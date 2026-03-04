Seleção de Portugal para a Copa do Mundo de 2026: quais jogadores chegarão ao grande evento nos EUA, México e Canadá?

Portugal será uma seleção interessante de se acompanhar na Copa do Mundo da FIFA 2026. A equipe liderada por Cristiano Ronaldo conquistou seu segundo título da Liga das Nações em 2025 e é atualmente uma das seleções mais fortes da Europa, apesar de ter um elenco um pouco menos profundo em comparação com outras potências europeias, como Inglaterra e França.

Ainda não conquistou o cobiçado título da Copa do Mundo, e esta pode muito bem ser a última chance para o lendário Ronaldo realizar esse sonho para seu país.

Ao lado do experiente atacante, Portugal tem um elenco bem equilibrado, com jogadores de qualidade em todas as posições.

Outro elemento emocional ligado à campanha de Portugal na Copa do Mundo do próximo ano é o trágico falecimento do atacante Diogo Jota. A notícia da morte de Jota foi um choque para o mundo do futebol. Ele tinha apenas 28 anos e havia recentemente comemorado o título da Premier League com o Liverpool, bem como a vitória na Liga das Nações com Portugal.

Foi uma perda difícil de aceitar para toda a comunidade futebolística, especialmente para os seus companheiros de equipa. A sua ausência pode servir como motivação extra para a seleção portuguesa, que estará determinada a dar o seu melhor e a levantar o troféu em sua memória.