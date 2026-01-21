+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
FC Bayern München v R. Union Saint-Gilloise - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD7Getty Images Sport
Pedro Augusto Dias

Os times classificados para as oitavas de final da Champions League 2025/26

Arsenal e Bayern já estão nas oitavas, enquanto 13 equipes asseguram ao menos vaga nos playoffs e última rodada define confrontos do mata-mata

A Champions League entra na reta final da fase de liga com o cenário do mata-mata começando a ganhar forma. Após a disputa da sétima rodada, 15 clubes já asseguraram presença nas fases eliminatórias, enquanto apenas dois confirmaram vaga direta nas oitavas de final. A definição completa acontece na última rodada, marcada para o dia 28 de janeiro.

Entre os classificados, o Arsenal desponta como principal destaque da competição até aqui, sustentando campanha perfeita e liderança isolada. O Bayern de Munique também já garantiu lugar entre os 16 melhores, enquanto uma lista pesada de candidatos ao título — como Real Madrid, Barcelona, PSG, Manchester City e Liverpool — chega à rodada decisiva ainda brigando por posições e pela classificação direta.

  • FC Internazionale Milano v Arsenal FC - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD7Getty Images Sport

    Arsenal

    O Arsenal foi o primeiro clube a carimbar presença nas oitavas de final ao sustentar a melhor campanha da fase de liga. Com 21 pontos somados, a equipe londrina mantém aproveitamento máximo, combina ataque eficiente com solidez defensiva e confirmou a classificação ao bater a Inter de Milão por 3 a 1, no San Siro, pela sétima rodada.

  • FC Bayern München v R. Union Saint-Gilloise - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD7Getty Images Sport

    Bayern de Munique

    O Bayern de Munique também garantiu vaga antecipada entre os 16 melhores da competição. Jogando fora de casa, a equipe alemã superou o Union Saint-Gilloise por 2 a 0 e confirmou a classificação direta às oitavas, com Harry Kane decisivo ao marcar os dois gols da partida.

  • Datas da Champions League 2025/26

    • 8ª rodada da fase de liga: 28 de janeiro
    • Playoffs: 17/18 e 24/25 de fevereiro
    • Oitavas de final: 10/11 e 17/18 de março
    • Quartas de final: 7/8 e 14/15 de abril
    • Semifinais: 28/29 de abril e 5/6 de maio
    • Final: 30 de maio
