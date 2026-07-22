Como Samuel Lino se tornou a solução de um problema apontado por Leonardo Jardim

A virada na trajetória do atacante começou com a chegada de Leonardo Jardim. Em vez de utilizar Samuel Lino preso ao lado do campo, o treinador passou a dar liberdade para que o jogador atuasse por dentro, aproximando-se dos meio-campistas e participando mais da construção das jogadas.

A mudança não aconteceu por acaso. Ainda em maio, Jardim já havia revelado que via a necessidade de o Flamengo contar com mais um jogador capaz de exercer funções criativas no meio-campo, além de Arrascaeta e Carrascal.

"Uma medida importante é saber quanto teremos para investir. Temos necessidades, mas vamos ver o que o dinheiro será suficiente para buscar. Nesse momento, a meia está um pouco no Arrascaeta e, às vezes, o Carrascal. Poderíamos ter um jogador ali diferente. O Boto está a trabalhar essa situação. De resto, temos que ver posição por posição e colocar mais qualidade".

Sem a chegada imediata de um reforço para o setor, Jardim encontrou dentro do próprio elenco a solução para um problema que havia apontado publicamente. Samuel Lino passou a exercer justamente esse papel de articulador, flutuando entre as pontas e a faixa central do campo.