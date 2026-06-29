Sete anos de promessas... A renúncia de Al-Meshal revela o amargo balanço da seleção

Yasser Al-Misehal assumiu a presidência da Federação Saudita de Futebol em 29 de junho de 2019, carregando as esperanças de toda uma geração, tendo sido reeleito para um segundo mandato em maio de 2023, antes de surpreender o meio esportivo com sua renúncia, deixando para trás sete anos agitados.
Entre o brilho nacional que atraiu Ronaldo e Benzema e as repetidas decepções internacionais, Al-Meshal se despede sem ter conquistado nenhum título para a seleção saudita, após nove participações regionais, continentais e internacionais que terminaram em uma decepção após a outra, sendo a mais recente a dolorosa eliminação na primeira fase da Copa do Mundo de 2026.