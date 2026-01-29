Sorteio dos playoffs da Champions League 2025/26: quando é, horário, classificados, onde assistir ao vivo e mais

No sorteio dos playoffs, as equipes que terminaram a fase de liga entre a 9ª e a 16ª colocação serão cabeças de chave e terão o direito de decidir o confronto em casa, no jogo de volta. A Uefa define os cruzamentos com base no desempenho na fase de liga, organizando os clubes em oito pares de classificação.

Dessa forma, os times mais bem colocados enfrentam adversários que somaram menos pontos. O 9º e o 10º colocados serão sorteados contra o 23º ou o 24º; o 11º e o 12º encaram o 21º ou o 22º; o 13º e o 14º enfrentam o 19º ou o 20º; e o 15º e o 16º duelam com o 17º ou o 18º.

A Uefa também estabelece antecipadamente o caminho até a decisão. Nesse cenário, os clubes que terminaram a fase de liga nas duas primeiras posições terão como adversários nas oitavas os times que avançarem dos duelos entre 15º, 16º, 17º e 18º colocados.