Por que Saúl, Nicolás de la Cruz e outros desfalcam o Flamengo contra o São Paulo, pelo Campeonato Brasileiro 2026?

Entre os desfalques do Flamengo para a estreia no Campeonato Brasileiro diante do São Paulo, no MorumBIS, o técnico não poderá contar com Luiz Araújo que está com dores musculares, Danilo e Nicolás de la Cruz com problemas no joelho, Ayrton Lucas com uma pubalgia e Saúl com problemas no tornozelo. Por opção técnica, Allan e Michael não viajaram à São Paulo.