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CM grafica Milan Allegri Leao 16 9Getty Images
Gabriele Stragapede

Traduzido por

Sky Sport - Milan: renovação de Leão em espera; e Allegri está de olho em Castro

Milan
Mercado da bola
Bologna
R. Leao
M. Allegri
S. Castro

Um futuro ainda por definir, com uma estratégia para o verão que começa a ser traçada no mercado de transferências.

A reunião sobre o mercado realizada nos últimos dias lançou as bases para as estratégias do Milan com vistas ao futuro próximo.

É evidente que o clube da Via Aldo Rossi, cujo foco principal continua sendo este final de temporada que deve — nas intenções da diretoria — garantir a posição na tabela e a classificação para a próxima edição da Liga dos Campeões da UEFA, além de dar tudo de si na disputa pelo Scudetto, está começando a planejar um verão que certamente será agitado e marcado por mudanças, especialmente no setor ofensivo.

Alguns nomes, ideias e reflexões da diretoria rossonera e do técnico Massimiliano Allegri já são claros, nítidos e transparentes: o objetivo do treinador é contratar um atacante, um novo camisa 9, considerando também um futuro não mais tão certo para aquele que, até agora, atuou como centroavante durante toda a temporada no esquema 3-5-2 de Allegri.

  • PIACE CASTRO

    Em primeiro lugar, conforme noticiado pela Sky Sport, no ataque está ganhando cada vez mais força a ideia de uma investida no jovem atacante do Bologna, Santiago Castro. O centroavante argentino, nascido em 2004, agrada bastante ao técnico rossonero Allegri por suas características de um verdadeiro número 9, capaz de ser confiável na área e de se integrar bem ao jogo coletivo ao lado do restante da equipe.

    No momento, trata-se apenas de um interesse: ainda não foram feitas consultas ao clube da Emília e à comitiva do jogador, também porque deve-se levar em conta uma avaliação muito elevada por parte do Bologna, que giraria em torno de 40 — no mínimo — ou até 50 milhões de euros.

    • Publicidade

  • RENOVAÇÃO DE LEAO EM ESPERA

    Para um número 9 que desperta interesse, há um número 10 cujo destino parece poder mudar nos próximos meses.

    Conforme afirmado e divulgado pela Sky Sport, a renovação de Rafael Leão — cujo contrato expira em 30 de junho de 2028 — está atualmente em espera. Após várias discussões sobre uma possível prorrogação para confirmar a centralidade do português no projeto do Milan, nas últimas semanas os contatos e as negociações para a renovação pararam um pouco.

    Vale lembrar que as negociações para a renovação começaram há meses, com a diretoria do Milan disposta a prolongar o contrato com seu camisa 10 até pelo menos 2030, se não até 2031, alinhando o vencimento do contrato ao do capitão do clube da Via Aldo Rossi, Mike Maignan.

    Portanto, o futuro de Leão — especialmente caso surjam possíveis ofertas importantes no verão — continua em aberto.

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