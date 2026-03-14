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Série A, valor dos elencos: o Como é o que mais cresce, a Juventus é o único grande clube em queda

Análise da evolução do valor dos jogadores das equipes da primeira divisão italiana

O projeto do Como, apoiado pelos irmãos Hartono com um investimento total de cerca de 390 milhões de euros, continua dando o que falar dentro e fora de campo. O objetivo é ambicioso: construir na província um modelo futebolístico avançado, capaz de integrar esporte, turismo, moda, mídia e estilo de vida. Um ecossistema que vai além do futebol, mas que inevitavelmente parte do campo de jogo.

Os resultados esportivos parecem confirmar a validade do caminho trilhado. A atual quarta colocação na Série A já representa um primeiro sinal. Os dados sobre a avaliação dos elencos também reforçam essa interpretação: de acordo com a análise dos dados do Football Benchmark, por meio de uma análise aprofundada da Gazzetta dello Sport, o Como é o time entre os sete primeiros do campeonato que registrou o maior crescimento no valor total do elenco desde o início da temporada.

Entre setembro e fevereiro, o valor estimado dos jogadores passou de 268 para 328 milhões de euros, com um aumento de 60 milhões.Logo atrás está o Inter (+50 milhões, de 693 para 743), enquanto o Milan sobe 26 milhões, chegando a 534. Também crescem a Atalanta (+18 milhões, para 405), a Roma (+17 milhões, para 407) e o Napoli (+12 milhões, para 436). O único grande clube em queda é a Juventus, que perde 15 milhões, caindo de 658 para 643.

  • COMO SÃO ESTIMADOS OS VALORES

    As estimativas provêm da Ferramentade Avaliação de Jogadores do Football Benchmark, baseada em um modelo de regressão linear desenvolvido a partir da análise de milhares de transferências internacionais. O sistema leva em consideração variáveis como idade, posição, prazo de validade do contrato, nacionalidade, desempenho individual e com a seleção nacional, disciplina em campo e potencial midiático-comercial.

    Os valores são atualizados quatro ou cinco vezes por temporada e referem-se a jogadores com pelo menos 450 minutos disputados nos últimos doze meses. Foram excluídos da análise os jogadores com tempo de jogo insuficiente na última atualização de fevereiro e aqueles envolvidos na janela de transferências de janeiro. Para os jogadores que ficaram sem contrato em junho, foi mantido o valor do início da temporada, a fim de isolar o impacto do desempenho esportivo do simples vencimento do contrato.

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  • COMO: JOVENS E O SCOUTING

    O crescimento do Como é impulsionado principalmente pela valorização de jovens talentos. O caso mais evidente é o de Nico Paz, cuja avaliação passou de 48 milhões para 74 em poucos meses. O clube o havia adquirido em 2024 do Real Madrid por 6 milhões, com uma cláusula que permite ao clube espanhol readquiri-lo por 10 milhões este ano ou por 11 em 2027.

    Operação semelhante para Ramon, pago 2,5 milhões e hoje avaliado em cerca de 17 milhões. A diretoria indonésia continua a investir, mas com uma abordagem direcionada: por meio de uma rede de olheiros bem estruturada, são identificados jovens jogadores com alto potencial de crescimento. Um exemplo disso é Baturina, de 23 anos, adquirido do Dinamo Zagreb por 18 milhões mais bônus e cuja avaliação já subiu para 36 milhões.

  • O GRANDE

    Com um elenco avaliado em 743 milhões, o Inter continua sendo o time mais rico do campeonato. O presidente Beppe Marotta tem como meta, a médio e longo prazo, atingir a marca simbólica de um bilhão de euros em valor total. Os jogadores mais cotados continuam sendo Lautaro (79 milhões), Bastoni (77), Barella (70) e Thuram (68), mas o crescimento mais evidente é o de Pio Esposito, que passou de 17 para 51 milhões.

    No Milan, liderado por Leão (73 milhões) e Pulisic (57), ambos estáveis, destaca-se o aumento de valor do goleiro Maignan, que subiu de 21 para 34 milhões, também graças à renovação do contrato. Em ascensão também está Saelemaekers, que passou de 19 para 27 milhões após conquistar espaço na equipe comandada por Allegri.

    O Atalanta confirma a solidez de seu projeto com onze jogadores avaliados em mais de 20 milhões. Gasperini, agora na Roma, continua a demonstrar sua capacidade de valorizar os jogadores: entre os casos mais evidentes está Wesley, que subiu de 24 para 34 milhões.

    No Napoli, três jogadores ultrapassam a marca dos 40 milhões — Hojlund, McTominay e Buongiorno —, enquanto os aumentos mais significativos dizem respeito a Neres (de 20 para 31) e Milinkovic-Savic (de 9 para 17).

    A Juventus, por sua vez, representa o único grande time em contracorrente. O salto do talento Yildiz, que subiu de 78 para 91 milhões, não é suficiente para compensar a forte queda de Openda, que caiu de 70 para 50 milhões. Além disso, Zhegrova saiu das avaliações de fevereiro devido ao reduzido tempo de jogo na temporada.

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