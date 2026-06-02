Sir Kenny Dalglish, lenda do Liverpool, revela que foi diagnosticado com câncer

Mantendo seu característico senso de humor apesar da situação, Dalglish divulgou um comunicado explicando como sua falta de habilidade com a tecnologia levou à divulgação pública: “Como minha postagem inadvertida nas redes sociais indicou, estou atualmente em tratamento contra o câncer”, disse Sir Kenny.

“Ao contrário do meu uso do celular, o tratamento está indo bem. Idealmente, isso teria permanecido em sigilo, porque é assim que deve ser, mas minhas habilidades tecnológicas inexistentes me forçaram a agir. Obviamente, não tive a intenção de tornar esse assunto público, por isso agradeceria se a privacidade da minha família e a minha fossem respeitadas.

"Como sempre, obrigado à maravilhosa equipe médica que demonstrou incrível cuidado e discrição, não apenas comigo, mas com muitas, muitas outras pessoas. Eles são um orgulho para si mesmos."