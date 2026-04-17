"Sou o cara ideal" - John Textor, ex-coproprietário do Crystal Palace, revela planos para comprar um clube da Bundesliga

Falando de sua casa na Flórida, Textor destacou uma ligação pessoal com Frankfurt que, em sua opinião, fazia dele o candidato ideal para o clube. Ele argumentou que sua paixão pelo futebol e sua história familiar o tornavam mais do que apenas um típico financista estrangeiro.

Refletindo sobre sua adequação para um cargo no coração da Europa, Textor disse, conforme citado pelo Frankfurter Rundschau: “Sou torcedor do Eintracht. Sou o cara perfeito e apaixonado que adoraria investir na Alemanha. Não falo a língua. Mas meu pai disse: ‘Você é alemão’. Então, sou alemão.”