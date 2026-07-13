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Será que Mourinho pretende provocar uma revolta dentro do Real Madrid?

Especiais e Opinião
La Liga
Real Madrid
J. Mourinho
Espanha

José Mourinho iniciou sua segunda passagem como técnico do Real Madrid com uma mensagem que vem ecoando no complexo esportivo de Valdebebas: a necessidade de mudar a cultura de trabalho do dia a dia para voltar a conquistar títulos.

O jornal Marca” informou que Mourinho enfatizou, durante suas primeiras reuniões, que o sucesso só será alcançado se cada pessoa dentro do clube mantiver o mesmo nível de comprometimento diário e vontade de competir.

Embora conquistar títulos seja o objetivo final, o técnico português acredita que o verdadeiro ponto de partida está em mudar a cultura de trabalho diária dentro do clube.

A partir desta segunda-feira, José Mourinho começará a colocar suas ideias em prática em campo.

Os jogadores da seleção nacional que participaram da Copa do Mundo irão se juntar ao time gradualmente, após terem obtido o descanso físico e mental mínimo, que é de cerca de três semanas, enquanto o técnico conduzirá os primeiros treinos com os jogadores disponíveis, além de um grande número de jogadores da base do clube.

Nas últimas semanas, Mourinho analisou relatórios individuais dos jogadores e selecionou pessoalmente um grupo de jovens talentos que deseja acompanhar de perto.

Para muitos deles, participar dos treinos da equipe principal não será apenas uma oportunidade, mas sim o primeiro teste real diante de um técnico que deseja conhecê-los pessoalmente, sem depender das opiniões ou relatórios de terceiros.

  • mourinhoGetty Images

    Mourinho não pretende realizar uma onda de demissões

    E o jornal “Marca” destacou, em sua reportagem, que Mourinho não pretende promover uma revolução dentro do Real Madrid.

    Mourinho já definiu sua equipe mais próxima, mas não deseja desmantelar a estrutura administrativa ou técnica existente; pelo contrário, busca contar com os profissionais atuais e torná-los parte de seu novo projeto.

    Fontes próximas a ele confirmaram ao jornal “Marca”: “Mourinho não virá ao clube para fazer uma limpeza. Ele não tem nenhuma intenção de se opor a ninguém, afastar ou demitir ninguém. Ele quer ser um elemento que una a todos”.

    No entanto, ele já tomou suas primeiras decisões: o preparador físico António Bentos continuará trabalhando com a equipe, enquanto o treinador de goleiros Lopes não permanecerá no cargo, sendo substituído por Nuno Santos.

    • Publicidade
  • Jose Mourinho Roma Europa League final 2023Getty

    Mourinho quer criar um clima positivo entre todos

    A missão de Mourinho não se limita apenas a treinar o Real Madrid, mas também consiste em criar um ambiente em que o senso de responsabilidade, a ambição e a necessidade de vencer façam parte da rotina diária, mesmo antes do início das partidas.

    Fontes próximas ao técnico português acrescentaram: “Ele quer criar um clima positivo entre todos e fazer com que cada um sinta que será importante para alcançar o objetivo final”.

    Por isso, aqueles que estão próximos a ele descrevem Mourinho como um técnico com uma personalidade unificadora, cujo objetivo é reunir todos os membros do clube em torno de um único projeto que leve o Real Madrid de volta ao pódio.

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