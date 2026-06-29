Sete anos de promessas... A renúncia de Al-Meshal revela o amargo balanço da seleção

A seleção saudita iniciou a era de Al-Meshal na final do 24º Campeonato do Golfo, no Catar, em 2019, mas foi derrotada pelo Bahrein por 0 a 1. Dois anos depois, foi eliminada da Copa Árabe de 2021 ainda na fase de grupos, com apenas um ponto em três partidas.

O único ponto positivo foi a classificação para a Copa do Mundo de 2022 no Catar e a conquista de uma vitória histórica sobre a Argentina por 2 a 1, mas a alegria não durou muito.

Duas derrotas para a Polônia e o México levaram a seleção de volta a Riad por um fio. No Torneio do Golfo de 2023, no Iraque, a seleção participou com a equipe sub-23 e foi eliminada na fase de grupos com apenas uma vitória.