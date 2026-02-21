Sombra para Pedro ou passagem de bastão? Por que o Flamengo ainda busca um atacante no mercado de transferências

Num elenco que se acostumou a disputar — e vencer — em todas as frentes, o Flamengo tem em Pedro uma de suas principais referências técnicas no setor ofensivo. Dono de um repertório raro para um centroavante no futebol sul-americano, o camisa 9 combina presença de área com jogo associativo, leitura de espaço e capacidade de retenção de posse no último terço. É, há temporadas, uma engrenagem fundamental para o funcionamento do ataque rubro-negro.
Mas, ao mesmo tempo em que seu talento é indiscutível, a trajetória recente do atacante também é marcada por períodos de ausência. As lesões — algumas musculares, outras mais traumáticas ao longo da carreira — forçaram o clube a conviver com a intermitência de sua principal referência ofensiva em momentos decisivos da temporada. E, em um calendário que exige rotação constante entre Campeonato Brasileiro, Copa Libertadores e Copa do Brasil, depender exclusivamente de um único perfil de centroavante (e, acima de tudo, um que se lesiona com grande constância) pode se tornar um risco.
É nesse contexto que o Flamengo busca se movimentar no mercado. Em 2025, a contratação do centroavante Juninho, vindo do Qarabag, não atingiu às expectativas, e agora o Rubro-Negro busca uma nova peça no ataque que ofereça características complementares às de Pedro e que possa lutar por espaço no time titular.
