Sem piedade... Alemanha goleia Curaçao na Copa do Mundo

A seleção alemã goleou a seleção de Curaçao por 7 a 1 na noite de domingo, no estádio NRG, nas disputas do Grupo 5 da Copa do Mundo de 2026, que está sendo realizada nos Estados Unidos, no Canadá e no México.
A seleção alemã conquistou seus primeiros três pontos no torneio, enquanto Curaçao continua sem pontos no Grupo E, que também conta com as seleções do Equador e da Costa do Marfim.
Julian Nagelsmann escalou a seguinte equipe: Manuel Neuer, Joshua Kimmich, Jonathan Tah, Nico Schlotterbeck, Nathaniel Braun, Felix Nmecha, Alexander Pavlovic, Jamal Musiala, Leroy Sané, Kai Havertz e Florian Wirtz.
Já o holandês Dick Advocaat, técnico da seleção de Curaçao, começou a partida com a seguinte escalação: Eloy Roem, Cheryl Floranos, Armando Obispo, Richelly Bazouere, Deveron Vonvel, Tahit Chung, Levano Comenensia, Leandro Bacuna, Juninho Bacuna, Jorgen Lukadia e Sonthe Hansen.