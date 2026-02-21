Sombra para Pedro ou passagem de bastão? Por que o Flamengo ainda busca um atacante no mercado de transferências

Segundo apurações da ESPN, o Flamengo chegou a formalizar uma proposta pelo Kaio Jorge junto ao Cruzeiro. A primeira oferta envolveu valores inferiores a € 30 milhões. A segunda, após ter a primeira recusada, foi de € 24 milhões, além dos direitos econômicos de Everton Cebolinha (que tem valor de mercado próximo de € 8 milhões) e um percentual de venda futura, mas foi novamente recusada. A última proposta do Rubro-Negro foi de € 30 milhões, mas as exigências do clube mineiro, que pediu ao menos € 50 milhões, acabaram travando o avanço das negociações.

Diante da dificuldade, a diretoria rubro-negra passou a avaliar outras alternativas no mercado. Entre elas, o nome de Marcos Leonardo, atualmente no Al-Hilal, surgiu como possível plano B, embora o atacante tenha recusado a investida do Rubro-Negro na segunda janela de transferências de 2025.

Houve também sondagens pela situação de Richarlison, do Tottenham Hotspur, de acordo com a ESPN. O atacante agrada o clube carioca pelo perfil mais móvel e pela capacidade de oferecer variações ao sistema ofensivo. O camisa 9 do Spurs, no entanto, afirmou que não tem interesse em voltar ao Brasil no momento.

Os três atacantes citados traçam o perfil que o Flamengo busca: jogadores que oferecem características diferentes de Pedro — um especialista no pivô, na criação de espaço para si mesmo e na bola aérea. Eles são, também, atletas jovens e que estão chegando perto de sua "idade auge", o que enfatiza a busca do Flamengo por jogadores que consigam desempenhar com excelência e disputar vaga com Pedro por um bom tempo.

O nome ideal para a posição, porém, ainda não foi encontrado, e com isso o Flamengo inicia 2026 sem um substituto para o camisa 9. Na final da Recopa Sul-Americana contra o Lanús, Carrascal foi improvisado na frente, e Bruno Henrique é outro que, por vezes, pode jogar como referência no terço final.