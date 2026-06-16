A Série A 2025/26 viu o Inter conquistar o título de Campeão da Itália com o 21º scudetto de sua história, o primeiro de Cristian Chivu como técnico. A classificação final, conforme relata o Calcio e Finanza, tem impacto tanto do ponto de vista esportivo quanto econômico: com base na colocação, juntamente com outros fatores, é definida a distribuição dos direitos de transmissão televisiva que a Lega Serie A realiza entre os 20 clubes da primeira divisão.
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Série A, receitas com direitos de transmissão em 2025/26: os rendimentos de cada time
887 MILHÕES A SEREM REDISTRIBUÍDOS ENTRE OS CLUBES
De acordo com as estimativas da Calcio e Finanza, este ano serão distribuídos 887 milhões entre os clubes (uma ligeira queda em relação aos cerca de 900 milhões de euros da temporada 2024/25). Mas como exatamente essas receitas são repartidas? Quanto cada um dos 20 clubes da Série A recebe dos direitos de transmissão do campeonato 2025/26?
A repartição das receitas provenientes dos direitos de transmissão da Lega Serie A é feita com base em critérios precisos estabelecidos pela Lei Melandri (posteriormente revisada pela reforma Lotti), que prevê a distribuição dos recursos provenientes da comercialização dos jogos da seguinte forma:
50% em partes iguais entre todos os clubes;
28% com base nos resultados esportivos (11,2% vinculados à classificação do último campeonato, 2,8% vinculados aos pontos no último campeonato, 9,33% vinculados aos últimos 5 campeonatos anteriores ao último e 4,67% vinculados aos resultados históricos);
22% com base no enraizamento social (dos quais 1,1% vinculado ao tempo de jogo dos jovens jogadores, 12,54% vinculado ao número de espectadores no estádio e 8,36% vinculado à audiência televisiva).
A DISTRIBUIÇÃO
No total, a Série A, referente à temporada que acaba de terminar, deve distribuir 897 milhões de euros líquidos aos clubes, valor que já inclui a dedução do valor do “paraquedas” para as equipes rebaixadas para a Série B, dos pagamentos de solidariedade às ligas inferiores e de outras contribuições.
Em essência, serão distribuídos, segundo as estimativas:
50% em partes iguais para cada time, totalizando 443,5 milhões de euros;
11,2% vinculados à classificação do último campeonato, totalizando 99,3 milhões;
2,8% vinculados aos pontos conquistados no último campeonato, totalizando 24,8 milhões;
9,33% vinculados aos resultados nos últimos 5 campeonatos anteriores ao último, totalizando 82,8 milhões;
4,67% vinculados aos resultados históricos, totalizando 41,4 milhões;
1,1% vinculado ao tempo de jogo dos jovens, no valor de 9,8 milhões;
12,54% vinculados ao número de espectadores no estádio nos últimos três anos, totalizando 11,2 milhões;
8,36% vinculados à audiência televisiva, totalizando 74,1 milhões.
INTER À FRENTE DO MILAN E DO NÁPOLES
Quanto, então, cada clube receberá pelos direitos de transmissão da Série A 2025/26?
No topo da classificação está o Inter, único time a ultrapassar os 80 milhões de euros, à frente do Milan e do Napoli. Os rossoneri ultrapassam os 71 milhões de euros, apesar do quinto lugar na tabela (no caso deles, o público presente no estádio pesa positivamente), enquanto os partenopeus chegam a 67 milhões de euros. A Roma, em quarto lugar, fica em cerca de 64,5 milhões de euros, enquanto a Juventus fecha o top 5 com pouco mais de 63 milhões. Na parte inferior da classificação, por outro lado, estão Sassuolo, Parma, Cremonese e Pisa, que encerraram a temporada com receitas abaixo de 30 milhões de euros.
Assim, os quatro primeiros clubes recebem, no total, pouco mais de 285 milhões de euros (o que equivale a cerca de 32% do total), enquanto as cinco últimas equipes, somadas, ultrapassam por pouco os 140 milhões de euros. A relação entre o primeiro e o último colocado em termos de receita é de cerca de 3,3:1; a título de comparação, na Premier League (que distribui valores quatro vezes maiores que a Série A, totalizando 3,4 bilhões de euros na última temporada), a relação entre o primeiro e o último colocado é de cerca de 1,6:1.