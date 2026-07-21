Fernando Santos, antigo selecionador da equipa nacional portuguesa, afirmou que o craque Bernardo Silva representa "um fenómeno em todos os aspetos", elogiando o novo reforço do Real Madrid e garantindo que o jogador possui qualidades excecionais que fazem dele um dos melhores jogadores do mundo.
Traduzido por
Santos: Bernardo lembra Modric... e vai explodir ao lado de Mbappé e Vinícius
o auge do seu nível
Santos elogiou as qualidades pessoais e técnicas do jogador, afirmando em entrevista ao jornal espanhol "As": "Como futebolista, toda a gente já o conhece, tem uma qualidade enorme e vê o futebol como muito poucos jogadores no mundo. O seu nível como jogador é tão elevado que é difícil dizer que está ao mesmo nível como pessoa, mas no seu caso é verdade. É atencioso, educado, simpático e maravilhoso, e os seus lábios mantêm sempre um sorriso. A nível pessoal e humano, é um dos melhores jogadores que conheci em toda a minha carreira, e o Real Madrid contratou um fenómeno em todos os sentidos".
E sobre as características que fazem de Silva um jogador diferenciador dentro de campo, Santos esclareceu: "A sua inteligência é a principal razão, é um jogador muito forte a nível técnico e excecional no plano tático. Compreende bem o jogo e sabe ler cada situação da partida com uma precisão extrema. Sabe sempre o que fazer com a bola e como se posicionar quando não a tem. Utilizei-o como médio, criador de jogo e até como extremo, e o seu desempenho foi excelente em todas as posições".
Questionado sobre se Bernardo Silva ainda está no auge do seu nível aos 31 anos, o antigo selecionador de Portugal respondeu: "Com base no que vi esta temporada com o Manchester City, digo que sim. Conheço-o perfeitamente e tenho a certeza de que ainda tem anos excelentes pela frente. Continua a estar no auge da sua carreira e vai prová-lo. Para mim, continua a ser um dos melhores jogadores do mundo, e acredito que o Real Madrid acertou totalmente ao contratá-lo e que dará um grande contributo à equipa".
O sistema do Real Madrid
Sobre a forma como o jogador se pode entrosar com o trio Kylian Mbappé, Vinícius Júnior e Jude Bellingham, Santos declarou: "Os grandes jogadores sabem adaptar-se a cada situação e circunstância do jogo. O Bernardo é muito bom nesse aspeto e não terá qualquer problema em jogar em qualquer posição que lhe seja pedida. Tenho a certeza de que o Mourinho já tem em mente o papel que lhe quer atribuir, e o Bernardo vai desempenhá-lo da melhor maneira possível."
Relativamente à forte concorrência esperada no ataque do Real Madrid, Santos sublinhou a capacidade do jogador de se impor, afirmando: "Ele está habituado à concorrência e a sua qualidade fará com que garanta o seu lugar no onze inicial. Acredito que está destinado a desempenhar um papel muito importante, e foi precisamente por isso que o Mourinho o pediu. Talvez possa jogar mais junto à linha na ala direita e por dentro de vez em quando, mas onde quer que o coloquem terá um desempenho excelente, graças à sua inteligência tática e à sua leitura de jogo. O Mourinho é um treinador inteligente e muito competente nos conceitos estratégicos, e vai tirar dele o melhor que tem."
Quanto à possibilidade de recuar para uma posição mais recuada, próxima do início da construção do ataque, Santos explicou: "Graças à sua compreensão do jogo e à sua elevada qualidade, pode fazê-lo sem qualquer problema. Na verdade, vimos por breves instantes frente ao Usbequistão como formou com o Bruno Fernandes a dupla central do meio-campo. E ao lado de um médio de cariz mais central, pode organizar o jogo da equipa de forma ideal, mas, na minha opinião, o proveito que se tira dele aumenta quanto mais perto estiver da baliza adversária."
Sobre o empenho do jogador nas tarefas defensivas, Santos garantiu: "Provou-o durante a sua passagem pelo Manchester City. Pode parecer frágil do ponto de vista físico, mas em campo liberta uma energia enorme e coloca sempre as suas capacidades ao serviço da equipa. Nunca poupa uma corrida e, muitas vezes, interceta os passes do adversário, graças à facilidade com que se posiciona no terreno e à sua capacidade de antecipar as jogadas dos rivais."
Sósia de Modric
Ao comparar Silva com o astro croata Luka Modric, Santos afirmou: "Não gosto muito de comparar jogadores, porque cada um tem as suas características, mas é evidente que há uma semelhança entre eles na forma de jogar. Diria que as duas principais características que têm em comum são a enorme qualidade técnica e o total comprometimento com a equipa."
Santos abordou ainda a pressão esperada por parte dos adeptos no estádio Santiago Bernabéu, depois de duas temporadas pouco felizes, esclarecendo: "Isso não será qualquer problema para ele. Tem muita experiência, jogou em grandes clubes e saberá como lidar com o máximo grau de pressão e de exigência que o Real Madrid impõe. Bernardo estará totalmente à altura da responsabilidade."
E concluiu: "Estou plenamente convencido do sucesso do negócio. Acredito que os adeptos do Real Madrid, que são adeptos experientes e exigentes e que já viram os melhores jogadores do mundo no seu estádio, vão adorar Bernardo Silva. Penso que não vai desiludir ninguém e superará em muito as expectativas depositadas nele. Está muito entusiasmado, porque adora desafios, e este desafio à sua frente é enorme. É um jogador fantástico e de grande valor, e vai demonstrar tudo isso a vestir a camisola branca."
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.