Será que Mourinho pretende provocar uma revolta dentro do Real Madrid?

José Mourinho iniciou sua segunda passagem como técnico do Real Madrid com uma mensagem que vem ecoando no complexo esportivo de Valdebebas: a necessidade de mudar a cultura de trabalho do dia a dia para voltar a conquistar títulos.

O jornal “Marca” informou que Mourinho enfatizou, durante suas primeiras reuniões, que o sucesso só será alcançado se cada pessoa dentro do clube mantiver o mesmo nível de comprometimento diário e vontade de competir.

Embora conquistar títulos seja o objetivo final, o técnico português acredita que o verdadeiro ponto de partida está em mudar a cultura de trabalho diária dentro do clube.

A partir desta segunda-feira, José Mourinho começará a colocar suas ideias em prática em campo.

Os jogadores da seleção nacional que participaram da Copa do Mundo irão se juntar ao time gradualmente, após terem obtido o descanso físico e mental mínimo, que é de cerca de três semanas, enquanto o técnico conduzirá os primeiros treinos com os jogadores disponíveis, além de um grande número de jogadores da base do clube.

Nas últimas semanas, Mourinho analisou relatórios individuais dos jogadores e selecionou pessoalmente um grupo de jovens talentos que deseja acompanhar de perto.

Para muitos deles, participar dos treinos da equipe principal não será apenas uma oportunidade, mas sim o primeiro teste real diante de um técnico que deseja conhecê-los pessoalmente, sem depender das opiniões ou relatórios de terceiros.