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Sem precedentes na história do clube! O Tottenham de Roberto De Zerbi atinge o fundo do poço após pesadelo em empate com o Everton
Uma noite de recordes indesejados no norte de Londres
O início abismal do Tottenham na temporada da Premier League atingiu um novo fundo após um empate sem gols contra o Everton no Tottenham Hotspur StadiumO Tottenham estabeleceu um recorde indesejado sob o comando de Roberto De Zerbi ao não conseguir marcar em seus quatro primeiros jogos da Premier League após o empate por 0 a 0 com o Everton. Muito além de dois pontos perdidos em casa, a igualdade deixa De Zerbi diante de uma crise ofensiva total.
Os números por trás do jejum de gols dos Spurs traçam um quadro condenatório para a torcida da casa. Este resultado marcou o primeiro empate por 0 a 0 já registrado no Tottenham Hotspur Stadium na Premier League, encerrando uma notável sequência de 140 jogos sem um empate sem gols no novo estádio. Mais grave ainda, o placar significa que o Tottenham não conseguiu marcar em nenhuma de suas quatro primeiras partidas de liga de uma campanha pela primeira vez na história do clube.
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De Zerbi confronta Tel em campo
A incapacidade do Tottenham de abrir o placar foi sintomática de uma atuação sem poder de fogo no terço final, já que a equipe conseguiu apenas dois chutes no alvo ao longo dos 90 minutos. A tensão transbordou no apito final, com De Zerbi claramente visível no gramado enquanto se envolvia em uma discussão acalorada com o reserva Mathys Tel.
Tel, que entrou logo depois da marca de uma hora para dar um novo impulso, teve muita dificuldade para impactar o andamento do jogo. O francês completou apenas 12 passes e conseguiu um único chute, sem oferecer o poder de definição de que De Zerbi precisa desesperadamente.
Desculpas do técnico e preocupações físicas
Falando à Sky Sports após a partida, De Zerbi tentou explicar a falta de ritmo, apontando para chegadas tardias na pré-temporada. "Não é um momento difícil. A temporada passada foi um momento difícil. Agora não é normal, mas quando você começa tarde, porque só começamos a trabalhar com Marmoush, Savio, Solanke e Maddison há dois dias", explicou o italiano. Ele destacou que a queda de rendimento após um início forte foi um fator importante para o resultado final.
"Acho que jogamos muito bem nos primeiros 30 minutos. Talvez nossa energia tenha caído porque nossa condição física não é a melhor. Temos de finalizar mais vezes ao gol. Entramos na área do Everton 74 vezes, mas não criamos chances suficientes. Tomamos decisões erradas demais, mas jogamos bem. Não estou positivo nem negativo. Sou realista. Se você joga como jogamos nos primeiros 30 minutos, é porque é capaz de jogar futebol. Temos de estender isso aos 90 minutos e manter o foco."
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Superando a barreira psicológica
O técnico do Tottenham admitiu que a incapacidade de marcar cedo nas partidas está começando a pesar muito na mentalidade de seu elenco, particularmente em meio a um início desastroso de campanha que fez o Tottenham perder pontos contra Brentford (3-0), Newcastle (2-0), Nottingham Forest (0-0) e agora Everton (0-0). "Tenho de analisar as atuações e o potencial dos meus jogadores. Quando não marcamos depois de 30 minutos, nossa confiança caiu demais. Também observei isso no segundo tempo e não gosto disso", confessou.
Apesar do nível historicamente baixo, De Zerbi segue irredutível de que seu plano tático acabará dando resultados se seus jogadores conseguirem manter a intensidade. Ele concluiu: "Os jogadores são humanos. Eles são sensíveis. Minha função é ajudá-los a manter o foco na nossa evolução. Se jogarmos os 90 minutos como jogamos nos primeiros 30, vamos vencer muitos jogos."
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