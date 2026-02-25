Getty Images
“Se for verdade, não posso aceitar isso” – Gianluca Prestianni recebe advertência de colega do Benfica após acusação de racismo
O silêncio do Benfica chega ao fim
Prestianni, de 19 anos, já foi punido com uma suspensão provisória de um jogo pela UEFA, enquanto a entidade investiga alegações de linguagem racista usada durante a partida europeia de alto risco. O caso polarizou opiniões, colocando o testemunho do gigante espanhol contra as negativas iniciais do Benfica. À medida que a investigação entra em uma fase crítica, a intervenção de Lukebakio marca a primeira vez que um membro sênior do vestiário do Benfica aborda publicamente a gravidade das acusações, equilibrando a lealdade a um colega com uma postura moral firme contra a discriminação.
Lukebakio aborda a “situação particular”
Em entrevista reveladora ao Pickx+ Sports, Lukebakio admitiu que as consequências do jogo contra o Real Madrid criaram um clima difícil dentro do elenco. “É uma situação particular. E admito que não sei como lidar com isso. Já conversei muito sobre isso no passado com outras pessoas, imaginando como reagiria se isso acontecesse comigo, porque normalmente você vive isso à distância”, explicou o atacante.
Lukebakio reconheceu que, embora os jogadores estejam cientes do barulho em torno do caso, eles ainda não têm conhecimento dos fatos definitivos da troca de palavras. “É verdade que as pessoas falam e especulam. Mas, no final das contas, não sabemos o que ele realmente disse”, acrescentou, observando o vácuo de informações que permitiu que a controvérsia se agravasse.
Dúvidas sobre a narrativa do Real Madrid
O ex-jogador do Sevilla também mencionou a possibilidade de o incidente ter sido usado para obter vantagem tática ou psicológica, sugerindo que a verdade pode ser mais complexa do que os relatos iniciais sugerem. “É a realidade ou foi exagerado para tirar proveito disso? Eu digo a mim mesmo que também é possível que o Real quisesse transformar isso em vantagem”, ponderou Lukebakio. Essa perspectiva está alinhada com algumas partes da mídia portuguesa que questionaram o momento e a gravidade das alegações vindas do time de Madri durante uma disputa tão acirrada.
Apesar dessas dúvidas, o ala se recusou a oferecer apoio cego ao seu companheiro de equipe, deixando claro que não há espaço para tal comportamento se as alegações forem comprovadas. A pressão interna sobre Prestianni está aumentando, já que o time parece não estar disposto a apresentar uma frente unida de defesa até que a investigação seja concluída. A disposição de Lukebakio em considerar várias versões da história mostra a posição delicada em que os jogadores se encontram, presos entre a solidariedade profissional e a ética pessoal.
Uma advertência severa para Prestianni
Lukebakio concluiu seus pensamentos com uma mensagem poderosa, essencialmente alertando Prestianni sobre sua futura posição na equipe. “Tudo o que espero é que o que ele disse seja falso. Porque, se for verdade, não posso aceitar. Sou contra injustiças. E toda injustiça merece ter que pagar as consequências”, afirmou o belga com firmeza. É uma indicação clara de que, caso a investigação da UEFA considere o argentino culpado, ele poderá se ver isolado dentro do próprio vestiário, independentemente de seu status de estrela em ascensão.
Para o Benfica, a situação continua sendo uma distração significativa, já que o clube busca avançar na Liga dos Campeões. O clube construiu uma reputação de formar jovens talentos, mas este último escândalo ameaça manchar a imagem de um dos seus ativos mais promissores. Enquanto o mundo do futebol aguarda a decisão final da UEFA, as palavras de Dodi Lukebakio servem como um lembrete de que, no futebol moderno, existe uma política de tolerância zero para a discriminação, mesmo entre companheiros de equipe que vestem as mesmas cores nas tardes de sábado.
