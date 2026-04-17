Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Botafogo v Corinthians - Brasileirao 2025Getty Images Sport
Adhe Makayasa

Traduzido por

"Sou o cara ideal" - John Textor, ex-coproprietário do Crystal Palace, revela planos para comprar um clube da Bundesliga

Bundesliga
Crystal Palace
Premier League
Eintracht Frankfurt

O magnata americano John Textor manifestou o desejo ousado de expandir seu império futebolístico, que já conta com vários clubes, lançando uma ambiciosa oferta de aquisição pelo Eintracht Frankfurt. O ex-acionista do Crystal Palace afirmou ser o investidor “perfeito” para o time alemão, citando laços ancestrais com a cidade, enquanto buscava adicionar um peso-pesado da Bundesliga ao seu portfólio global.

  • Textor planeja expansão na Alemanha

    O investidor norte-americano Textor revelou seu interesse de longa data pelo Eintracht durante um novo documentário intitulado “Inside Football – Who is buying the game?”. O chefe da Eagle Football Holdings afirmou que já tinha o time da Bundesliga na mira há anos, chegando a sugerir que sua contratação do ex-técnico do Eintracht, Oliver Glasner, no Palace, estava ligada a essa estratégia. No entanto, a diretoria do Eintracht permaneceu profundamente cética em relação à proposta, citando preocupações com o impacto dos modelos de propriedade de múltiplos clubes sobre a integridade do futebol alemão.

    • Publicidade
  • FBL-AWARD-BALLON D'OR-2025AFP

    O candidato “perfeito”

    Falando de sua casa na Flórida, Textor destacou uma ligação pessoal com Frankfurt que, em sua opinião, fazia dele o candidato ideal para o clube. Ele argumentou que sua paixão pelo futebol e sua história familiar o tornavam mais do que apenas um típico financista estrangeiro.

    Refletindo sobre sua adequação para um cargo no coração da Europa, Textor disse, conforme citado pelo Frankfurter Rundschau: “Sou torcedor do Eintracht. Sou o cara perfeito e apaixonado que adoraria investir na Alemanha. Não falo a língua. Mas meu pai disse: ‘Você é alemão’. Então, sou alemão.”

  • Modelo multiclubes rejeitado

    A diretoria do Eintracht reagiu à notícia com grande cautela, com o porta-voz Axel Hellmann criticando a estrutura de propriedade que abrange vários clubes da qual o clube passaria a fazer parte, já que o grupo de Textor detém participações no Lyon, no Botafogo e no RWDM Bruxelas. Ele argumentou que tais redes proporcionam uma vantagem competitiva desleal e insistiu que regulamentações mais rigorosas devem ser implementadas para manter a integridade do mercado de transferências.

    Alertando contra a crescente influência de consórcios globais, Hellmann disse: “É preciso lidar com regras que, no fim das contas, não facilitem tanto para os investidores comprarem clubes e depois transferirem jogadores de um time para outro. É preciso cortar isso pela raiz!”

  • Eintracht Frankfurt v 1. FC Kln - BundesligaGetty Images Sport

    O confronto decisivo em Leipzig está por vir

    O Eintracht enfrenta um teste tático crucial neste sábado, quando recebe o RB Leipzig na 30ª rodada da Bundesliga. Atualmente em sétimo lugar na tabela, com 42 pontos em 29 partidas, o time continua 14 pontos atrás do seu próximo adversário, que ocupa a última vaga de classificação para a Liga dos Campeões.

    A diretoria tem mantido uma postura firme contra a aquisição de participação majoritária, o que significa que o time precisa garantir um resultado positivo para manter vivas suas aspirações europeias em meio às discussões em andamento sobre a propriedade do clube.

Bundesliga
Eintracht Frankfurt crest
Eintracht Frankfurt
SGE
Leipzig crest
Leipzig
RBL
Premier League
Crystal Palace crest
Crystal Palace
CRY
West Ham crest
West Ham
WHU