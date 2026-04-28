“Sem dúvida” – Michael Carrick SERÁ o técnico definitivo do Manchester United após uma sequência “sensacional”, afirma Jamie Carragher

Gary Neville também se pronunciou sobre a situação, sugerindo que Carrick provou seu valor ao extrair o máximo possível de um elenco que parecia perdido no início da temporada. Segundo o ex-capitão do United, o técnico interino demonstrou a “perspicácia tática” necessária para comandar no mais alto nível, mostrando agilidade nos momentos decisivos das partidas.

“Acho que, se Michael Carrick estivesse falando com sinceridade, o que ele diria... é que está tirando o máximo possível desse grupo de jogadores”, observou Neville em seu podcast. “São 29 pontos agora em 13 jogos desde que ele chegou aqui? É um trabalho brilhante... Eles estão conseguindo a vitória em jogos em que não estão jogando tão bem. E isso é algo que você precisa fazer.

“O que ele fez no segundo tempo [da partida contra o Brentford] foi dizer: ‘Tenho a perspicácia tática para fazer isso. Não se trata apenas de fazer de uma maneira. Posso fechar o jogo’, o que ele quase conseguiu fazer. Dizendo ‘sou um técnico sério’ de outras maneiras.”

Com um lugar entre os quatro primeiros bem ao alcance e endossos retumbantes tanto do vestiário quanto de comentaristas de destaque, a transição de Carrick de técnico interino para técnico permanente parece agora inevitável.