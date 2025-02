A lista de desfalques por lesão do Real Madrid contra o Manchester City pela Champions League

Vivendo a expectativa de mais uma decisão contra o City na Liga dos Campeões, Carlo Ancelotti tem uma série de desfalques

Real Madrid e Manchester City se preparam para protagonizar mais um embate épico de mata-mata na Champions League. Os times de Carlo Ancelotti e Pep Guardiola se enfrentam pelos playoffs da competição após a fase de liga, valendo vaga nas oitavas de final contra Atlético de Madrid ou Bayer Leverkusen.

Este é o terceiro ano consecutivo em que as equipes se enfrentam na Champions, e a expectativa é a maior possível. No entanto, o Real terá algumas dificuldades para a partida devido a lesões: uma seleta lista de jogadores importantes não estará à disposição de Ancelotti. A mais recente delas foi a do lateral direito Lucas Vázquez, divulgada em nota pelo clube merengue neste domingo (9).

Abaixo, preparamos um panorama de todos os atletas lesionados do Real Madrid que não estarão em campo nos jogos contra o Manchester City. Inclusive, o próprio clube já divulgou, também, os relacionados para o duelo. Confira tudo!