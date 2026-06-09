São Paulo recebe negativa de Domingos Duarte e volta ao mercado por zagueiro

O São Paulo encerrou definitivamente as tratativas para contratar o zagueiro Domingos Duarte. A diretoria aguardava uma resposta final do estafe do jogador nesta terça-feira (09), mas foi comunicada de que o português optou por não aceitar a proposta apresentada pelo clube paulista.

Considerado uma das prioridades da janela de transferências, o defensor de 31 anos chegou a ficar próximo de um acerto com o Tricolor. No entanto, divergências relacionadas às condições financeiras impediram a conclusão do negócio.

Com a negativa, a cúpula são-paulina já trabalha na identificação de novos nomes para atender uma demanda considerada urgente pelo departamento de futebol.



