Série A, valor dos elencos: o Como é o que mais cresce, a Juventus é o único grande clube em queda

O projeto do Como, apoiado pelos irmãos Hartono com um investimento total de cerca de 390 milhões de euros, continua dando o que falar dentro e fora de campo. O objetivo é ambicioso: construir na província um modelo futebolístico avançado, capaz de integrar esporte, turismo, moda, mídia e estilo de vida. Um ecossistema que vai além do futebol, mas que inevitavelmente parte do campo de jogo.

Os resultados esportivos parecem confirmar a validade do caminho trilhado. A atual quarta colocação na Série A já representa um primeiro sinal. Os dados sobre a avaliação dos elencos também reforçam essa interpretação: de acordo com a análise dos dados do Football Benchmark, por meio de uma análise aprofundada da Gazzetta dello Sport, o Como é o time entre os sete primeiros do campeonato que registrou o maior crescimento no valor total do elenco desde o início da temporada.

Entre setembro e fevereiro, o valor estimado dos jogadores passou de 268 para 328 milhões de euros, com um aumento de 60 milhões.Logo atrás está o Inter (+50 milhões, de 693 para 743), enquanto o Milan sobe 26 milhões, chegando a 534. Também crescem a Atalanta (+18 milhões, para 405), a Roma (+17 milhões, para 407) e o Napoli (+12 milhões, para 436). O único grande clube em queda é a Juventus, que perde 15 milhões, caindo de 658 para 643.