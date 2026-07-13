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Samuel Eto'o afirma que Kylian Mbappé é subestimado na França, em meio a uma pergunta “incômoda”
Eto'o questiona a posição de Mbappé na França
Mbappé tem sido o talismã dos Bleus ao longo da Copa do Mundo de 2026, mas Eto’o acredita que há uma estranha desconexão entre as conquistas do jogador e a percepção que o público tem dele na França. O ex-atacante do Barcelona e da Inter sugeriu que o jogador de 27 anos é forçado a atuar sob um nível de escrutínio do qual seus colegas muitas vezes escapam.
Em entrevista ao *Le Parisien*, Eto’o expressou sua perplexidade quanto ao motivo pelo qual o atacante ainda não é universalmente aclamado como o maior jogador de todos os tempos do país. “Ele simplesmente merece ser julgado com a mesma imparcialidade que outros grandes campeões, e talvez seja hora de a França valorizar plenamente a sorte que tem de contar com um jogador dessa estatura em sua história”, explicou Eto’o. “Mas, apesar de suas atuações, seus recordes, sua lista de conquistas e sua consistência, ele parece ter que provar seu valor constantemente.”
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Uma questão delicada sobre o patrimônio
O debate em torno de Mbappé muitas vezes vai além do campo, especialmente devido à sua postura franca em relação a questões sociais e políticas. Eto’o, que atualmente é presidente da Federação Camaronesa de Futebol, questiona se a origem mista do jogador — com raízes nos Camarões e na Argélia — desempenha um papel subconsciente nas críticas que ele enfrenta.
Abordando o assunto diretamente, Eto’o disse: “É legítimo fazer uma pergunta, mesmo que seja incômoda: será que a herança mista de Kylian, suas origens e o que ele representa na sociedade francesa influenciam, consciente ou inconscientemente, a forma como algumas pessoas julgam sua carreira, sua personalidade e suas posições? Essa pergunta merece ser feita com responsabilidade, não para fazer acusações infundadas, mas porque o racismo, o preconceito e a parcialidade ainda existem em nossas sociedades e nunca devem ser normalizados.”
Quebrando recordes no cenário mundial
Estatisticamente, o impacto de Mbappé no cenário internacional é praticamente inigualável. Com 20 gols em Copas do Mundo desde 2018, ele superou todos os outros jogadores nesse período por uma margem de quatro gols. Apenas Lionel Messi, com 21 gols, está à sua frente no ranking histórico do torneio, o que ressalta o patamar excepcional em que o francês se encontra atualmente.
“O que mais Kylian Mbappé precisa conquistar para ser plenamente reconhecido como o melhor jogador francês de sua geração, ou mesmo como um dos maiores jogadores franceses da história?”, questionou Eto’o.
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De olho no prêmio máximo em Dallas
A França se prepara para um grande confronto nas semifinais contra a Espanha, em Dallas, onde Mbappé buscará levar sua seleção à terceira final consecutiva da Copa do Mundo. Embora tenha sido letal nas fases eliminatórias anteriores, marcando 12 gols no total durante as etapas de mata-mata da competição, ele enfrenta o desafio pessoal de marcar seu primeiro gol em uma semifinal de Copa do Mundo. Mas o astro do Real Madrid continua no centro da disputa pela Chuteira de Ouro, travando uma batalha acirrada com Messi à medida que o torneio chega ao seu clímax.
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