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FC Barcelona v Elche CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

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Saída conturbada: enigma da vítima de Yamal atormenta o Barcelona

Especiais e Opinião
R. Bardghji
L. Yamal
Barcelona
La Liga
Olympique de Marseille
Suécia
Espanha

Com o mercado de transferências entrando em seu último mês, o Barcelona ainda tem muito trabalho pela frente no que diz respeito às saídas. 

Há vários jogadores para os quais é preciso encontrar um novo destino nas próximas semanas, e o caso do sueco Roony Bardghji é um dos mais curiosos.

O jornal "Sport" informou que o ponta sueco desperta grande interesse de vários clubes, mas o Barcelona ainda não deu sinal verde para aceitar nenhuma das muitas propostas que recebeu. 

Por isso, o processo de saída de Bardghji continua emperrado, embora o clube espere dar um impulso final ao caso após o retorno da equipe de sua concentração na Inglaterra, chegando a um acordo com o entorno do jogador sobre os detalhes de sua saída.

A prioridade do Barcelona é vender o jogador mantendo o direito de recompra no futuro, enquanto Bardghji prefere sair por empréstimo, na esperança de retornar à equipe na próxima temporada.

O Barcelona havia informado a Bardghji, ao fim da temporada, que ele tinha liberdade para escolher seu novo destino, depois de deixar claro que suas chances de participação no novo projeto seriam limitadas.

As contratações do clube neste verão vieram para confirmar isso, após a chegada de 3 jogadores para a posição de ponta, com as contratações de Anthony Gordon, Karim Adeyemi e Bissio.

  • FC Barcelona v Real Betis Balompie - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Marselha é um dos principais interessados na contratação de Bardghji

    Bardghji, que sofreu com a falta de minutos por atuar na mesma posição de seu talentoso companheiro Lamine Yamal, tem diversas opções para dar continuidade à sua carreira, mas nos últimos dias o Olympique de Marseille surgiu como um dos principais interessados em contratá-lo.

    Clubes como Porto, Ajax e Brighton também se informaram sobre sua situação, além de vários times da Premier League, mas o jogador sueco prefere escolher um projeto que lhe garanta a titularidade antes de qualquer outra consideração.

    Na Espanha também, diversos clubes demonstraram interesse em contar com seus serviços por empréstimo, e o jogador não faz objeção a dar prioridade a um clube que dispute as competições europeias.

    É provável que uma reunião com o jogador seja realizada durante a próxima semana para analisar sua situação e começar a tomar as decisões finais sobre seu futuro.

    O Barcelona avalia Bardghji em mais de 15 milhões de euros e acredita ser possível concretizar uma venda importante que traga benefícios a todas as partes. Mas o clube entende que o passo decisivo deve partir do próprio jogador, com a tomada de uma decisão definitiva pela saída.

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  • Deportivo Alaves v FC Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    O Barcelona confia plenamente no potencial de Bardají

    O próprio Bardghji admitiu que precisava de mais minutos em campo e que esperava algo muito melhor do que na temporada passada.

    Ele sabia desde o início que havia chegado para ser o substituto do talentoso Lamine Yamal, mas encontrou um espaço extremamente limitado para atuar durante a fase decisiva da temporada, o que acabou levando à sua marginalização, culminando em sua exclusão da lista final da seleção da Suécia para a disputa da Copa do Mundo.

    Apesar de tudo isso, o Barcelona ainda confia plenamente no potencial de Bardghji e acredita que ele é capaz de se tornar um jogador importante no futuro. Por esse motivo, o clube prefere concretizar uma negociação de venda que inclua uma cláusula que lhe permita recomprar o jogador posteriormente, mantendo o controle sobre seu futuro esportivo.

    No momento, parece que o ponta sueco está mais perto de deixar o Barcelona, mas a forma de sua saída ainda precisa ser definida.

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