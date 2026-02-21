Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
Lanus v Flamengo - CONMEBOL Recopa 2026Getty Images Sport
Joaquim Lira Viana

Sombra para Pedro ou passagem de bastão? Por que o Flamengo ainda busca um atacante no mercado de transferências

Entre a dependência do camisa 9 e a necessidade de novas soluções ofensivas, Rubro-Negro vasculha o mercado em busca de um novo centroavante

Num elenco que se acostumou a disputar — e vencer — em todas as frentes, o Flamengo tem em Pedro uma de suas principais referências técnicas no setor ofensivo. Dono de um repertório raro para um centroavante no futebol sul-americano, o camisa 9 combina presença de área com jogo associativo, leitura de espaço e capacidade de retenção de posse no último terço. É, há temporadas, uma engrenagem fundamental para o funcionamento do ataque rubro-negro.

Mas, ao mesmo tempo em que seu talento é indiscutível, a trajetória recente do atacante também é marcada por períodos de ausência. As lesões — algumas musculares, outras mais traumáticas ao longo da carreira — forçaram o clube a conviver com a intermitência de sua principal referência ofensiva em momentos decisivos da temporada. E, em um calendário que exige rotação constante entre Campeonato Brasileiro, Copa Libertadores e Copa do Brasil, depender exclusivamente de um único perfil de centroavante (e, acima de tudo, um que se lesiona com grande constância) pode se tornar um risco.

É nesse contexto que o Flamengo busca se movimentar no mercado. Em 2025, a contratação do centroavante Juninho, vindo do Qarabag, não atingiu às expectativas, e agora o Rubro-Negro busca uma nova peça no ataque que ofereça características complementares às de Pedro e que possa lutar por espaço no time titular.

📱Veja a GOAL direto no WhatsApp, de graça! 🟢
  • Cruzeiro v Ceara - Brasileirao 2025Getty Images Sport

    Os nomes que o Flamengo sondou no mercado para a posição de centroavante

    Segundo apurações da ESPN, o Flamengo chegou a formalizar uma proposta pelo Kaio Jorge junto ao Cruzeiro. A primeira oferta envolveu valores inferiores a € 30 milhões. A segunda, após ter a primeira recusada, foi de € 24 milhões, além dos direitos econômicos de Everton Cebolinha (que tem valor de mercado próximo de € 8 milhões) e um percentual de venda futura, mas foi novamente recusada. A última proposta do Rubro-Negro foi de € 30 milhões, mas as exigências do clube mineiro, que pediu ao menos € 50 milhões, acabaram travando o avanço das negociações.

    Diante da dificuldade, a diretoria rubro-negra passou a avaliar outras alternativas no mercado. Entre elas, o nome de Marcos Leonardo, atualmente no Al-Hilal, surgiu como possível plano B, embora o atacante tenha recusado a investida do Rubro-Negro na segunda janela de transferências de 2025.

    Houve também sondagens pela situação de Richarlison, do Tottenham Hotspur, de acordo com a ESPN. O atacante agrada o clube carioca pelo perfil mais móvel e pela capacidade de oferecer variações ao sistema ofensivo. O camisa 9 do Spurs, no entanto, afirmou que não tem interesse em voltar ao Brasil no momento. 

    Os três atacantes citados traçam o perfil que o Flamengo busca: jogadores que oferecem características diferentes de Pedro — um especialista no pivô, na criação de espaço para si mesmo e na bola aérea. Eles são, também, atletas jovens e que estão chegando perto de sua "idade auge", o que enfatiza a busca do Flamengo por jogadores que consigam desempenhar com excelência e disputar vaga com Pedro por um bom tempo. 

    O nome ideal para a posição, porém, ainda não foi encontrado, e com isso o Flamengo inicia 2026 sem um substituto para o camisa 9. Na final da Recopa Sul-Americana contra o Lanús, Carrascal foi improvisado na frente, e Bruno Henrique é outro que, por vezes, pode jogar como referência no terço final.

    • Publicidade
  • Pedro Flamengo 2025Adriano Fontes/Flamengo

    Os números de Pedro no Flamengo

    Desde que chegou ao Flamengo em 2020, inicialmente por empréstimo junto à Fiorentina e depois adquirido em definitivo, Pedro acumulou números que o colocam entre os principais atacantes do futebol brasileiro na década. No momento da escrita, o centroavante soma 152 gols e 37 assistências em 310 partidas disputadas pelo clube. Ele foi peça-chave na conquista da Libertadores de 2022 — quando terminou como artilheiro da competição com 12 gols —, da Copa do Brasil em 2022 e 2024 e do Campeonato Brasileiro de 2020 e 2025. Ao longo desse ciclo, também figurou repetidamente entre os principais goleadores do país em diferentes temporadas, consolidando seu papel como referência ofensiva de um dos elencos mais vitoriosos da América do Sul.

Carioca
Flamengo crest
Flamengo
FLA
Madureira crest
Madureira
MAR
0