+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Cole Palmer Bournemouth Chelsea 0-0GOAL

Sem mágica de Cole Palmer, sem tempo para Estevão: Chelsea fica no empate com o Bournemouth

Os Blues perderam uma ótima oportunidade de encurtar a distância para o líder Arsenal

O Chelsea chegou a três jogos da Premier League sem vitória, ao ser segurado em um empate morno e sem gols contra o Bournemouth, neste sábado (06). Cole Palmer fez sua primeira aparição como titular desde setembro, mas a estrela da Inglaterra não conseguiu ser decisivo e Estevão teve poucos minutos que também não serviram para muita coisa.

No início do jogo, o Bournemouth chegou a ter um gol anulado pelo VAR, por causa de impedimento do brasileiro Evanílson na jogada. A equipe do Chelsea não jogava bem e recebeu uma nova notícia ruim, com a lesão no ombro que obrigou Liam Delap a ser substituído. Os Blues até voltaram melhor do intervalo, chegaram a acertar a trave com Alejandro Garnacho, mas o Bournemouth conseguiu se reorganizar e anular os londrinos. 

Os comandados de Maresca agora estão em quarto na tabela, oito pontos atrás do líder Arsenal, que foi derrotado por 2 a 1 pelo Aston Villa no início do dia. Abaixo, a GOAL avalia os jogadores do Chelsea no Vitality Stadium.

📱Veja a GOAL direto no WhatsApp, de graça! 🟢
  • FBL-ENG-PR-BOURNEMOUTH-CHELSEAAFP

    Goleiro e Defesa

    Robert Sanchez (6/10):

    Embora a dupla do Bournemouth, Semenyo e Evanilson, estivesse animada, o goleiro espanhol foi forçado a fazer uma ou duas defesas apenas.

    Malo Gusto (7/10):

    Começando como lateral-direito, o francês encontrou dificuldade em encontrar espaço enquanto procurava avançar. No entanto, esteve em ótima forma defensiva.

    Wesley Fofana (6/10):

    Substituindo Tosin Adarabioyo na defesa, o ex-jogador do Leicester viu muita bola, mas não conseguiu fazer muito com ela.

    Trevoh Chalobah (7/10):

    Atuando como zagueiro do lado esquerdo, o inglês venceu todos (3/3) os seus duelos pelo chão, num desempenho defensivo sólido.

    Marc Cucurella (7/10):

    Um dos melhores jogadores do Chelsea, o lateral-esquerdo teve a oportunidade de marcar no primeiro tempo, mas não conseguiu acertar a cabeçada no alvo.

    • Publicidade
  • Bournemouth v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport

    Meio-campo

    Reece James (7/10):

    Recuando bastante para ditar o jogo, o capitão tentou fazer o Chelsea avançar com seus famosos lançamentos longos. Às vezes ele conseguiu, outras não.

    Enzo Fernández (6/10):

    Alinhado ao lado de James no meio-campo, o craque argentino foi cuidadoso e organizado na posse de bola, embora tenha tido poucas oportunidades de avançar.

    Cole Palmer (7/10):

    Compreensivelmente enferrujado após fazer sua primeira partida como titular desde setembro, mostrou lampejos de qualidade, mostrando rapidez nos pés dentro e ao redor da área. O principal jogador dos Blues foi então substituído na marca de uma hora.

  • Bournemouth v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport

    Ataque

    Pedro Neto (6/10):

    Normalmente um dos jogadores mais consistentes do Chelsea, o ponta português encontrou Marc Cucurella com um cruzamento decente, em uma atuação de outro modo discreta.

    Liam Delap (5/10):

    Envolvido em uma disputa acirrada com Marcos Senesi do Bournemouth, o atacante sofreu uma lesão no ombro que encerrou sua tarde mais cedo.

    Alejandro Garnacho (6/10):

    Recompensado com uma titularidade após uma boa atuação contra o Leeds, o atacante se recuperou de um primeiro tempo lento acertando a trave com uma cabeçada após o intervalo.

  • FBL-ENG-PR-BURNLEY-CHELSEAAFP

    Substituições & Treinador

    Marc Guiu (5/10):

    Um substituto precoce após a lesão de Delap, o jovem atacante recebeu pouco serviço, já que o Chelsea geralmente procurava alimentar Neto e Garnacho.

    João Pedro (5/10):

    Substituindo Palmer depois de uma hora, o atacante brasileiro frequentemente segurava a posse de bola por muito tempo, sem conseguir causar impacto.

    Estevão (5/10):

    Entrou em campo com apenas 13 minutos do tempo normal restantes, o atacante não ficou tempo suficiente em campo para influenciar o andamento da partida.

    Enzo Maresca (5/10):

    Fazendo seis mudanças na equipe que perdeu por 3 a 1 para o Leeds no meio da semana, o italiano viu o Chelsea apresentar um desempenho ruim no primeiro tempo. E embora sua equipe tenha melhorado um pouco após o intervalo, ele deveria ter colocado Estevão em campo mais cedo, já que os visitantes conseguiram um ponto fora de casa.

Liga dos Campeões
Atalanta crest
Atalanta
ATA
Chelsea crest
Chelsea
CHE
Premier League
Manchester United crest
Manchester United
MUN
Bournemouth crest
Bournemouth
BOU