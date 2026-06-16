Série A, receitas com direitos de transmissão em 2025/26: os rendimentos de cada time

De acordo com as estimativas da Calcio e Finanza, este ano serão distribuídos 887 milhões entre os clubes (uma ligeira queda em relação aos cerca de 900 milhões de euros da temporada 2024/25). Mas como exatamente essas receitas são repartidas? Quanto cada um dos 20 clubes da Série A recebe dos direitos de transmissão do campeonato 2025/26?





A repartição das receitas provenientes dos direitos de transmissão da Lega Serie A é feita com base em critérios precisos estabelecidos pela Lei Melandri (posteriormente revisada pela reforma Lotti), que prevê a distribuição dos recursos provenientes da comercialização dos jogos da seguinte forma:

50% em partes iguais entre todos os clubes;

28% com base nos resultados esportivos (11,2% vinculados à classificação do último campeonato, 2,8% vinculados aos pontos no último campeonato, 9,33% vinculados aos últimos 5 campeonatos anteriores ao último e 4,67% vinculados aos resultados históricos);

22% com base no enraizamento social (dos quais 1,1% vinculado ao tempo de jogo dos jovens jogadores, 12,54% vinculado ao número de espectadores no estádio e 8,36% vinculado à audiência televisiva).



