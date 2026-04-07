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Steven Gerrard revela quem seria o substituto ideal de Mohamed Salah no Liverpool
Gerrard apoia a tentativa de contratação de Olise
Com Salah prestes a deixar Anfield em transferência gratuita neste verão, a busca por um sucessor se intensificou em meio a rumores que ligam o Liverpool a uma possível contratação de Olise. O francês de 24 anos teve uma excelente temporada 2025-26 no Bayern, levando Gerrard a considerá-lo um dos poucos jogadores capazes de reproduzir o desempenho de Salah. Apesar do interesse de rivais da Premier League, como o Arsenal, qualquer possível negociação continua complicada devido à importância do ponta para o projeto de longo prazo do gigante bávaro.
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Identificar um sucessor "equivalente"
Gerrard reconheceu a imensa dificuldade em substituir um jogador do calibre de Salah, mas demonstrou confiança no histórico comprovado do clube de renovar o ataque após a saída de figuras-chave.
Em entrevista ao talkSPORT Breakfast, o ex-capitão dos Reds explicou: “Acho que a preocupação, se você estiver tentando substituir Salah por alguém do mesmo nível, é que há muito poucos jogadores disponíveis no mercado. Olise seria um deles, eu diria, mas não acho que ele esteja disponível. Mas, por experiência própria, tendo estado no Liverpool como jogador e também desde que saí, a equipe de contratações do Liverpool terá opções diferentes, e isso não significa necessariamente que eles vão procurar um substituto idêntico.
“Quando tivemos que substituir [Sadio] Mané, por exemplo, fomos atrás de [Luis] Díaz, que é um pouco diferente, se você preferir, ou quando [Luis] Suárez saiu, eles tiveram diferentes tipos de opções para tentar substituir os jogadores. Mas o Liverpool tem um histórico fantástico de substituir grandes jogadores que já se foram, então tenho toda a confiança, do ponto de vista do recrutamento, de que eles terão diferentes tipos de opções, não necessariamente um substituto idêntico, mas uma coisa é certa: eles precisam tentar repor algum tipo de contribuição em termos de gols e assistências, o que é extremamente difícil, porque eles têm sido incríveis para o Liverpool há muitos anos.”
O Bayern mantém-se firme em relação ao craque
Apesar das crescentes especulações, os dirigentes do Bayern foram rápidos em descartar qualquer sugestão de que Olise pudesse ser vendido após apenas duas temporadas na Bundesliga. A diretoria do clube continua firme em sua posição de que os ganhos financeiros não virão à custa da qualidade em campo, já que buscam manter sua vantagem competitiva.
Ao abordar os rumores de transferência para o Liverpool no mês passado, o presidente honorário do Bayern, Uli Hoeness, declarou: “Se isso for verdade... Não acredito que seja, mas o Liverpool gastou 500 milhões de euros este ano e está tendo uma temporada muito ruim. Portanto, não vamos contribuir para que eles joguem melhor no ano que vem. Jogamos este esporte para nossos torcedores. Temos 430 mil sócios, temos muitos milhões de torcedores ao redor do mundo, e não adianta nada para eles se tivermos 200 milhões de euros no banco e jogarmos um futebol pior todos os sábados por causa disso.”
O diretor esportivo Max Eberl esclareceu ainda mais a situação ao Sport Bild, acrescentando: “Michael tem contrato conosco até 2029, sem cláusula de rescisão — estamos tranquilos.”
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O cenário europeu chama por Olise
Olise chega à reta final da temporada em excelente forma, tendo marcado 16 gols e dado 28 assistências em 40 partidas em todas as competições. Seu foco agora recai sobre a partida de ida das quartas de final da Liga dos Campeões contra o Real Madrid, na terça-feira, onde sua criatividade será fundamental para as ambições europeias do Bayern.