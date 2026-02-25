“Se for verdade, não posso aceitar isso” – Gianluca Prestianni recebe advertência de colega do Benfica após acusação de racismo

O ex-jogador do Sevilla também mencionou a possibilidade de o incidente ter sido usado para obter vantagem tática ou psicológica, sugerindo que a verdade pode ser mais complexa do que os relatos iniciais sugerem. “É a realidade ou foi exagerado para tirar proveito disso? Eu digo a mim mesmo que também é possível que o Real quisesse transformar isso em vantagem”, ponderou Lukebakio. Essa perspectiva está alinhada com algumas partes da mídia portuguesa que questionaram o momento e a gravidade das alegações vindas do time de Madri durante uma disputa tão acirrada.

Apesar dessas dúvidas, o ala se recusou a oferecer apoio cego ao seu companheiro de equipe, deixando claro que não há espaço para tal comportamento se as alegações forem comprovadas. A pressão interna sobre Prestianni está aumentando, já que o time parece não estar disposto a apresentar uma frente unida de defesa até que a investigação seja concluída. A disposição de Lukebakio em considerar várias versões da história mostra a posição delicada em que os jogadores se encontram, presos entre a solidariedade profissional e a ética pessoal.