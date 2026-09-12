O início abismal do Tottenham na temporada da Premier League atingiu um novo fundo após um empate sem gols contra o Everton no Tottenham Hotspur StadiumO Tottenham estabeleceu um recorde indesejado sob o comando de Roberto De Zerbi ao não conseguir marcar em seus quatro primeiros jogos da Premier League após o empate por 0 a 0 com o Everton. Muito além de dois pontos perdidos em casa, a igualdade deixa De Zerbi diante de uma crise ofensiva total.

Os números por trás do jejum de gols dos Spurs traçam um quadro condenatório para a torcida da casa. Este resultado marcou o primeiro empate por 0 a 0 já registrado no Tottenham Hotspur Stadium na Premier League, encerrando uma notável sequência de 140 jogos sem um empate sem gols no novo estádio. Mais grave ainda, o placar significa que o Tottenham não conseguiu marcar em nenhuma de suas quatro primeiras partidas de liga de uma campanha pela primeira vez na história do clube.



