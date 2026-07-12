Scaloni: Brilhamos contra Cabo Verde e o Egito... E esta é a minha opinião sobre o confronto contra a Inglaterra

Scaloni falou sobre os detalhes do confronto, dizendo: “Encontramos um adversário que nos colocou em grande apuro e que entrou em campo com uma intensidade física extrema, mas conseguimos superá-lo. Esse jogo nos ajuda muito a saber o que podemos enfrentar no futuro, embora nem todas as seleções tenham esse nível. A verdade é que sofremos, mas é muito difícil não sofrer para chegar às semifinais da Copa do Mundo, e isso é motivo de satisfação”.

E acrescentou: “Depois do mês e meio que passamos aqui, a situação parecia ruim, e hoje podemos dizer que estamos nas semifinais. Eu estava pensando em tomar outras decisões e trocar vários jogadores; além de estarmos juntos, isso mostra que o futebol não é uma ciência exata em que, se somarmos dois mais dois, o resultado será quatro”.

O técnico da Argentina comentou sobre o confronto que se aproxima contra a Inglaterra, dizendo: “É apenas um jogo de futebol contra uma grande seleção e com um técnico excelente que eu admiro muito, mas continua sendo um jogo de futebol e nada mais do que isso”.

Scaloni também falou sobre o trabalho realizado nas jogadas de bola parada, dizendo: “É preciso elogiar o Alexis porque ele dedica muito tempo ao trabalho em jogadas de bola parada, e é justo reconhecer isso, pois estamos indo bem nesse aspecto. Não é necessário ser alto, já que a altura não é seu ponto forte, mas ele lida muito bem com isso, e acredito que estamos em boa situação nesse sentido”.

E continuou: “Hoje tivemos dificuldades porque o adversário joga e nos estuda muito bem, e, nesta fase, o aspecto físico tem enorme importância. Os duelos individuais que ocorreram em campo terminaram a favor deles, e tudo isso complicou ainda mais as coisas. É claro que não estávamos no nível que queríamos, mas o desempenho da seleção não foi ruim e criamos várias chances. Sabíamos que a partida seria assim e tentamos impor nosso estilo de jogo, mas isso não foi possível. É preciso parabenizar a seleção adversária, pois fez um trabalho incrível, e isso só reforça a necessidade de continuarmos trabalhando”.