Rumor bombástico antes da partida de volta: PSG parece estar de olho na superestrela do Bayern de Munique

Os dirigentes do Bayern mostraram-se recentemente confiantes de que será alcançado um acordo para a continuação da colaboração. “Sabe-se que ele tinha uma cláusula de rescisão. Ele não a acionou, sinalizando assim que, de qualquer forma, permanecerá em Munique. E agora os responsáveis pela área operacional – conforme foi combinado – terão conversas com ele em algum momento após o fim da temporada”, explicou o ex-presidente Karl-Heinz Rummenigge recentemente ao t-online, enfatizando: “Com o objetivo claro de renovar seu contrato.”

O diretor esportivo Max Eberl também anunciou conversas com a equipe de Kane, que devem ocorrer nas próximas semanas. “Kalle disse isso, mas essa é a posição do clube. Foi combinado assim com o Harry. Antes da Copa do Mundo, vamos nos reunir e tentar chegar a um acordo”, disse ele à margem da viagem do FC Bayern a Paris para a partida de ida da semifinal da Liga dos Campeões.

O próprio Kane deixou claro várias vezes recentemente que se sente muito bem em Munique. Assim, um retorno iminente à Premier League, sobre o qual sempre se especulou, parece não estar nos planos por enquanto. Principalmente com o argumento de que Kane ainda poderia quebrar o recorde de gols de Alan Shearer. A lenda do ataque lidera a lista dos maiores artilheiros do país com 260 gols, enquanto Kane ocupa o segundo lugar, com 47 gols a menos.