Saída surpreendente do Liverpool? O craque já teria chegado a um acordo com a Juventus de Turim

A saída do brasileiro seria surpreendente, já que ele havia renovado, em meados de março, seu contrato com o Liverpool — que estava prestes a expirar — por mais um ano, até 2027. Segundo relatos da mídia, o clube inglês possuía uma cláusula de renovação que foi ativada.

Segundo Moretto, o Liverpool analisará sua situação na posição de goleiro nas próximas semanas e, por fim, tomará uma decisão sobre a saída de Alisson. Fabrizio Romano também associa o jogador de 33 anos à Juve: segundo ele, os Bianconeri pretendem contratar um goleiro de ponta no verão, e Alisson seria o candidato preferido. O goleiro da seleção brasileira gostaria da ideia de voltar à Itália, onde já jogou pela AS Roma de 2016 a 2018.

Por respeito ao Liverpool, clube onde atuou por muitos anos, ele gostaria, no entanto, de ouvir primeiro com atenção os planos dos Reds para o futuro próximo. Segundo Romano, conversas entre todas as partes estão previstas para breve, a fim de definir se o Liverpool planeja contar com Alisson ou com seu substituto, Giorgi Mamardashvili, no gol a partir da próxima temporada.

Os Reds haviam contratado o georgiano de 25 anos em 2024 como sucessor de longo prazo de Alisson; após um empréstimo de um ano ao Valencia, Mamardashvili finalmente se juntou ao time no verão passado.