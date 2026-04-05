Os jogos da La Liga se tornaram uma oportunidade para os atacantes, que haviam saído abatidos da repescagem das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, recuperarem o equilíbrio, antes de conseguirem rapidamente marcar dois gols decisivos contra o Real Madrid e o Atlético de Madrid.
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Sobre as ruínas do Real Madrid e do Atlético... A La Liga cura as feridas de Moriki e Lewandowski
O fim do sonho
Fidat Moriki levou a seleção do Kosovo à final da repescagem das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026 após uma emocionante vitória por 4 a 3 sobre a Eslováquia em Bratislava, ficando a apenas um jogo de realizar o sonho histórico de chegar pela primeira vez à Copa do Mundo.
No entanto, a seleção do Kosovo foi derrotada na final em casa, em Pristina, pela Turquia, por 1 a 0, fazendo com que o sonho histórico se esvaísse diante da torcida no Estádio Fadel Vokri, em uma noite marcada pelas lágrimas dos jogadores, com destaque para o capitão Moriki.
O próprio Moriki resumiu esse período dizendo que viveu duas semanas extremamente difíceis, que começaram com a perda de um pênalti decisivo pelo Real Mallorca na derrota para o Elche aos 92 minutos, na luta contra o rebaixamento, e depois com a derrota na final do playoff contra o Kosovo, perdendo o sonho da Copa do Mundo, que ele descreveu como o maior sonho de sua vida.
O Real foi derrotado
Poucos dias após a decepção da repescagem, Moriki encontrou a oportunidade perfeita para curar todas as feridas ao liderar o Maiorca a uma vitória histórica por 2 a 1 sobre o Real Madrid na La Liga.
O Maiorca abriu o placar com um gol de Manu Morlanes, antes que o Real Madrid empatasse aos 88 minutos com um gol de Éder Militão, mas Moriki apareceu aos 91 minutos para disparar um chute forte que decidiu a partida nos acréscimos.
O gol de Moriki foi decisivo na luta pela permanência, especialmente porque os jogadores do Maiorca já esperavam que fosse difícil sair com pontos contra o Real Madrid.
Moriaki destacou: “Quando você faz as contas antes do jogo, coloca um zero contra o Real Madrid, mesmo jogando em casa. Temos que ser sinceros: conquistar os três pontos significa que fizemos uma grande partida e um bom trabalho nesta semana”.
Um coração partido pela Polônia
Por outro lado, Robert Lewandowski passou por uma decepção semelhante com a seleção da Polônia, depois que as “Águias Brancas” não conseguiram garantir a vaga para a Copa do Mundo de 2026 ao perderem para a Suécia na final da repescagem europeia por 3 a 2, em Estocolmo.
A derrota foi acompanhada por grande tristeza por parte do capitão da seleção, que deu a entender a possibilidade de se aposentar do futebol internacional, após uma trajetória histórica que o tornou o maior artilheiro de todos os tempos do seu país.
O retorno do sorriso
Mas o experiente atacante polonês não demorou muito para recuperar o faro de gol: poucas horas após a decepção na repescagem, ele voltou à La Liga vestindo a camisa do Barcelona, em um confronto decisivo contra o Atlético de Madrid.
Em uma partida equilibrada que caminhava para o empate em 1 a 1 até os últimos minutos, Lewandowski voltou a roubar a cena ao aproveitar uma bola rebatida dentro da área e desviá-la com o ombro para o fundo da rede aos 87 minutos, marcando o gol da vitória decisiva do Barça por 2 a 1.
Clínica La Liga
O gol de Lewandowski pelo Atlético aconteceu poucas horas depois da jogada decisiva de Moriki contra o Real Madrid.
Assim, em menos de 24 horas, Moriki passou das lágrimas da eliminação com o Kosovo para as lágrimas de alegria por um gol histórico que derrubou as ambições do Real Madrid e aumentou as chances de sua equipe permanecer na competição, enquanto Lewandowski virou a página da tristeza da repescagem com a Polônia com um gol que pode representar um passo decisivo no caminho do Barcelona para a defesa do título.
Assim, a La Liga desempenhou o papel de “clínica de recuperação” para dois atacantes que saíram abatidos da repescagem da Copa do Mundo.
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