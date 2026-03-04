Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Portugal squadGetty/GOAL

Traduzido por

Seleção de Portugal para a Copa do Mundo de 2026: quais jogadores chegarão ao grande evento nos EUA, México e Canadá?

Tudo o que precisa saber sobre a seleção de Portugal para a Copa do Mundo da FIFA 2026

Portugal será uma seleção interessante de se acompanhar na Copa do Mundo da FIFA 2026. A equipe liderada por Cristiano Ronaldo conquistou seu segundo título da Liga das Nações em 2025 e é atualmente uma das seleções mais fortes da Europa, apesar de ter um elenco um pouco menos profundo em comparação com outras potências europeias, como Inglaterra e França.

Ainda não conquistou o cobiçado título da Copa do Mundo, e esta pode muito bem ser a última chance para o lendário Ronaldo realizar esse sonho para seu país.

Ao lado do experiente atacante, Portugal tem um elenco bem equilibrado, com jogadores de qualidade em todas as posições.

Outro elemento emocional ligado à campanha de Portugal na Copa do Mundo do próximo ano é o trágico falecimento do atacante Diogo Jota. A notícia da morte de Jota foi um choque para o mundo do futebol. Ele tinha apenas 28 anos e havia recentemente comemorado o título da Premier League com o Liverpool, bem como a vitória na Liga das Nações com Portugal.

Foi uma perda difícil de aceitar para toda a comunidade futebolística, especialmente para os seus companheiros de equipa. A sua ausência pode servir como motivação extra para a seleção portuguesa, que estará determinada a dar o seu melhor e a levantar o troféu em sua memória.

  • Cristiano Ronaldo Diogo Costa Portugal 2025Getty Images

    Goleiros

    Portugal está bem servido na posição de guarda-redes, com Diogo Costa, do Porto, a liderar a lista de candidatos a titular no evento do próximo ano. Costa foi fundamental para o sucesso de Portugal na Liga das Nações de 2025, fazendo várias defesas cruciais ao longo do torneio. A sua compostura, capacidade de defender remates e confiança com a bola nos pés fazem dele uma presença fiável entre os postes.

    Enquanto isso, José Sá continua sendo uma excelente opção de reserva. O goleiro do Wolves tem apresentado um desempenho consistente de alto nível na Premier League e pode ser valioso para a equipe de Robert Martinez.

    JogadorClube 
    Diogo CostaPorto
    José SáWolves
    Rui SilvaSporting CP
    Rui PatrícioAtalanta
    João CarvalhoBraga
    • Publicidade
  • Nuno Mendes Ruben Dias Portugal Nations League 2025Getty

    Defensores

    Zagueiro central Defensivamente, Portugal tem uma formação sólida e bem equilibrada. A dupla de zagueiros centrais Ruben Dias e Gonçalo Inácio tem apresentado um desempenho consistente na equipe de Robert Martinez. Nas laterais, Portugal conta com um dos maiores talentos do futebol mundial atual: Nuno Mendes.

    O jovem astro do PSG tem sido excepcional tanto pelo clube quanto pela seleção, jogando como lateral-esquerdo. Mendes foi uma figura-chave na campanha do PSG que conquistou três títulos na temporada 2024-25 e também pela seleção de Portugal na Liga das Nações. Na lateral direita, Diogo Dalot, Nelson Semedo e João Cancelo são excelentes opções e têm apresentado um desempenho consistente em seus respectivos clubes.

    Matheus Nunes, do Manchester City, também é uma escolha interessante para jogar na direita. Embora não seja um lateral direito tradicional, Nunes tem jogado frequentemente nessa posição pelo time da Premier League. Antonio Silva e Tomas Araujo, do Benfica, também são ativos valiosos e podem entrar na seleção final.

    JogadorClube
    Nuno MendesPSG
    Ruben DiasManchester City
    Matheus NunesManchester City
    Diogo DalotManchester United
    Gonçalo InácioSporting CP
    Nelson SemedoFenerbahçe
    João CanceloBarcelona
    Nuno TavaresLazio
    Renato VeigaVillarreal
    Tomas AraújoBenfica
    Francisco MouraPorto
    Toti GomesWolves
    João MárioAEK Atenas
    António SilvaBenfica
  • BRUNO FERNANDES-portugal-20241012(C)Getty Images

    Meio-campistas

    À semelhança da defesa, Portugal está bem coberto no meio-campo. João Neves e Vitinha têm estado no auge da sua forma a jogar pelo PSG na Ligue 1 e, tal como Nuno Mendes, desempenharam papéis fundamentais na campanha do PSG que culminou com a conquista de três títulos.

    Enquanto isso, as estrelas da Premier League Bernardo Silva e Bruno Fernandes têm tido um desempenho consistente em seus respectivos times de Manchester. Bruno, especialmente, tem sido o único farol de esperança durante os tempos difíceis recentes em Old Trafford e continuou a se destacar sob o comando de Michael Carrick.

