Segunda fase da Copinha 2025: classificados, quando é, confrontos, onde assistir e mais do mata-mata

Saiba tudo sobre a primera fase do mata-mata da Copa São Paulo de Futebol Júnior desta temporada

Principal vitrine para jovens talentos do futebol brasileiro, a Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2025 avança para os confrontos da segunda fase, onde apenas 32 equipes seguirão na disputa. Nesta etapa, as partidas são decididas em jogo único, o que aumenta ainda mais a tensão e a imprevisibilidade dos duelos.

A competição, que já revelou grandes craques ao longo dos anos, mantém os olhares atentos de torcedores, olheiros e clubes. Com a definição das partidas e a preparação das equipes em ritmo acelerado, a expectativa cresce para ver quem continuará na busca pelo título do maior torneio de base do país. A GOAL acompanha todos os detalhes desta segunda fase.