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“Sem dúvida” – Michael Carrick SERÁ o técnico definitivo do Manchester United após uma sequência “sensacional”, afirma Jamie Carragher
Carrick continuará no comando?
Aumentam as expectativas de que Carrick receba as rédeas do Old Trafford em tempo integral, após levar o United a um passo da elite europeia. Após a vitória na Premier League sobre o Brentford, Carragher insistiu que agora “não há dúvida” de que o técnico interino comandará o clube na próxima temporada. O ex-zagueiro do Liverpool elogiou a flexibilidade tática demonstrada pelo ex-meio-campista do United desde que ele preencheu a lacuna deixada por Ruben Amorim.
- AFP
A capacidade de adaptação é o que distingue Carrick
Em entrevista à Sky Sports, Carragher destacou que os resultados inegáveis do técnico interino e sua disposição para ajustar seu esquema o tornam a escolha óbvia para o cargo definitivo.
“Ele vai ser o técnico do Manchester United, certamente na próxima temporada, sem dúvida alguma — e não dá para dizer que ele não merece”, disse o ex-zagueiro do Liverpool. “São resultados absolutamente sensacionais. São os resultados de um time campeão ou de um time que está na briga pelo título. Sei que o Manchester United não está sob pressão no momento, não tem jogos europeus, e todos esses outros fatores vão entrar em jogo, mas não acho que alguém poderia ter assumido o cargo e obtido resultados melhores. A maior crítica a Ruben Amorim era que ele nunca se adaptou; Carrick mostrou que consegue se adaptar.”
Apoio do vestiário ao técnico interino
Os jogadores do United também parecem estar totalmente comprometidos com a revolução de Carrick. O experiente zagueiro Harry Maguire tem falado abertamente sobre a mudança na confiança do elenco desde a troca de treinador. O United ocupa atualmente a terceira posição, com 11 pontos de vantagem sobre o Brighton, sexto colocado, uma reviravolta notável considerando as dificuldades enfrentadas no início da temporada.
Maguire disse: “Os resultados falam por si mesmos; desde que o técnico assumiu e a formação mudou, parecemos simplesmente começar a conquistar resultados. Acho que nos jogos anteriores, quando o Ruben estava aqui, as partidas eram 50/50, mas sempre acabávamos levando a pior. Agora parece que é o contrário, estamos muito melhores nas duas áreas. Defendemos nossa área muito melhor e estamos conseguindo ser precisos na área adversária.”
Ele acrescentou: “Todos acreditaram nisso e nos unimos. Temos confiança. Sabemos que podemos marcar gols de qualquer lugar. Acho que ainda podemos melhorar muito nessa formação também. Acho que podemos trabalhar como uma força defensiva, deslizar pelo campo muito mais rápido, como deveríamos ter feito.”
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Neville ficou impressionado com a "perspicácia tática"
Gary Neville também se pronunciou sobre a situação, sugerindo que Carrick provou seu valor ao extrair o máximo possível de um elenco que parecia perdido no início da temporada. Segundo o ex-capitão do United, o técnico interino demonstrou a “perspicácia tática” necessária para comandar no mais alto nível, mostrando agilidade nos momentos decisivos das partidas.
“Acho que, se Michael Carrick estivesse falando com sinceridade, o que ele diria... é que está tirando o máximo possível desse grupo de jogadores”, observou Neville em seu podcast. “São 29 pontos agora em 13 jogos desde que ele chegou aqui? É um trabalho brilhante... Eles estão conseguindo a vitória em jogos em que não estão jogando tão bem. E isso é algo que você precisa fazer.
“O que ele fez no segundo tempo [da partida contra o Brentford] foi dizer: ‘Tenho a perspicácia tática para fazer isso. Não se trata apenas de fazer de uma maneira. Posso fechar o jogo’, o que ele quase conseguiu fazer. Dizendo ‘sou um técnico sério’ de outras maneiras.”
Com um lugar entre os quatro primeiros bem ao alcance e endossos retumbantes tanto do vestiário quanto de comentaristas de destaque, a transição de Carrick de técnico interino para técnico permanente parece agora inevitável.