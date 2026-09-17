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"Sim, mil vezes!" - Lamine Yamal quebra o silêncio sobre racismo ao revelar como lida com abusos
Yamal reflete sobre preconceito indireto
Yamal ofereceu um relato profundo sobre suas experiências com discriminação, admitindo que enfrentou racismo em inúmeras ocasiões ao longo de sua jovem carreira. Em uma entrevista abrangente à Movistar plus, o vencedor da Euro 2024 detalhou como o preconceito muitas vezes se manifesta de maneiras sutis que muitos observadores podem não perceber.
Quando foi questionado se havia sofrido racismo de alguma forma, talvez indiretamente, Yamal foi categórico em sua resposta. Ele afirmou: "Sim, mil vezes. Acho que as pessoas são indiretamente racistas com você, mas talvez nem percebam isso. Há muitos comentários e, muitas vezes, muitos olhares que são racistas, e as pessoas não percebem isso. Eu também venho de um lugar em que não é que você aceite isso, porque algo que é errado nunca pode ser aceito, mas isso não te incomoda."
- AFP
Respondendo aos incidentes no Bernabéu
A conversa inevitavelmente se voltou para incidentes recentes de grande repercussão em La Liga, mais notavelmente durante os clássicos contra o Real Madrid no Santiago Bernabéu. Durante um desses confrontos, Yamal e seus companheiros de Barcelona foram alvo de insultos violentos por parte de setores da torcida da casa.
Yamal falou especificamente sobre um momento viral envolvendo seu companheiro Raphinha, que também foi alvo de torcedores durante uma partida na capital espanhola. Ao relembrar aquela tarde específica, o jogador de 17 anos disse: "Por exemplo, aquele vídeo que saiu do Bernabéu, em que toda a minha família defendeu o Raphinha. As pessoas ficaram surpresas com a minha reação. No fim das contas, acho que alguém me chamar de 'preto' não vai me incomodar nem um pouco. Quer dizer, eu sou preto, não sou de outra cor. É diferente quando alguém diz isso especificamente para me ofender, claro. Aí está errado."
Mantendo o foco em meio ao ruído
Para Yamal, a distinção entre identidade factual e malícia intencional é fundamental para sua abordagem mental. Ele desenvolveu uma mentalidade que lhe permite eliminar o poder dos insultos ao se recusar a dar a eles a reação que os autores muitas vezes procuram.
O ponta do Barcelona explicou ainda sua filosofia em relação aos torcedores que pagam para vê-lo jogar, até mesmo aqueles que se comportam mal. Ele detalhou: "Mas o que eu não vou fazer é estar jogando uma partida, sabendo que ele pagou por um ingresso para vir me ver, e ficar com raiva porque ele me desrespeitou."
- Getty Images
Uma voz madura no futebol espanhol
Os comentários de Yamal vêm em um momento em que La Liga está sob intenso escrutínio em relação à forma como lida com incidentes racistas. Jogadores como Vinicius Junior têm sido vocais sobre a necessidade de punições mais rigorosas e de mudanças sistêmicas, o que tem gerado debates acalorados em todo o esporte.
A postura de Yamal oferece uma perspectiva diferente, mas igualmente convincente, com foco no empoderamento pessoal e na recusa em se deixar vitimizar pela ignorância dos outros. Sua maturidade continua lhe rendendo respeito de companheiros de equipe e rivais, à medida que ele lida com as pressões do futebol de elite.
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