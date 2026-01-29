Goal.com
champions league drawGetty Images
Pedro Augusto Dias

Sorteio dos playoffs da Champions League 2025/26: quando é, horário, classificados, onde assistir ao vivo e mais

Evento define os confrontos da fase eliminatória que antecede as oitavas de final do torneio.

A fase de liga da Champions League 2025/26 chegou ao fim, definindo os primeiros classificados às oitavas de final e empurrando outros gigantes europeus para uma etapa extra no caminho rumo ao título. Enquanto parte das equipes garantiu vaga direta no mata-mata, clubes tradicionais terão de passar pelos playoffs para seguir vivos na competição.

O sorteio dos playoffs marca justamente esse momento decisivo do torneio, quando times que ficaram fora do top 8 disputam uma fase eliminatória antes das oitavas. É nele que se desenha o próximo capítulo da Champions, com confrontos de peso, risco de eliminações precoces e o início do funil mais apertado da principal competição de clubes da Europa.

  • champions league drawGetty Images

    Quando e onde acontece o sorteio dos playoffs da Champions League 2025/26?

    O sorteio que definirá os duelos dos playoffs acontece nesta sexta-feira (30), às 8h (de Brasília). A definição acontece na sede da Uefa, em Nyon, na Suíça.

  • Como será o sorteio?

    No sorteio dos playoffs, as equipes que terminaram a fase de liga entre a 9ª e a 16ª colocação serão cabeças de chave e terão o direito de decidir o confronto em casa, no jogo de volta. A Uefa define os cruzamentos com base no desempenho na fase de liga, organizando os clubes em oito pares de classificação.

    Dessa forma, os times mais bem colocados enfrentam adversários que somaram menos pontos. O 9º e o 10º colocados serão sorteados contra o 23º ou o 24º; o 11º e o 12º encaram o 21º ou o 22º; o 13º e o 14º enfrentam o 19º ou o 20º; e o 15º e o 16º duelam com o 17º ou o 18º.

    A Uefa também estabelece antecipadamente o caminho até a decisão. Nesse cenário, os clubes que terminaram a fase de liga nas duas primeiras posições terão como adversários nas oitavas os times que avançarem dos duelos entre 15º, 16º, 17º e 18º colocados.

  • Os times classificados para os playoffs da Champions League 2025/26

    • 9º: Real Madrid
    • 10º: Inter de Milão
    • 11°: PSG
    • 12º: Newcastle United
    • 13º: Juventus
    • 14°: Atlético de Madrid
    • 15°: Atalanta
    • 16°: Bayer Leverkusen
    • 17°: Borussia Dortmund
    • 18°: Olympiacos
    • 19°: Club Brugge
    • 20°: Galatasaray
    • 21°: Monaco
    • 22°: Qarabag
    • 23º: Bodo/Glimt
    • 24°: Benfica
  • SL Benfica v Real Madrid C.F. - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD8Getty Images Sport

    Quando acontece os jogos ds playoffs da Champions League 2025/26?

    As partidas de ida dos playoffs estão marcadas para 17 e 18 de fevereiro, enquanto os jogos de volta serão disputados na semana seguinte, nos dias 24 e 25.

  • Logo HBO MaxReprodução/Warner Media

    Quem transmite o sorteio dos playoffs da Champions League 2025/26 no Brasil?

    O sorteio terá transmissão ao vivo da TNT Sports, na TV fechada, e da HBO Max, no streaming, que são detentoras dos direitos de transmissão da competição no Brasil.

