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'Sua maior qualidade' - Raphael Varane revela exatamente o que esperar da nova França de Zinedine Zidane
Uma nova era começa para a França
Zidane começará oficialmente sua era como o novo técnico da seleção francesa nesta sexta-feira. O lendário meio-campista comandará a França pela primeira vez em um confronto contra a Turquia.
Antes da partida, o ex-astro do Madrid Varane falou à publicação francesa L'Equipe. Depois de ter jogado bastante sob o comando de Zidane na capital espanhola, o campeão da Copa do Mundo de 2018 analisa os métodos do novo treinador.
- AFP
O poder do instinto natural
Varane não hesitou quando foi questionado a identificar a característica definidora de seu ex-treinador. O ex-zagueiro apontou a intuição natural como a base central de toda a filosofia de trabalho de Zidane.
"A maior qualidade dele? Eu diria que é o instinto", explicou Varane. "É algo que ele tem dentro de si, mas também é algo que consegue identificar nos jogadores para que eles atuem soltos em campo e usem a criatividade."
Encontrando o equilíbrio tático perfeito
Embora Zidane incentive a liberdade criativa, ele está longe de ser ingênuo taticamente. Varane enfatizou que o técnico francês exige um rigoroso índice de trabalho defensivo para manter uma estrutura organizada da equipe.
"Ele faz com que eles se sintam confortáveis", acrescentou. "Esse é o grande ponto forte dele, sim. Sua abordagem é principalmente encontrar um equilíbrio. Ele quer que os jogadores de ataque contribuam defensivamente, mas sem comprometer o conforto deles ao atacar. Quando eles têm a posse de bola, ele lhes dá liberdade, apoiando-se nesse senso de instinto, preciso destacar, nesse elemento de imprevisibilidade."
- AFP
Turquia representa teste para a renovada França
Todos os olhos estarão voltados para a beira do campo nesta sexta-feira, enquanto Zidane busca incutir essa mentalidade vencedora em seu novo elenco. O confronto contra a Turquia dará a primeira visão realmente concreta de sua proposta tática para a seleção. Uma forte atuação diante da Turquia definiria o tom perfeito para os desafios que estão por vir.
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