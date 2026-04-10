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Paris Saint-Germain FC v Liverpool FC - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First LegGetty Images Sport

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Slot revela seu futuro no Liverpool... e responde aos protestos da torcida

A. Slot
Liverpool x Fulham
Liverpool
Fulham
Premier League
A. Robertson
A. Becker
A. Isak
Países Baixos
England
Scotland
Brasil
Suécia

O que disse o técnico do Liverpool?

O holandês Arne Slot, técnico do Liverpool, destacou a importância do confronto contra o Fulham, marcado para amanhã, sábado, no estádio de Anfield, pela 32ª rodada da Premier League.

Slot disse durante a coletiva de imprensa sobre o jogo: “O Fulham tem um técnico que trabalha com a equipe há muito tempo, e é possível perceber claramente a identidade e o estilo deles em campo, já que contam com praticamente o mesmo grupo de jogadores desde que cheguei aqui”.

Ele acrescentou: “Jogamos contra eles em nosso estádio na temporada passada e sofremos uma expulsão naquela ocasião; aquele foi um dos nossos melhores jogos da temporada, apesar de termos estado em desvantagem no placar duas vezes. Talvez esse confronto resuma grande parte da nossa temporada; não faz sentido não termos conquistado a vitória, especialmente depois de termos marcado o gol da virada aos 90+4 minutos. Quantas vezes é possível marcar nesse momento e depois perder o jogo?”.

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E continuou: “Se há um lado positivo no confronto contra o Paris Saint-Germain, é que enfrentamos o campeão europeu apesar de não estarmos em nossa melhor forma naquela noite. Mas, em apenas quatro ou cinco dias, podemos mostrar que somos capazes de competir melhor. Este jogo nos mostrou que, se quisermos continuar evoluindo, precisamos manter o mesmo nível na Liga dos Campeões de forma consistente.”

Ele continuou: “Queremos estar na Liga dos Campeões na próxima temporada para provar que somos capazes de ter um desempenho melhor, e para isso precisamos melhorar nosso nível na Premier League. Nem todos os nossos jogadores estão em condições de disputar outra partida difícil em poucos dias, então vamos ver o que as escolhas de escalação vão trazer.”

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    Uma semana decisiva sob a pressão dos jogos

    Slot afirmou: “Não estávamos no nosso melhor contra o Paris Saint-Germain, mas continuamos na disputa. Temos sete jogos importantes pela Premier League pela frente e esperamos obter resultados positivos, além de continuarmos na disputa também na Liga dos Campeões”.

    E acrescentou: “É verdade que este é o melhor momento em termos de disponibilidade de jogadores em comparação com o resto da temporada, mas, ao analisar o elenco, vemos que há três zagueiros lesionados: Bradley, Leoni e Endo, além de outros jogadores cuja disponibilidade para o jogo de amanhã é incerta, como Gomez e Frimpong. O Paris Saint-Germain contava com um banco de reservas muito forte naquela partida, mas, às vezes, as coisas não saem como gostaríamos.”

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    Isaac e a situação dos lesionados

    Quanto a Alexander Isak e à situação das lesões na equipe, Slot disse: “Alisson está dando o máximo para voltar, mas não estará disponível neste fim de semana. É muito importante que Alexander Isak volte ao time, pois temos sofrido recentemente para converter as oportunidades, e ele é um atacante com grande faro de gol. Seu retorno é uma ótima notícia, mesmo que ele participe apenas por 15 minutos no início.”

    E continuou: “Esperamos que Isaac recupere seu nível o mais rápido possível. Da última vez, ele precisou de algum tempo, o que é normal, mas após um bom período de recuperação, esperamos que ele volte ao seu nível habitual mais rapidamente desta vez.”

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    Seu futuro e o apoio da diretoria e da torcida

    Slot falou sobre seu futuro e o apoio que recebe da diretoria do clube, dizendo: “Sempre afirmo que sinto um grande apoio dos proprietários, assim como de Richard e Michael. Pode parecer estranho, mas também sinto o apoio da nossa torcida”.

    Ele acrescentou: “Estávamos nos preparando para o jogo contra o Paris Saint-Germain quando os jogadores saíram para o aquecimento após a derrota por 4 a 0 para o Manchester City; mesmo assim, a torcida começou imediatamente a entoar o hino ‘We Love You, Liverpool’. Mesmo após uma atuação difícil, eles continuaram apoiando o time, e isso reflete a força do vínculo entre o clube e sua torcida. Estamos cientes das circunstâncias pelas quais estamos passando e, neste momento, tenho o apoio total deles.”

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    Carta pessoal para Andy Robertson

    Sobre Andy Robertson, que anunciou sua saída do clube ao final da temporada após o término de seu contrato, Slott disse: “Ele teve anos fantásticos no Liverpool como jogador, mas também é uma pessoa especial no plano humano. Todos que conviveram com ele sabem como ele é alegre e positivo, e isso ficou bem claro nas redes sociais após o anúncio de sua saída”.

    E acrescentou: “O que mais o destaca é o seu entusiasmo dentro de campo. Ele era um jogador capaz de executar as instruções de pressão desde a lateral esquerda até áreas distantes do campo, e eu usei isso como exemplo com meus jogadores no passado”.

    E continuou: “Ele conquistou todos os títulos possíveis com o clube e ama o Liverpool de verdade. Foram nove anos marcantes para ele aqui, mas nesta temporada ele não jogou regularmente, o que é difícil para qualquer jogador, pois todos querem participar constantemente da equipe titular”.

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    Protestos da população contra os preços dos ingressos

    Slot encerrou suas declarações falando sobre os protestos da torcida em relação aos preços dos ingressos, dizendo: “Ao longo da história do clube e desde que estou aqui, a torcida de Anfield sempre demonstrou o quanto é importante para a equipe. O jogo contra o Galatasaray é um exemplo claro disso, pois enfrentamos uma partida difícil fora de casa em meio a uma torcida barulhenta e, em seguida, voltamos a Anfield para sentir a verdadeira força da nossa torcida”.

    E acrescentou: “Anfield sempre dá ao time uma grande vantagem nos jogos em casa, e senti esse apoio tanto nos momentos bons quanto nos difíceis. Apesar de alguns protestos, espero que o apoio habitual da torcida continue, pois ela é um elemento fundamental para a força do time”.

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