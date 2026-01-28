Goal.com
Palmeiras v Flamengo - Copa CONMEBOL Libertadores 2025 FinalGetty Images Sport
Gabriel Marin

Por que Saúl, Nicolás de la Cruz e outros desfalcam o Flamengo contra o São Paulo, pelo Campeonato Brasileiro 2026?

São Paulo e Flamengo se enfrentam pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro Série A de 2026, às 21h30 (de Brasília), desta quarta-feira (28), no MorumBIS. O técnico Filipe Luís contará com cinco jogadores

  • FBL-FIFA-QAT-PYRAMIDS-FLAMENGOAFP

    Os desfalques para a estreia

    Entre os desfalques do Flamengo para a estreia no Campeonato Brasileiro diante do São Paulo, no MorumBIS, o técnico não poderá contar com Luiz Araújo que está com dores musculares, Danilo e Nicolás de la Cruz com problemas no joelho, Ayrton Lucas com uma pubalgia e Saúl com problemas no tornozelo. Por opção técnica, Allan e Michael não viajaram à São Paulo.

  • Flamengo v Sport Recife - Brasileirao 2025Getty Images Sport

    O provável Flamengo

    Dessa forma, Filipe Luís deve escalar o time com: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Jorginho e Arrascaeta; Plata, Carrascal (Samuel Lino) e Pedro (Bruno Henrique).

Brasileirão
São Paulo crest
São Paulo
SAP
Flamengo crest
Flamengo
FLA
0