Chaveamento da Copinha 2025: os cruzamentos e jogos do mata-mata até a final da Copa São Paulo de Futebol Junior

Veja o caminho completo que as equipes podem percorrer na Copinha de 2025

A Copa São Paulo de Futebol Júnior 2025, tradicional torneio de base que marca o início do calendário esportivo nacional, já está a todo vapor. Reunindo 128 equipes de todo o Brasil, a competição segue seu formato consagrado, com as equipes divididas em 32 grupos na primeira fase, espalhados por sedes em diferentes cidades do estado de São Paulo.

Com grandes clubes como Corinthians, Flamengo e Palmeiras buscando mais um título, e equipes do interior e de menor expressão tentando surpreender, o chaveamento desta edição já começou a mostrar confrontos emocionantes. Após a fase de grupos, a disputa seguirá em mata-mata até a final, marcada para 25 de janeiro, no aniversário da cidade de São Paulo.