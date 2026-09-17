Yamal ofereceu um relato profundo sobre suas experiências com discriminação, admitindo que enfrentou racismo em inúmeras ocasiões ao longo de sua jovem carreira. Em uma entrevista abrangente à Movistar plus, o vencedor da Euro 2024 detalhou como o preconceito muitas vezes se manifesta de maneiras sutis que muitos observadores podem não perceber.

Quando foi questionado se havia sofrido racismo de alguma forma, talvez indiretamente, Yamal foi categórico em sua resposta. Ele afirmou: "Sim, mil vezes. Acho que as pessoas são indiretamente racistas com você, mas talvez nem percebam isso. Há muitos comentários e, muitas vezes, muitos olhares que são racistas, e as pessoas não percebem isso. Eu também venho de um lugar em que não é que você aceite isso, porque algo que é errado nunca pode ser aceito, mas isso não te incomoda."