Sem mágica de Cole Palmer, sem tempo para Estevão: Chelsea fica no empate com o Bournemouth

O Chelsea chegou a três jogos da Premier League sem vitória, ao ser segurado em um empate morno e sem gols contra o Bournemouth, neste sábado (06). Cole Palmer fez sua primeira aparição como titular desde setembro, mas a estrela da Inglaterra não conseguiu ser decisivo e Estevão teve poucos minutos que também não serviram para muita coisa.

No início do jogo, o Bournemouth chegou a ter um gol anulado pelo VAR, por causa de impedimento do brasileiro Evanílson na jogada. A equipe do Chelsea não jogava bem e recebeu uma nova notícia ruim, com a lesão no ombro que obrigou Liam Delap a ser substituído. Os Blues até voltaram melhor do intervalo, chegaram a acertar a trave com Alejandro Garnacho, mas o Bournemouth conseguiu se reorganizar e anular os londrinos.

Os comandados de Maresca agora estão em quarto na tabela, oito pontos atrás do líder Arsenal, que foi derrotado por 2 a 1 pelo Aston Villa no início do dia. Abaixo, a GOAL avalia os jogadores do Chelsea no Vitality Stadium.