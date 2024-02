São Paulo marca reunião e tenta contratação de atacante do Vitória Guimarães

Tricolor paulista vai se reunir com estafe de André Silva para tentar a contratação do centroavante no mercado da bola

O São Paulo terá uma reunião com o estafe do atacante André Silva nos próximos dias para discutir a possibilidade de chegada do atleta ao CT da Barra Funda ainda nesta janela de transferências, como soube a GOAL. O clube quer acertar a compra do centroavante de 26 anos até o próximo dia 7 de março, quando se encerra o mercado da bola local. O principal imbróglio é a forma de pagamento exigida pelo Vitória de Guimarães, de Portugal. Os lusitanos exigem € 3,5 milhões (R$ 19 milhões na cotação atual) à vista, mas os paulistas desejam parcelar o montante. A reunião é para tentar chegar a um acordo com os portugueses em relação ao parcelamento da quantia. O Tricolor paulista tentará uma cartada final pela aquisição de André Silva ainda na atual janela de transferências. Mais artigos abaixo Quer saber, pelo WhatsApp, quem seu time está contratando? Siga aqui o canal da GOAL sobre mercado da bola!