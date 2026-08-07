Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Age-restricted content

You’re not old enough to view betting content. You’ll be redirected to the homepage.

Goal.com
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
imago-sport-1054657668.jpgOnzex Press e Imagens
Gabriel Marin

Saiba por que o Vitória pode perder pontos no Brasileirão graças ao transfer ban na Fifa

Vitória
Brasileirão

Sanção aplicada pela entidade máxima do futebol vai além da proibição de registrar reforços e pode resultar em perda de seis pontos caso o clube não cumpra determinação relacionada à dívida com o Portimonense

O transfer ban aplicado pela Fifa ao Vitória, motivado por uma dívida envolvendo a contratação do zagueiro Wagner Leonardo junto ao Portimonense, de Portugal, trouxe uma preocupação que vai além da impossibilidade de registrar novos jogadores. Diferentemente de outros casos recentes envolvendo clubes brasileiros, o Rubro-Negro corre o risco de sofrer perda de pontos no Campeonato Brasileiro caso não cumpra as determinações impostas pela entidade.

A diferença está no estágio do processo. Enquanto outras equipes receberam sanções por inadimplência em negociações internacionais, o Vitória já havia firmado um acordo para quitar a dívida com o clube português e, posteriormente, deixou de cumprir os termos estabelecidos. Esse descumprimento levou o caso à Comissão Disciplinar da Fifa, responsável por aplicar punições mais severas.

Segundo apuração do ge, o clube baiano pretende quitar o débito dentro do prazo de 60 dias estipulado pela entidade para evitar qualquer punição esportiva. Ainda assim, o caso acendeu um alerta sobre as consequências previstas no regulamento da Fifa para situações de inadimplência persistente.

Veja a GOAL direto do Whatsapp, de graçaEntre já!
  • imago-sport-1078146962.jpgSports Press Photo

    Entenda por que o caso do Vitória é diferente

    O ponto central da situação é que o transfer ban recebido pelo Vitória não decorre apenas da existência de uma dívida com o Portimonense, mas do descumprimento de um acordo firmado entre as partes para solucionar o problema.

    Após vender Wagner Leonardo ao Grêmio por R$ 26 milhões, em fevereiro de 2025, o Vitória negociou também a parcela dos direitos econômicos que ainda pertencia ao clube português. O compromisso previa que o Portimonense receberia sua parte conforme os pagamentos realizados pelo clube gaúcho.

    Com o atraso nas parcelas por parte do Grêmio, o Vitória também deixou de repassar os valores ao Portimonense. Em junho de 2026, as partes chegaram a um novo acordo para regularizar a situação, mas o compromisso também não foi cumprido. Diante do novo descumprimento, o clube português acionou a Fifa em agosto deste ano.

    Essa sequência de acontecimentos coloca o processo em um estágio mais avançado do que o observado em outros casos recentes envolvendo clubes brasileiros.

    Brasileirão, Copa do Brasil e maisAssine já!
    • Publicidade
  • Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Por que a Fifa pode tirar pontos do Vitória?

    O ge ouviu o advogado especializado em direito esportivo Eduardo Carlezzo, que explicou que o descumprimento de um acordo firmado entre credor e devedor faz com que o caso passe para a Comissão Disciplinar da Fifa, responsável por aplicar punições mais rigorosas.

    Segundo o especialista, quando o processo chega a essa instância, além do transfer ban, existe a possibilidade de aplicação de uma penalidade esportiva.

    "Na medida que o acordo é descumprido, ao credor, no caso do clube português, só resta um foro, a Comissão Disciplinar da Fifa. E a Comissão Disciplinar da Fifa, quando assume o processo, já vai assumir condições muito mais rígidas. Já vai assumir com uma possibilidade de perda de seis pontos em caso de não pagamento da dívida".

    A dívida que originou o processo era de 100 mil euros (cerca de R$ 593 mil na cotação atual). No entanto, com juros, correções e demais encargos, o valor da condenação passou para aproximadamente 450 mil euros (R$ 2,67 milhões).

  • imago-sport-1080681249.jpgZUMA Press Wire

    Vitória busca novo acordo para evitar punição esportiva

    A reportagem apurou que o Vitória já firmou um novo entendimento com o Portimonense para quitar 420 mil euros (aproximadamente R$ 2,46 milhões), medida que pode impedir a aplicação da perda de pontos.

    Carlezzo explica que, mesmo diante da decisão da Fifa, ainda existe espaço para um novo entendimento entre as partes.

    "Então, nesse caso, o Vitória tem ainda à disposição, eventualmente, uma possibilidade de buscar algum tipo de acordo com o clube credor para evitar uma sanção, caso não tenha os recursos para pagar nesse período de 60 dias".

    Internamente, contudo, o planejamento do clube é quitar a dívida dentro do prazo estabelecido pela Fifa.

    Além do pagamento ao Portimonense, o Vitória também terá que desembolsar uma multa de 25 mil dólares à Fifa. Esse valor deverá ser pago em até 30 dias para que o transfer ban seja encerrado.

    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga a GOAL no Google
  • imago-sport-1047114101.jpgFotoarena

    O que acontece se o Vitória não pagar?

    Caso a inadimplência permaneça mesmo após o prazo de 60 dias, a Fifa poderá aplicar uma punição de seis pontos no Campeonato Brasileiro.

    As consequências, porém, podem ser ainda maiores. Persistindo o descumprimento da decisão, o regulamento da entidade prevê sanções esportivas mais severas, incluindo até mesmo o rebaixamento do clube para uma divisão inferior.

  • imago-sport-25984418.jpgFotoarena

    Cruzeiro já viveu situação semelhante

    Embora seja um cenário raro no futebol brasileiro, existe um precedente recente.

    Em 2020, o Cruzeiro iniciou a Série B com seis pontos negativos após descumprir uma ordem de pagamento da Fifa referente à dívida com o Al Wahda, dos Emirados Árabes Unidos, pelo empréstimo do volante Denilson.

    Na ocasião, o clube mineiro deixou de pagar 850 mil euros, valor próximo de R$ 5 milhões na cotação da época. Mesmo tentando renegociar diretamente com o Al Wahda, não conseguiu evitar a punição.

    Dentro de campo, o Cruzeiro somou 55 pontos ao fim da competição, campanha que o colocaria na décima posição. Com a perda de seis pontos determinada pela Fifa, entretanto, encerrou a Série B com 49 pontos, terminando em 11º lugar.

    O caso serve como exemplo prático do risco enfrentado pelo Vitória. A diferença é que, segundo apuração da reportagem, o clube baiano trabalha para quitar a dívida dentro do prazo estabelecido e evitar que o processo avance para uma punição esportiva.

Brasileirão
Flamengo crest
Flamengo
FLA
Vitória crest
Vitória
VIT