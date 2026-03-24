A reunião sobre o mercado realizada nos últimos dias lançou as bases para as estratégias do Milan com vistas ao futuro próximo.

É evidente que o clube da Via Aldo Rossi, cujo foco principal continua sendo este final de temporada que deve — nas intenções da diretoria — garantir a posição na tabela e a classificação para a próxima edição da Liga dos Campeões da UEFA, além de dar tudo de si na disputa pelo Scudetto, está começando a planejar um verão que certamente será agitado e marcado por mudanças, especialmente no setor ofensivo.

Alguns nomes, ideias e reflexões da diretoria rossonera e do técnico Massimiliano Allegri já são claros, nítidos e transparentes: o objetivo do treinador é contratar um atacante, um novo camisa 9, considerando também um futuro não mais tão certo para aquele que, até agora, atuou como centroavante durante toda a temporada no esquema 3-5-2 de Allegri.