da equipe.

    "Ele faz com que eles se sintam confortáveis", acrescentou. "Esse é o grande ponto forte dele, sim. Sua abordagem é principalmente encontrar um equilíbrio. Ele quer que os jogadores de ataque contribuam defensivamente, mas sem comprometer o conforto deles ao atacar. Quando eles têm a posse de bola, ele lhes dá liberdade, apoiando-se nesse senso de instinto, preciso destacar, nesse elemento de imprevisibilidade."

    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga a GOAL no Google
  • FBL-EUR-NATIONS-FRA-TRAININGAFP

    Turquia representa teste para a renovada França

    Todos os olhos estarão voltados para a beira do campo nesta sexta-feira, enquanto Zidane busca incutir essa mentalidade vencedora em seu novo elenco. O confronto contra a Turquia dará a primeira visão realmente concreta de sua proposta tática para a seleção. Uma forte atuação diante da Turquia definiria o tom perfeito para os desafios que estão por vir.

Liga das Nações A
Turquia crest
Turquia
TUR
França crest
França
FRA