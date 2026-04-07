Steven Gerrard revela quem seria o substituto ideal de Mohamed Salah no Liverpool

Gerrard reconheceu a imensa dificuldade em substituir um jogador do calibre de Salah, mas demonstrou confiança no histórico comprovado do clube de renovar o ataque após a saída de figuras-chave.

Em entrevista ao talkSPORT Breakfast, o ex-capitão dos Reds explicou: “Acho que a preocupação, se você estiver tentando substituir Salah por alguém do mesmo nível, é que há muito poucos jogadores disponíveis no mercado. Olise seria um deles, eu diria, mas não acho que ele esteja disponível. Mas, por experiência própria, tendo estado no Liverpool como jogador e também desde que saí, a equipe de contratações do Liverpool terá opções diferentes, e isso não significa necessariamente que eles vão procurar um substituto idêntico.

“Quando tivemos que substituir [Sadio] Mané, por exemplo, fomos atrás de [Luis] Díaz, que é um pouco diferente, se você preferir, ou quando [Luis] Suárez saiu, eles tiveram diferentes tipos de opções para tentar substituir os jogadores. Mas o Liverpool tem um histórico fantástico de substituir grandes jogadores que já se foram, então tenho toda a confiança, do ponto de vista do recrutamento, de que eles terão diferentes tipos de opções, não necessariamente um substituto idêntico, mas uma coisa é certa: eles precisam tentar repor algum tipo de contribuição em termos de gols e assistências, o que é extremamente difícil, porque eles têm sido incríveis para o Liverpool há muitos anos.”



