Como Samuel Lino se tornou a solução de um problema apontado por Leonardo Jardim

A trajetória de Samuel Lino no Flamengo mudou completamente em poucos meses. Contratado junto ao Atlético de Madrid por um investimento total de R$ 195,1 milhões, incluindo impostos e custos da operação, o atacante desembarcou na Gávea cercado de expectativas, mas encontrou dificuldades para justificar o alto investimento em seus primeiros meses no clube.
Sob o comando de Filipe Luís, o camisa 16 conviveu com atuações irregulares, críticas da torcida e até vaias no Maracanã. O cenário, porém, mudou com a chegada de Leonardo Jardim. O treinador português enxergou no atacante características que poderiam suprir uma carência já identificada no elenco e transformou Samuel Lino em um dos jogadores mais importantes do Flamengo na temporada.