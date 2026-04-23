O especialista em transferências Matteo Moretto informa que Alisson já teria chegado a um acordo verbal com a Juventus de Turim.
Traduzido por
Saída surpreendente do Liverpool? O craque já teria chegado a um acordo com a Juventus de Turim
A saída do brasileiro seria surpreendente, já que ele havia renovado, em meados de março, seu contrato com o Liverpool — que estava prestes a expirar — por mais um ano, até 2027. Segundo relatos da mídia, o clube inglês possuía uma cláusula de renovação que foi ativada.
Segundo Moretto, o Liverpool analisará sua situação na posição de goleiro nas próximas semanas e, por fim, tomará uma decisão sobre a saída de Alisson. Fabrizio Romano também associa o jogador de 33 anos à Juve: segundo ele, os Bianconeri pretendem contratar um goleiro de ponta no verão, e Alisson seria o candidato preferido. O goleiro da seleção brasileira gostaria da ideia de voltar à Itália, onde já jogou pela AS Roma de 2016 a 2018.
Por respeito ao Liverpool, clube onde atuou por muitos anos, ele gostaria, no entanto, de ouvir primeiro com atenção os planos dos Reds para o futuro próximo. Segundo Romano, conversas entre todas as partes estão previstas para breve, a fim de definir se o Liverpool planeja contar com Alisson ou com seu substituto, Giorgi Mamardashvili, no gol a partir da próxima temporada.
Os Reds haviam contratado o georgiano de 25 anos em 2024 como sucessor de longo prazo de Alisson; após um empréstimo de um ano ao Valencia, Mamardashvili finalmente se juntou ao time no verão passado.
- Getty Images Sport
Alisson vai chegar? A Juventus de Turim está à procura de um novo goleiro de ponta
Alisson continuou sendo o goleiro titular, mas já teve que ficar de fora várias vezes nesta temporada devido a lesões. Atualmente, ele também está ausente por causa de uma lesão na coxa. Por isso, Mamardashvili já teve algumas oportunidades de jogar nesta temporada.
Em 2018, o Liverpool pagou à Roma uma taxa de transferência de 72,5 milhões de euros por Alisson. O goleiro foi peça fundamental para os grandes sucessos dos anos seguintes, como a conquista da Liga dos Campeões em 2019 ou os dois títulos do Campeonato Inglês em 2020 e 2025. Além disso, ele se estabeleceu como um dos melhores goleiros do mundo, tendo disputado até agora um total de 332 partidas pelo Liverpool.
Na Juventus, após o fim da era do lendário Gianluigi Buffon, Wojciech Szczesny foi inicialmente o goleiro titular por vários anos. O polonês havia encerrado sua carreira em 2024, mas pouco tempo depois decidiu voltar a jogar e assinou contrato com o FC Barcelona.
Michele Di Gregorio deveria seguir os passos de Szczesny na Juve, mas ele não está entre os melhores goleiros e, até agora, não conseguiu convencer totalmente. Nesta temporada, o verdadeiro número dois, Mattia Perin, também recebeu preferência em relação a Di Gregorio em algumas ocasiões.
Será que ele vai para a Juventus de Turim? As passagens profissionais de Alisson até agora
Período
Clube
Jogos
2013 a 2016
Internacional
101
2016 a 2018
AS Roma
64
desde 2018
Liverpool FC
332