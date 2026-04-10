Slot revela seu futuro no Liverpool... e responde aos protestos da torcida

O holandês Arne Slot, técnico do Liverpool, destacou a importância do confronto contra o Fulham, marcado para amanhã, sábado, no estádio de Anfield, pela 32ª rodada da Premier League.

Slot disse durante a coletiva de imprensa sobre o jogo: “O Fulham tem um técnico que trabalha com a equipe há muito tempo, e é possível perceber claramente a identidade e o estilo deles em campo, já que contam com praticamente o mesmo grupo de jogadores desde que cheguei aqui”.

Ele acrescentou: “Jogamos contra eles em nosso estádio na temporada passada e sofremos uma expulsão naquela ocasião; aquele foi um dos nossos melhores jogos da temporada, apesar de termos estado em desvantagem no placar duas vezes. Talvez esse confronto resuma grande parte da nossa temporada; não faz sentido não termos conquistado a vitória, especialmente depois de termos marcado o gol da virada aos 90+4 minutos. Quantas vezes é possível marcar nesse momento e depois perder o jogo?”.

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E continuou: “Se há um lado positivo no confronto contra o Paris Saint-Germain, é que enfrentamos o campeão europeu apesar de não estarmos em nossa melhor forma naquela noite. Mas, em apenas quatro ou cinco dias, podemos mostrar que somos capazes de competir melhor. Este jogo nos mostrou que, se quisermos continuar evoluindo, precisamos manter o mesmo nível na Liga dos Campeões de forma consistente.”

Ele continuou: “Queremos estar na Liga dos Campeões na próxima temporada para provar que somos capazes de ter um desempenho melhor, e para isso precisamos melhorar nosso nível na Premier League. Nem todos os nossos jogadores estão em condições de disputar outra partida difícil em poucos dias, então vamos ver o que as escolhas de escalação vão trazer.”

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