Seis motivos para acreditar que o Manchester City pode derrubar o Real Madrid na Champions League

O City pode estar vivendo sua pior temporada em 15 anos, mas os Merengues também parecem vulneráveis antes do confronto dos play-offs

Para o Manchester City, os confrontos da Champions League em fevereiro costumam ser apenas um aperitivo para desafios mais intensos que surgem nas fases decisivas. Na mesma época no ano passado, o time de Pep Guardiola se preparava para visitar o Copenhagen pelo jogo de ida das oitavas de final – um duelo que venceria por 6 a 2 no agregado. No ano anterior, foi o RB Leipzig, derrotado por 7 a 0 no segundo jogo. Já em fevereiro de 2022, o City viajou para enfrentar o Sporting e venceu por 5 a 0 na ida, permitindo a Guardiola escalar um time alternativo na volta.

Este ano, porém, o cenário é bem diferente. O City terá pela frente ninguém menos que o Real Madrid, após avançar com dificuldades para os playoffs da competição reformulada, depois de uma fase de grupos desastrosa em que venceu apenas três de oito partidas, terminando em 22º entre 36 equipes.

Será o quarto ano consecutivo em que City e Real se enfrentam no mata-mata da Champions – e o quinto nos últimos seis anos. O time de Guardiola levou a melhor em 2019/20 e 2022/23, mas caiu nas quartas de final da última temporada após uma disputa de pênaltis, além da derrota na semifinal de 2021/22. Antes mesmo da chegada do técnico catalão, sob o comando de Manuel Pellegrini, o City já havia sido eliminado pelos espanhóis nas semifinais.

Os torcedores ingleses devem estar cansados de encarar o clube merengue e, provavelmente, era o último adversário que queriam nesta fase – especialmente considerando que a equipe de Guardiola ainda busca estabilidade em uma temporada turbulenta. Há menos de duas semanas, sofreu uma goleada por 5 a 1 para o Arsenal e, no sábado, passou por um grande susto na FA Cup contra o Leyton Orient, da terceira divisão.

No entanto, o Madrid também tem seus próprios problemas, com uma seleta lista de desfalques por lesão, e o histórico recente do City dá bons motivos para os torcedores acreditarem na classificação contra o time 15 vezes campeão europeu. Foi esse o tom da declaração de Rúben Dias na coletiva pré-jogo: "Desde que estou aqui, esta tem sido a temporada mais difícil até agora. Mas sou um firme defensor de que, mesmo no cenário mais complicado e com um início difícil, ainda podemos conquistar algo especial no final."

A GOAL apresenta seis razões pelas quais o City não deve temer o Real Madrid...