Mbappé tem sido o talismã dos Bleus ao longo da Copa do Mundo de 2026, mas Eto’o acredita que há uma estranha desconexão entre as conquistas do jogador e a percepção que o público tem dele na França. O ex-atacante do Barcelona e da Inter sugeriu que o jogador de 27 anos é forçado a atuar sob um nível de escrutínio do qual seus colegas muitas vezes escapam.

Em entrevista ao *Le Parisien*, Eto’o expressou sua perplexidade quanto ao motivo pelo qual o atacante ainda não é universalmente aclamado como o maior jogador de todos os tempos do país. “Ele simplesmente merece ser julgado com a mesma imparcialidade que outros grandes campeões, e talvez seja hora de a França valorizar plenamente a sorte que tem de contar com um jogador dessa estatura em sua história”, explicou Eto’o. “Mas, apesar de suas atuações, seus recordes, sua lista de conquistas e sua consistência, ele parece ter que provar seu valor constantemente.”