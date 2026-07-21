Sobre a forma como o jogador se pode entrosar com o trio Kylian Mbappé, Vinícius Júnior e Jude Bellingham, Santos declarou: "Os grandes jogadores sabem adaptar-se a cada situação e circunstância do jogo. O Bernardo é muito bom nesse aspeto e não terá qualquer problema em jogar em qualquer posição que lhe seja pedida. Tenho a certeza de que o Mourinho já tem em mente o papel que lhe quer atribuir, e o Bernardo vai desempenhá-lo da melhor maneira possível."

Relativamente à forte concorrência esperada no ataque do Real Madrid, Santos sublinhou a capacidade do jogador de se impor, afirmando: "Ele está habituado à concorrência e a sua qualidade fará com que garanta o seu lugar no onze inicial. Acredito que está destinado a desempenhar um papel muito importante, e foi precisamente por isso que o Mourinho o pediu. Talvez possa jogar mais junto à linha na ala direita e por dentro de vez em quando, mas onde quer que o coloquem terá um desempenho excelente, graças à sua inteligência tática e à sua leitura de jogo. O Mourinho é um treinador inteligente e muito competente nos conceitos estratégicos, e vai tirar dele o melhor que tem."

Quanto à possibilidade de recuar para uma posição mais recuada, próxima do início da construção do ataque, Santos explicou: "Graças à sua compreensão do jogo e à sua elevada qualidade, pode fazê-lo sem qualquer problema. Na verdade, vimos por breves instantes frente ao Usbequistão como formou com o Bruno Fernandes a dupla central do meio-campo. E ao lado de um médio de cariz mais central, pode organizar o jogo da equipa de forma ideal, mas, na minha opinião, o proveito que se tira dele aumenta quanto mais perto estiver da baliza adversária."

Sobre o empenho do jogador nas tarefas defensivas, Santos garantiu: "Provou-o durante a sua passagem pelo Manchester City. Pode parecer frágil do ponto de vista físico, mas em campo liberta uma energia enorme e coloca sempre as suas capacidades ao serviço da equipa. Nunca poupa uma corrida e, muitas vezes, interceta os passes do adversário, graças à facilidade com que se posiciona no terreno e à sua capacidade de antecipar as jogadas dos rivais."