Os times classificados para as oitavas de final da Champions League 2025/26

A Champions League entra na reta final da fase de liga com o cenário do mata-mata começando a ganhar forma. Após a disputa da sétima rodada, 15 clubes já asseguraram presença nas fases eliminatórias, enquanto apenas dois confirmaram vaga direta nas oitavas de final. A definição completa acontece na última rodada, marcada para o dia 28 de janeiro.

Entre os classificados, o Arsenal desponta como principal destaque da competição até aqui, sustentando campanha perfeita e liderança isolada. O Bayern de Munique também já garantiu lugar entre os 16 melhores, enquanto uma lista pesada de candidatos ao título — como Real Madrid, Barcelona, PSG, Manchester City e Liverpool — chega à rodada decisiva ainda brigando por posições e pela classificação direta.