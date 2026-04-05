Sobre as ruínas do Real Madrid e do Atlético... A La Liga cura as feridas de Moriki e Lewandowski

Fidat Moriki levou a seleção do Kosovo à final da repescagem das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026 após uma emocionante vitória por 4 a 3 sobre a Eslováquia em Bratislava, ficando a apenas um jogo de realizar o sonho histórico de chegar pela primeira vez à Copa do Mundo.

No entanto, a seleção do Kosovo foi derrotada na final em casa, em Pristina, pela Turquia, por 1 a 0, fazendo com que o sonho histórico se esvaísse diante da torcida no Estádio Fadel Vokri, em uma noite marcada pelas lágrimas dos jogadores, com destaque para o capitão Moriki.

O próprio Moriki resumiu esse período dizendo que viveu duas semanas extremamente difíceis, que começaram com a perda de um pênalti decisivo pelo Real Mallorca na derrota para o Elche aos 92 minutos, na luta contra o rebaixamento, e depois com a derrota na final do playoff contra o Kosovo, perdendo o sonho da Copa do Mundo, que ele descreveu como o maior sonho de sua vida.