    Ruben Neves também tem sido fundamental, jogando pelo supertime Al Hilal na Saudi Pro League. Renato Sanches, do PSG, ainda está na ponta do elenco e pode ter um papel importante na equipe de Martinez, caso continue a impressionar no Panathinaikos, por onde está emprestado. Em 2016, Sanches desempenhou um papel importante na conquista da Eurocopa por Portugal; no entanto, a carreira do jovem tem estado em declínio desde então.

    JogadorClube
    João NevesPSG
    VitinhaPSG
    Bernardo SilvaManchester City
    João PalhinhaTottenham Hotspur
    Pedro GonçalvesSporting CP
    Bruno FernandesManchester United
    Ruben NevesAl Hilal
    André GomesColumbus Crew
    Renato SanchesPanathinaikos
    Dario EssugoChelsea
  • Cristiano Ronaldo Portugal 2024Getty

    Atacantes

    No ataque, Portugal estará altamente motivado pela presença de Cristiano Ronaldo. O astro português terá 41 anos quando a Copa do Mundo chegar.

    Embora já não esteja no auge da carreira, Ronaldo superou todos os adversários e terminou como o melhor marcador da Liga das Nações, ajudando Portugal a conquistar o título. Tendo já vencido o Euro em 2016, o Mundial continua a ser o único troféu importante que ainda falta ao icónico número 7, e ele não estará sozinho na sua busca pelo ouro, especialmente depois de ter desfrutado de mais uma temporada prolífica na Arábia Saudita.

    Os atacantes da Série A Rafael Leão e Francisco Conceição também estão em grande forma e terão uma enorme responsabilidade no ataque ao lado de Ronaldo. Francisco Trincão tem tido um desempenho excepcional pelo Sporting na Primeira Liga e pode estar nos planos de Martinez para a Copa do Mundo.

    Jogadores como Pedro Neto e Gonçalo Ramos também são opções sólidas a serem consideradas por Martinez.

    JogadorClube
    Cristiano RonaldoAl Nassr
    Rafael LeãoAC Milan
    Gonçalo RamosPSG
    Francisco TrincãoSporting CP
    João FélixAl Nassr
    Gonçalo GuedesReal Sociedad
    Fábio SilvaBorussia Dortmund
    Fábio CarvalhoBrentford
    Geovany QuendaChelsea
    Pedro NetoChelsea
    Francisco ConceiçãoJuventus
    Carlos ForbsClub Brugge
  • Portugal v Hungary - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Os jogadores estrela de Portugal

    Portugal conta com um conjunto de jogadores de renome para a Copa do Mundo nos EUA, Canadá e México no próximo ano. Cristiano Ronaldo será, sem dúvida, o principal jogador da seleção, carregando o peso de uma nação nos ombros. Enquanto isso, Rafael Leão, do AC Milan, tem sido um dos melhores jogadores da Série A e é um trunfo valioso para a seleção portuguesa de Roberto Martinez.

    Francisco Conceição também tem tido um desempenho brilhante na Juventus. O jogador de 23 anos emergiu como um dos maiores talentos do país nos últimos anos.

    No meio-campo, toda a atenção estará voltada para Bruno Fernandes e Vitinha, que serão fundamentais para ditar o ritmo do jogo e criar chances a partir do meio de campo.

    Na defesa, Nuno Mendes será uma figura crucial para Portugal, tanto ofensiva quanto defensivamente. Mendes está em sua melhor forma sob o comando de Luis Enrique no PSG e terá um papel significativo a desempenhar na Copa do Mundo.

  • Portugal v France: Quarter-Final - UEFA EURO 2024Getty Images Sport

    Previsão da escalação inicial de Portugal para a Copa do Mundo de 2026

    Como mencionado anteriormente, Diogo Costa deverá ser o guarda-redes titular de Portugal no Mundial. O guarda-redes do Porto tem sido titular habitual e deverá continuar nessa função no grande evento, com José Sá como seu suplente.

    Na defesa, a linha de quatro formada por Nuno Mendes, Ruben Dias, Gonçalo Inácio e Matheus Nunes oferece uma configuração bem equilibrada. Essa combinação proporciona a Portugal estabilidade defensiva e liberdade ofensiva nas áreas mais amplas.

    No meio-campo, Vitinha deve desempenhar um papel fundamental para os portugueses ao lado de Bruno Fernandes e Bernardo Silva. O jovem e talentoso João Neves também pode ser uma ameaça potencial saindo do banco, e não se pode descartar Ruben Neves como uma possível chave para o sucesso.

    No ataque, Portugal deve começar com os velozes Rafael Leão e Francisco Conceição nas pontas, com Cristiano Ronaldo liderando o ataque como principal ameaça à frente do gol.

    Previsão do time titular de Portugal (4-3-3): Costa; Mendes, Dias, Inácio, Nunes; Vitinha, Fernandes, Bernardo Silva; Leão, Ronaldo, Conceição

0