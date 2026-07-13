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Eintracht Frankfurt v Tottenham Hotspur - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD8Getty Images Sport
Pedro Augusto Dias

São Paulo acerta com português e encaminha reforço para a defesa

São Paulo
Brasileirão
A. Buta

Livre no mercado após deixar o Eintracht Frankfurt, português de 29 anos deve assinar contrato de uma temporada para reforçar a lateral direita do Tricolor

O São Paulo está próximo de acertar a contratação do lateral-direito Aurélio Buta, de 29 anos. Livre no mercado desde o fim do contrato com o Eintracht Frankfurt, da Alemanha, o jogador deve assinar vínculo de uma temporada com o Tricolor.

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  • Eintracht Frankfurt v Borussia Dortmund - BundesligaGetty Images Sport

    Quem é Aurélio Buta?

    Nascido em Angola e naturalizado português, Buta foi revelado pelo Benfica e construiu a carreira no futebol europeu, com passagens por Reims, Royal Antuérpia, Eintracht Frankfurt e, mais recentemente, Copenhagen, onde atuou por empréstimo na última temporada.

    A chegada do defensor tem o aval do técnico Dorival Júnior e atende à busca do clube por um reforço experiente para a lateral direita. O setor perdeu Cédric Soares nesta intertemporada e atualmente conta com Lucas Ramon, Maik e Igor Felisberto como opções.

    Sem necessidade de pagamento por transferência, Aurélio Buta se encaixa no perfil de mercado adotado pelo São Paulo nesta janela. As negociações são conduzidas pelo gerente esportivo Rafinha, responsável pela montagem do elenco após a saída de Rui Costa.

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