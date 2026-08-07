Saiba por que o Vitória pode perder pontos no Brasileirão graças ao transfer ban na Fifa

O transfer ban aplicado pela Fifa ao Vitória, motivado por uma dívida envolvendo a contratação do zagueiro Wagner Leonardo junto ao Portimonense, de Portugal, trouxe uma preocupação que vai além da impossibilidade de registrar novos jogadores. Diferentemente de outros casos recentes envolvendo clubes brasileiros, o Rubro-Negro corre o risco de sofrer perda de pontos no Campeonato Brasileiro caso não cumpra as determinações impostas pela entidade.

A diferença está no estágio do processo. Enquanto outras equipes receberam sanções por inadimplência em negociações internacionais, o Vitória já havia firmado um acordo para quitar a dívida com o clube português e, posteriormente, deixou de cumprir os termos estabelecidos. Esse descumprimento levou o caso à Comissão Disciplinar da Fifa, responsável por aplicar punições mais severas.

Segundo apuração do ge, o clube baiano pretende quitar o débito dentro do prazo de 60 dias estipulado pela entidade para evitar qualquer punição esportiva. Ainda assim, o caso acendeu um alerta sobre as consequências previstas no regulamento da Fifa para situações de inadimplência persistente.