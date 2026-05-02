Conforme revelado no podcast do Bild "Bayern-Insider", o inglês estaria no topo da lista de desejos do Paris Saint-Germain.
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Rumor bombástico antes da partida de volta: PSG parece estar de olho na superestrela do Bayern de Munique
Segundo essas informações, o diretor de futebol Christian Falk soube, por fontes próximas ao clube, que o PSG estaria economizando para uma “contratação de um superatacante”. E, afinal, não há tantos grandes nomes disponíveis que se encaixariam para uma transferência para a capital francesa.
O contrato de Kane em Munique, por outro lado, expira em 2027. No momento, o artilheiro entra na próxima temporada em seu último ano de contrato. No entanto, não se espera que ele deixe o clube campeão alemão. Nem mesmo se o PSG tentasse seduzi-lo com “muito dinheiro”, como observou Falk. Pelo contrário, uma renovação de seu contrato é considerada muito provável.
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Será que Kane vai assinar um novo contrato antes mesmo da Copa do Mundo?
Os dirigentes do Bayern mostraram-se recentemente confiantes de que será alcançado um acordo para a continuação da colaboração. “Sabe-se que ele tinha uma cláusula de rescisão. Ele não a acionou, sinalizando assim que, de qualquer forma, permanecerá em Munique. E agora os responsáveis pela área operacional – conforme foi combinado – terão conversas com ele em algum momento após o fim da temporada”, explicou o ex-presidente Karl-Heinz Rummenigge recentemente ao t-online, enfatizando: “Com o objetivo claro de renovar seu contrato.”
O diretor esportivo Max Eberl também anunciou conversas com a equipe de Kane, que devem ocorrer nas próximas semanas. “Kalle disse isso, mas essa é a posição do clube. Foi combinado assim com o Harry. Antes da Copa do Mundo, vamos nos reunir e tentar chegar a um acordo”, disse ele à margem da viagem do FC Bayern a Paris para a partida de ida da semifinal da Liga dos Campeões.
O próprio Kane deixou claro várias vezes recentemente que se sente muito bem em Munique. Assim, um retorno iminente à Premier League, sobre o qual sempre se especulou, parece não estar nos planos por enquanto. Principalmente com o argumento de que Kane ainda poderia quebrar o recorde de gols de Alan Shearer. A lenda do ataque lidera a lista dos maiores artilheiros do país com 260 gols, enquanto Kane ocupa o segundo lugar, com 47 gols a menos.
Kane está tendo uma temporada excepcional pelo Bayern de Munique
No verão de 2023, Kane foi transferido do Tottenham Hotspur para Munique por um valor estimado em 100 milhões de euros e, desde então, marcou 138 gols em 141 partidas. Nesta temporada, o jogador de 32 anos soma 54 gols e sete assistências. Juntamente com Michael Olise e Luis Díaz, ele forma o trio ofensivo mais perigoso da Europa atualmente.
Mesmo na espetacular derrota por 4 a 5 na partida de ida contra o PSG, “OKD” mostrou-se em grande forma e atingiu a marca de 100 gols pelo clube. A partida de volta acontece na próxima quarta-feira.
FC Bayern de Munique: Estatísticas de Harry Kane, Michael Olise e Luis Díaz
Estatísticas Harry Kane Michael Olise Luis Diaz Jogos 46 47 46 Gols 54 20 26 Assistências 7 29 21