Sorteio dos playoffs da Champions League 2025/26: quando é, horário, classificados, onde assistir ao vivo e mais

A fase de liga da Champions League 2025/26 chegou ao fim, definindo os primeiros classificados às oitavas de final e empurrando outros gigantes europeus para uma etapa extra no caminho rumo ao título. Enquanto parte das equipes garantiu vaga direta no mata-mata, clubes tradicionais terão de passar pelos playoffs para seguir vivos na competição.
O sorteio dos playoffs marca justamente esse momento decisivo do torneio, quando times que ficaram fora do top 8 disputam uma fase eliminatória antes das oitavas. É nele que se desenha o próximo capítulo da Champions, com confrontos de peso, risco de eliminações precoces e o início do funil mais apertado da principal competição de clubes da Europa.
