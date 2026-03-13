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Série A, Torino x Parma AO VIVO a partir das 20h45

Vamos acompanhar juntos o jogo Torino x Parma, 29ª rodada da Série A

Torino e Parma dão início à 29ª rodada da Série A com o jogo antecipado desta sexta-feira à noite. Se enfrentam duas equipes que querem continuar somando pontos para se manterem longe da zona de rebaixamento. Quem mais precisa disso são os granata de Roberto D'Aversa, que, após a bela vitória contra a Lazio, foram derrotados fora de casa pelo Napoli: o Toro tem 30 pontos, seis a mais que a Cremonese, terceira colocada por baixo. Mais tranquilos estão os ducali de Carlos Cuesta; os emilianos somam 34 pontos e vêm de cinco resultados positivos consecutivos, sendo três vitórias contra Bologna, Verona e Milan, seguidas de empates contra Cagliari e Fiorentina.

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  • AS PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

    TORINO (3-5-2): Paleari; Coco, Ismajli, Ebosse; Lazaro, Gineitis, Prati, Vlasic, Obrador; Simeone, Zapata. Técnico: D'Aversa.

    PARMA (3-5-2): Corvi; Delprato, Troilo, Valenti; Cremaschi, Nicolussi Caviglia, Keita, Sorensen, Valeri; Strefezza, Pellegrino. Técnico: Cuesta.

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  • GOLS E MOMENTOS DESTACADOS

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