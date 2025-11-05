Ronaldo Fenômeno "pede" SAF no Corinthians e Neymar na Copa do Mundo

Ronaldo Fenômeno fez declarações contundentes em sua participação no VanCast, podcast do Mercado Livre apresentado pelo jornalista Daniel Braune. Em uma conversa franca e bem-humorada, o ex-jogador abriu o jogo sobre bastidores do futebol brasileiro, opinou sobre a gestão de Samir Xaud na CBF e o trabalho de Carlo Ancelotti na seleção até o momento, além de comentar sobre a importância de Neymar para o ciclo rumo à Copa do Mundo e os caminhos estruturais para clubes tradicionais, com destaque para o Corinthians, onde jogou entre 2009 e 2011.
|📱Veja a GOAL direto no WhatsApp, de graça! 🟢