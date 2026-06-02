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Sir Kenny Dalglish, lenda do Liverpool, revela que foi diagnosticado com câncer
Divulgação acidental obriga a uma declaração pública
O ícone do Celtic e do Liverpool confirmou seu diagnóstico após uma publicação acidental nas redes sociais que alertou prematuramente o mundo do futebol. Tendo liderado épocas lendárias tanto como jogador quanto como técnico, o técnico de 75 anos pretendia inicialmente manter sua condição de saúde em total sigilo. No entanto, depois que o vazamento inesperado na internet chamou a atenção do público, ele agiu rapidamente para esclarecer sua situação, ao mesmo tempo em que solicitou respeito à sua privacidade.
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A Icon lamenta a falta de competências tecnológicas
Mantendo seu característico senso de humor apesar da situação, Dalglish divulgou um comunicado explicando como sua falta de habilidade com a tecnologia levou à divulgação pública: “Como minha postagem inadvertida nas redes sociais indicou, estou atualmente em tratamento contra o câncer”, disse Sir Kenny.
“Ao contrário do meu uso do celular, o tratamento está indo bem. Idealmente, isso teria permanecido em sigilo, porque é assim que deve ser, mas minhas habilidades tecnológicas inexistentes me forçaram a agir. Obviamente, não tive a intenção de tornar esse assunto público, por isso agradeceria se a privacidade da minha família e a minha fossem respeitadas.
"Como sempre, obrigado à maravilhosa equipe médica que demonstrou incrível cuidado e discrição, não apenas comigo, mas com muitas, muitas outras pessoas. Eles são um orgulho para si mesmos."
Anfield se une em torno do seu querido líder
Após o anúncio, o Liverpool divulgou imediatamente um comunicado oficial para enfatizar seu profundo carinho e apoio incondicional, ao mesmo tempo em que solicitou que a mídia e o público respeitem a privacidade da família: “O apoio, os votos de melhoras e o carinho de todos no Liverpool FC estão, e continuarão estando, com Sir Kenny e sua família. O clube também gostaria de reforçar o pedido dele de privacidade daqui para frente.”
Esta notícia comovente surgiu apenas 24 horas depois que outro grande nome do Liverpool, Kevin Keegan, também revelou que está atualmente lutando contra um câncer em estágio quatro.
- AFP
Começa a batalha pela recuperação
Dalglish enfrentará um longo período de descanso longe dos holofotes enquanto prossegue seu tratamento oncológico, recorrendo à mesma resiliência que marcou sua ilustre carreira como jogador e técnico. A comunidade do futebol, sem dúvida, oferecerá imenso apoio a uma figura que conquistou quatro títulos do campeonato com o Celtic, levantou três Copas da Europa com o Liverpool e, de forma memorável, conduziu tanto os Reds quanto o Blackburn Rovers a campeonatos nacionais históricos.