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"Sou o cara ideal" - John Textor, ex-coproprietário do Crystal Palace, revela planos para comprar um clube da Bundesliga
Textor planeja expansão na Alemanha
O investidor norte-americano Textor revelou seu interesse de longa data pelo Eintracht durante um novo documentário intitulado “Inside Football – Who is buying the game?”. O chefe da Eagle Football Holdings afirmou que já tinha o time da Bundesliga na mira há anos, chegando a sugerir que sua contratação do ex-técnico do Eintracht, Oliver Glasner, no Palace, estava ligada a essa estratégia. No entanto, a diretoria do Eintracht permaneceu profundamente cética em relação à proposta, citando preocupações com o impacto dos modelos de propriedade de múltiplos clubes sobre a integridade do futebol alemão.
- AFP
O candidato “perfeito”
Falando de sua casa na Flórida, Textor destacou uma ligação pessoal com Frankfurt que, em sua opinião, fazia dele o candidato ideal para o clube. Ele argumentou que sua paixão pelo futebol e sua história familiar o tornavam mais do que apenas um típico financista estrangeiro.
Refletindo sobre sua adequação para um cargo no coração da Europa, Textor disse, conforme citado pelo Frankfurter Rundschau: “Sou torcedor do Eintracht. Sou o cara perfeito e apaixonado que adoraria investir na Alemanha. Não falo a língua. Mas meu pai disse: ‘Você é alemão’. Então, sou alemão.”
Modelo multiclubes rejeitado
A diretoria do Eintracht reagiu à notícia com grande cautela, com o porta-voz Axel Hellmann criticando a estrutura de propriedade que abrange vários clubes da qual o clube passaria a fazer parte, já que o grupo de Textor detém participações no Lyon, no Botafogo e no RWDM Bruxelas. Ele argumentou que tais redes proporcionam uma vantagem competitiva desleal e insistiu que regulamentações mais rigorosas devem ser implementadas para manter a integridade do mercado de transferências.
Alertando contra a crescente influência de consórcios globais, Hellmann disse: “É preciso lidar com regras que, no fim das contas, não facilitem tanto para os investidores comprarem clubes e depois transferirem jogadores de um time para outro. É preciso cortar isso pela raiz!”
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O confronto decisivo em Leipzig está por vir
O Eintracht enfrenta um teste tático crucial neste sábado, quando recebe o RB Leipzig na 30ª rodada da Bundesliga. Atualmente em sétimo lugar na tabela, com 42 pontos em 29 partidas, o time continua 14 pontos atrás do seu próximo adversário, que ocupa a última vaga de classificação para a Liga dos Campeões.
A diretoria tem mantido uma postura firme contra a aquisição de participação majoritária, o que significa que o time precisa garantir um resultado positivo para manter vivas suas aspirações europeias em meio às discussões em andamento sobre a propriedade do clube.