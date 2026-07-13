São Paulo acerta com português e encaminha reforço para a defesa

Nascido em Angola e naturalizado português, Buta foi revelado pelo Benfica e construiu a carreira no futebol europeu, com passagens por Reims, Royal Antuérpia, Eintracht Frankfurt e, mais recentemente, Copenhagen, onde atuou por empréstimo na última temporada.

A chegada do defensor tem o aval do técnico Dorival Júnior e atende à busca do clube por um reforço experiente para a lateral direita. O setor perdeu Cédric Soares nesta intertemporada e atualmente conta com Lucas Ramon, Maik e Igor Felisberto como opções.

Sem necessidade de pagamento por transferência, Aurélio Buta se encaixa no perfil de mercado adotado pelo São Paulo nesta janela. As negociações são conduzidas pelo gerente esportivo Rafinha, responsável pela montagem do elenco após a saída de Rui Costa.