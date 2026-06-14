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Germany v Curacao: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Sem piedade... Alemanha goleia Curaçao na Copa do Mundo

Especiais e Opinião
Alemanha x Curaçao
Alemanha
Curaçao
Copa do Mundo
Alemanha
Curaçao
EUA

As máquinas não param

A seleção alemã goleou a seleção de Curaçao por 7 a 1 na noite de domingo, no estádio NRG, nas disputas do Grupo 5 da Copa do Mundo de 2026, que está sendo realizada nos Estados Unidos, no Canadá e no México.

A seleção alemã conquistou seus primeiros três pontos no torneio, enquanto Curaçao continua sem pontos no Grupo E, que também conta com as seleções do Equador e da Costa do Marfim.

Julian Nagelsmann escalou a seguinte equipe: Manuel Neuer, Joshua Kimmich, Jonathan Tah, Nico Schlotterbeck, Nathaniel Braun, Felix Nmecha, Alexander Pavlovic, Jamal Musiala, Leroy Sané, Kai Havertz e Florian Wirtz.

Já o holandês Dick Advocaat, técnico da seleção de Curaçao, começou a partida com a seguinte escalação: Eloy Roem, Cheryl Floranos, Armando Obispo, Richelly Bazouere, Deveron Vonvel, Tahit Chung, Levano Comenensia, Leandro Bacuna, Juninho Bacuna, Jorgen Lukadia e Sonthe Hansen.

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