Goal.com
Ao VivoIngressos

Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.

+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Valencia CF v Getafe CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport
Pedro Augusto Dias

São Paulo recebe negativa de Domingos Duarte e volta ao mercado por zagueiro

São Paulo
Getafe
D. Duarte
Brasileirão
La Liga

Após semanas de negociação e quatro investidas apresentadas ao defensor português, Tricolor não consegue acordo financeiro e passa a avaliar novas opções para reforçar o sistema defensivo

O São Paulo encerrou definitivamente as tratativas para contratar o zagueiro Domingos Duarte. A diretoria aguardava uma resposta final do estafe do jogador nesta terça-feira (09), mas foi comunicada de que o português optou por não aceitar a proposta apresentada pelo clube paulista.

Considerado uma das prioridades da janela de transferências, o defensor de 31 anos chegou a ficar próximo de um acerto com o Tricolor. No entanto, divergências relacionadas às condições financeiras impediram a conclusão do negócio.

Com a negativa, a cúpula são-paulina já trabalha na identificação de novos nomes para atender uma demanda considerada urgente pelo departamento de futebol.

Veja a GOAL direto do Whatsapp, de graçaEntre já!


  • Negociação avançou, mas esbarrou em valores

    As conversas entre São Paulo e Domingos Duarte se arrastaram por várias semanas e passaram por diferentes fases. O clube formulou quatro propostas ao longo das negociações e promoveu ajustes em pontos contratuais na tentativa de alcançar um entendimento.

    Livre para assinar com qualquer equipe ao fim de seu vínculo com o Getafe, da Espanha, o português via com bons olhos a possibilidade de atuar no futebol brasileiro. O projeto esportivo apresentado pela diretoria agradou ao jogador, mas a distância entre as partes na questão salarial acabou sendo determinante para o desfecho negativo.

    Nos bastidores, o São Paulo já entendia que havia atingido seu limite de investimento para a operação e descartava uma nova oferta caso não houvesse uma sinalização positiva por parte do atleta.

    • Publicidade
  • Victor Sá e Gabriel Pires, em ação pelo Botafogo em 2023Vitor Silva/Botafogo

    Busca por reforços continua

    Sem Domingos Duarte, a diretoria volta suas atenções para outras alternativas disponíveis no mercado. A chegada de um zagueiro é tratada como uma das principais necessidades do elenco para a sequência da temporada, especialmente diante dos desafios previstos após a pausa para a Copa do Mundo.

    Enquanto procura um novo alvo para o setor defensivo, o clube também mantém negociações em andamento por outras posições. Uma das tratativas mais avançadas envolve o atacante Victor Sá, atualmente no Krasnodar, da Rússia, cujo futuro deve ser definido nos próximos dias.