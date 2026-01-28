Getty Images Sport
Por que Saúl, Nicolás de la Cruz e outros desfalcam o Flamengo contra o São Paulo, pelo Campeonato Brasileiro 2026?
Os desfalques para a estreia
Entre os desfalques do Flamengo para a estreia no Campeonato Brasileiro diante do São Paulo, no MorumBIS, o técnico não poderá contar com Luiz Araújo que está com dores musculares, Danilo e Nicolás de la Cruz com problemas no joelho, Ayrton Lucas com uma pubalgia e Saúl com problemas no tornozelo. Por opção técnica, Allan e Michael não viajaram à São Paulo.
O provável Flamengo
Dessa forma, Filipe Luís deve escalar o time com: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Jorginho e Arrascaeta; Plata, Carrascal (Samuel Lino) e Pedro (Bruno Henrique).
