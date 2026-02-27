“Sem medo!” – Chelsea envia aviso ao PSG após empatar com o atual campeão da Liga dos Campeões nas oitavas de final

O PSG busca defender com sucesso seu título europeu, após ter derrotado o Inter em Munique em maio passado. Gols de Achraf Hakimi, Desire Doue, Khvicha Kvaratskhelia e Senny Mayulu garantiram a vitória por 5 a 0 do gigante francês sobre seu adversário italiano na Allianz Arena.

A equipe de Luis Enrique teve muito trabalho para avançar às oitavas de final, após ser sorteada contra o Mônaco nas eliminatórias. O PSG conquistou uma vitória por 3 a 2 no Stade Louis II na semana passada e empatou em 2 a 2 com os rivais da Ligue 1 no Parc des Princes, confirmando uma vitória agregada por 5 a 4 e garantindo sua vaga na próxima fase da competição de clubes de elite da Europa.

O PSG retomará a rivalidade com o Chelsea, enfrentando o time da Premier League pela primeira vez desde a final do Mundial de Clubes em julho. Dois gols de Cole Palmer e um de João Pedro garantiram a vitória por 3 a 0 do time do oeste de Londres no MetLife Stadium no verão passado.

O Chelsea garantiu uma vaga entre os oito primeiros na última rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões, virando o placar e vencendo o Napoli no Stadio Diego Armando Maradona.

O diretor de futebol do Chelsea, David Barnard, insiste que a partida das oitavas de final será um teste para o clube, mas que não representa nenhum receio para a equipe de Liam Rosenior.