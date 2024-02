São Paulo se anima em disputa com o Vasco por atacante do Vitória de Guimarães

Tricolor paulista teve reunião com agentes de André Silva e deve bater o Vasco pela contratação do jogador no mercado da bola

O São Paulo está otimista em relação à possiblidade de acordo com o atacante André Silva, que pertence ao Vitória de Guimarães, como soube a GOAL. O desejo do centroavante de 26 anos é o que pesa para que os paulistas vençam a disputa com o Vasco no mercado da bola.

O jogador chegou a um acordo com o Tricolor paulista e aguarda apenas o aval do clube português para acertar a mudança ao Morumbis na atual janela de transferências do futebol brasileiro.

O São Paulo pretende pagar cerca de € 3,5 milhões (R$ 18,91 milhões na cotação atual) de forma parcelada para contar com o jogador no elenco comandado por Thiago Carpini. Ele é tratado como o reserva ideal para o argentino Calleri.

Mais artigos abaixo