Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
imago-sport-1079792338.jpgjustpictures.ch
Gabriel Marin

Como Samuel Lino se tornou a solução de um problema apontado por Leonardo Jardim

S. Lino
Flamengo
L. Jardim

Atacante deixou para trás as críticas do início de passagem pelo Flamengo, ganhou nova função no esquema do treinador português e virou peça-chave na equipe rubro-negra

A trajetória de Samuel Lino no Flamengo mudou completamente em poucos meses. Contratado junto ao Atlético de Madrid por um investimento total de R$ 195,1 milhões, incluindo impostos e custos da operação, o atacante desembarcou na Gávea cercado de expectativas, mas encontrou dificuldades para justificar o alto investimento em seus primeiros meses no clube.

Sob o comando de Filipe Luís, o camisa 16 conviveu com atuações irregulares, críticas da torcida e até vaias no Maracanã. O cenário, porém, mudou com a chegada de Leonardo Jardim. O treinador português enxergou no atacante características que poderiam suprir uma carência já identificada no elenco e transformou Samuel Lino em um dos jogadores mais importantes do Flamengo na temporada.

Veja a GOAL direto do Whatsapp, de graçaEntre já!
  • Flamengo v Internacional - Brasileirao 2026Getty Images Sport

    De contratação badalada a alvo de cobranças

    Samuel Lino chegou ao Flamengo após uma temporada discreta no Atlético de Madrid. Apesar de ser elogiado pelo estilo de jogo e pela capacidade de atuar em diferentes setores do ataque, os números na Espanha ficaram abaixo do esperado: foram quatro gols e oito assistências em 46 partidas antes da transferência para o futebol brasileiro.

    A expectativa criada pelo alto valor investido aumentou a pressão sobre o atacante, que demorou para encontrar regularidade. Sem conseguir manter uma sequência de boas atuações, Lino passou a ser questionado pela torcida, que esperava um impacto imediato de um reforço considerado um dos maiores investimentos da história do clube.

    Brasileirão, Copa do Brasil, Série B e maisAssine já!
    • Publicidade
  • imago-sport-1080020204.jpgSports Press Photo

    Leonardo Jardim encontrou uma nova função para o camisa 16

    A virada na trajetória do atacante começou com a chegada de Leonardo Jardim. Em vez de utilizar Samuel Lino preso ao lado do campo, o treinador passou a dar liberdade para que o jogador atuasse por dentro, aproximando-se dos meio-campistas e participando mais da construção das jogadas.

    A mudança não aconteceu por acaso. Ainda em maio, Jardim já havia revelado que via a necessidade de o Flamengo contar com mais um jogador capaz de exercer funções criativas no meio-campo, além de Arrascaeta e Carrascal.

    "Uma medida importante é saber quanto teremos para investir. Temos necessidades, mas vamos ver o que o dinheiro será suficiente para buscar. Nesse momento, a meia está um pouco no Arrascaeta e, às vezes, o Carrascal. Poderíamos ter um jogador ali diferente. O Boto está a trabalhar essa situação. De resto, temos que ver posição por posição e colocar mais qualidade".

    Sem a chegada imediata de um reforço para o setor, Jardim encontrou dentro do próprio elenco a solução para um problema que havia apontado publicamente. Samuel Lino passou a exercer justamente esse papel de articulador, flutuando entre as pontas e a faixa central do campo.

  • imago-sport-1078035195.jpgTheNews2

    Liberdade em campo potencializou desempenho

    A nova função trouxe confiança ao atacante e aumentou sua influência no sistema ofensivo rubro-negro. Atuando como meia ou segundo atacante, sem a obrigação de guardar posição, Samuel Lino passou a participar mais das jogadas, criar espaços e aparecer com frequência na área adversária.

    O desempenho recente comprova a evolução. O camisa 16 foi um dos destaques do amistoso diante do Benfica, no último dia 11, quando marcou um dos gols da vitória rubro-negra, e também manteve boas atuações nos compromissos do Flamengo durante a pausa para a Copa do Mundo.

    Na temporada, o atacante soma 32 partidas, sendo o segundo jogador com mais jogos pelo clube, além de seis gols marcados e nove assistências, liderando esse fundamento no elenco.

    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga a GOAL no Google
  • Flamengo v Medellin - Copa CONMEBOL LibertadoresGetty Images Sport

    Trabalho nos bastidores explica evolução

    A transformação de Samuel Lino não se resume apenas à mudança tática. Internamente, o atacante também é apontado como um dos profissionais mais dedicados do elenco.

    O camisa 16 mantém uma rotina rígida de treinamentos, segue uma alimentação controlada e demonstra foco constante na evolução física e técnica. A postura nos bastidores tem sido valorizada pela comissão técnica e ajudou o atleta a conquistar espaço e confiança dentro do grupo.

    A dedicação refletiu diretamente no desempenho em campo e também mudou a relação com a torcida. Se no início da passagem pelo clube conviveu com críticas e vaias, hoje Lino já recebe elogios das arquibancadas e se consolidou como uma das principais referências ofensivas da equipe.

  • imago-sport-1079792522.jpgjustpictures.ch

    Peça indispensável para a sequência da temporada

    A versatilidade apresentada por Samuel Lino tornou-se uma das principais armas de Leonardo Jardim. Capaz de atuar pelos lados, como meia ou até mais próximo dos atacantes, o jogador oferece diferentes soluções ao treinador durante as partidas.

    Nesta quarta-feira (22), às 21h30 (de Brasília), o atacante deve novamente ser titular no duelo contra a Chapecoense, fora de casa, pelo retorno do calendário nacional. A tendência é que atue livre entre o meio-campo e o ataque, função que simboliza a mudança promovida por Leonardo Jardim.

    Mais do que recuperar um atleta que vivia sob desconfiança, o treinador encontrou em Samuel Lino a resposta para uma necessidade que ele próprio havia identificado no elenco. Hoje, o camisa 16 não apenas justificou a confiança da comissão técnica, como se tornou uma das peças mais importantes do Flamengo na luta pelos principais títulos da temporada.

Brasileirão
Chapecoense crest
Chapecoense
CHA
Flamengo crest
Flamengo
FLA