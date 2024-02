São Paulo encaminha compra de atacante do Vitória de Guimarães por R$ 19 milhões

Tricolor paulista venceu a concorrência com o Vasco e vai adquirir 70% dos direitos econômicos do centroavante André Silva

O São Paulo acertou a compra de André Silva, centroavante que pertence ao Vitória de Guimarães, de Portugal. O Tricolor paulista vai desembolsar € 3,5 milhões (R$ 18,8 milhões na cotação atual) por 70% dos direitos econômicos do atacante, como soube a GOAL. A quantia será parcelada.

O atleta é esperado na capital paulista nos próximos dias. Ele vai chegar à cidade para realizar exames médicos e assinar contrato com o clube. As tratativas foram conduzidas pelo executivo de futebol são-paulino, Rui Costa.

O São Paulo venceu a concorrência do Vasco, que havia chegado a um acordo com o Vitória de Guimarães pela contratação de André Silva. O jogador, no entanto, optou pela ida ao Morumbi no mercado da bola. Ele precisa ser regularizado até o dia 7 de março, quando se encerra a janela de transferências.

