Com o mercado de transferências entrando em seu último mês, o Barcelona ainda tem muito trabalho pela frente no que diz respeito às saídas.

Há vários jogadores para os quais é preciso encontrar um novo destino nas próximas semanas, e o caso do sueco Roony Bardghji é um dos mais curiosos.

O jornal "Sport" informou que o ponta sueco desperta grande interesse de vários clubes, mas o Barcelona ainda não deu sinal verde para aceitar nenhuma das muitas propostas que recebeu.

Por isso, o processo de saída de Bardghji continua emperrado, embora o clube espere dar um impulso final ao caso após o retorno da equipe de sua concentração na Inglaterra, chegando a um acordo com o entorno do jogador sobre os detalhes de sua saída.

A prioridade do Barcelona é vender o jogador mantendo o direito de recompra no futuro, enquanto Bardghji prefere sair por empréstimo, na esperança de retornar à equipe na próxima temporada.

O Barcelona havia informado a Bardghji, ao fim da temporada, que ele tinha liberdade para escolher seu novo destino, depois de deixar claro que suas chances de participação no novo projeto seriam limitadas.

As contratações do clube neste verão vieram para confirmar isso, após a chegada de 3 jogadores para a posição de ponta, com as contratações de Anthony Gordon, Karim Adeyemi e Bissio.