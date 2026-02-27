Getty Images Sport
“Sem medo!” – Chelsea envia aviso ao PSG após empatar com o atual campeão da Liga dos Campeões nas oitavas de final
Repetição da final da Copa do Mundo de Clubes
O PSG busca defender com sucesso seu título europeu, após ter derrotado o Inter em Munique em maio passado. Gols de Achraf Hakimi, Desire Doue, Khvicha Kvaratskhelia e Senny Mayulu garantiram a vitória por 5 a 0 do gigante francês sobre seu adversário italiano na Allianz Arena.
A equipe de Luis Enrique teve muito trabalho para avançar às oitavas de final, após ser sorteada contra o Mônaco nas eliminatórias. O PSG conquistou uma vitória por 3 a 2 no Stade Louis II na semana passada e empatou em 2 a 2 com os rivais da Ligue 1 no Parc des Princes, confirmando uma vitória agregada por 5 a 4 e garantindo sua vaga na próxima fase da competição de clubes de elite da Europa.
O PSG retomará a rivalidade com o Chelsea, enfrentando o time da Premier League pela primeira vez desde a final do Mundial de Clubes em julho. Dois gols de Cole Palmer e um de João Pedro garantiram a vitória por 3 a 0 do time do oeste de Londres no MetLife Stadium no verão passado.
O Chelsea garantiu uma vaga entre os oito primeiros na última rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões, virando o placar e vencendo o Napoli no Stadio Diego Armando Maradona.
O diretor de futebol do Chelsea, David Barnard, insiste que a partida das oitavas de final será um teste para o clube, mas que não representa nenhum receio para a equipe de Liam Rosenior.
O confronto com o PSG “não causa medo” ao Chelsea
Após o sorteio, Barnard disse: “Já jogamos várias vezes contra o PSG. Eles são os atuais campeões, mas as pessoas provavelmente vão se lembrar do que aconteceu no verão, na Copa do Mundo de Clubes. Vai ser difícil, mas não temos medo.
“Você pode olhar para a chave, mas não pode dar nada como certo.”
O Chelsea ficou com a parte mais difícil do sorteio da Liga dos Campeões. O vencedor do jogo contra o PSG enfrentará o Galatasaray ou o Liverpool nas quartas de final, com o time turco tendo garantido sua vaga nas oitavas de final com uma vitória por 7 a 5 sobre a Juventus nesta semana.
E se o PSG ou o Chelsea conseguirem avançar para as semifinais, então um confronto com o Real Madrid, Manchester City, Atalanta ou Bayern de Munique os aguarda.
Rosenior ansioso por uma “grande partida”
O Chelsea terá muito trabalho pela frente se quiser avançar além das oitavas de final da Liga dos Campeões, mas o técnico Rosenior acredita que o confronto com o PSG será “uma grande partida”.
Sobre enfrentar o PSG no mês que vem, o técnico do Blues disse: “Estou muito animado. O PSG é um time fantástico. Tenho experiência em jogar contra eles na França. Sempre os admirei. Luis Enrique fez um trabalho incrível.
Esses são os jogos pelos quais você vive, os jogos pelos quais você entra no futebol. Vai ser uma grande partida. Mas temos outros três jogos antes disso, nos quais preciso me concentrar.”
Um desses jogos será contra o Arsenal na tarde de domingo, quando o Chelsea buscará vingança pela derrota na semifinal da EFL Cup. O Arsenal avançou para a final às custas do Chelsea, conquistando uma vitória por 4 a 2 no placar agregado sobre seus rivais.
Cucurella entre os que vão perder o confronto com o Arsenal
E Rosenior revelou que Marc Cucurella vai perder o jogo contra o Arsenal neste fim de semana, mas que um jogador ausente há muito tempo está prestes a retornar aos treinos.
“Reece [James] está absolutamente bem. Romeo [Lavia] está ficando cada vez mais forte. Fizemos um mini-jogo-treino durante a semana, no qual ele parecia estar muito bem”, disse Rosenior na sexta-feira.
“Estevao [Willian] ficará fora por mais algum tempo e Jamie Gittens está progredindo em sua reabilitação. Marc Cucurella não estará disponível para domingo, mas esperamos que ele possa voltar o mais rápido possível.”
Dario Essugo, por sua vez, está de volta aos treinos, e o meio-campista espera fazer sua primeira aparição competitiva desde a vitória do Clube Mundial sobre o Palmeiras em julho.
“Dario Essugo também está de volta aos treinos. A esperança é que possamos recuperá-los e colocá-los em forma para a reta final”, confirmou Rosenior.
Além disso, o zagueiro Wesley Fofana não viajará para o Emirates após receber um cartão vermelho contra o Burnley na semana passada. O Chelsea busca voltar a vencer após dois empates consecutivos contra os recém-promovidos Leeds e Burnley.
