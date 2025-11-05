+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Joaquim Lira Viana

Ronaldo Fenômeno "pede" SAF no Corinthians e Neymar na Copa do Mundo

Em entrevista ao VanCast, lendário camisa 9 comenta sobre sua relação com presidente da CBF, exalta Neymar e projeta SAF como caminho para seu ex-clube

Ronaldo Fenômeno fez declarações contundentes em sua participação no VanCast, podcast do Mercado Livre apresentado pelo jornalista Daniel Braune. Em uma conversa franca e bem-humorada, o ex-jogador abriu o jogo sobre bastidores do futebol brasileiro, opinou sobre a gestão de Samir Xaud na CBF e o trabalho de Carlo Ancelotti na seleção até o momento, além de comentar sobre a importância de Neymar para o ciclo rumo à Copa do Mundo e os caminhos estruturais para clubes tradicionais, com destaque para o Corinthians, onde jogou entre 2009 e 2011. 

  • Brazil Unveils Carlo Ancelotti As New CoachGetty Images Sport

    "O presidente Samir tem boas intenções"

    Uma das primeiras pautas da entrevista girou em torno da CBF e da especulação recorrente sobre uma possível candidatura de Ronaldo à presidência da entidade. O ex-jogador foi direto ao ponto e afastou completamente essa possibilidade: “Não tenho nenhum interesse, nenhuma intenção de me candidatar à presidência da CBF em um futuro próximo.” Apesar de descartar assumir o comando da instituição, ele revelou ter tido recentemente uma longa conversa com o atual presidente, Samir Xaud, e demonstrou apoio ao dirigente. “O futebol brasileiro vive um momento difícil, mas o presidente Samir tem boas intenções. Tive um papo muito longo com ele em Nova York e percebi a vontade dele de fazer as mudanças necessárias para o futebol brasileiro voltar a evoluir. Estaremos vigilantes, cobrando mudanças e ajudando no que eu puder”, afirmou.

  • NeymarGetty Images

    "Neymar é determinante, não temos outro como ele"

    Ao analisar a seleção brasileira, Ronaldo elogiou o trabalho inicial de Carlo Ancelotti e o impacto do treinador no ambiente da equipe. “O Ancelotti é um grande treinador, um amigo que já trouxe estabilidade à seleção. Tenho muita fé que ele pode alcançar grandes objetivos.” Em seguida, o Fenômeno destacou de forma enfática a importância de Neymar no projeto rumo à Copa do Mundo: “E o Neymar é determinante, não temos outro jogador como ele. Se estiver 100% para a Copa, os resultados serão muito melhores.” A declaração se soma ao debate sobre renovação do elenco e ao peso que o camisa 10 ainda pode ter como protagonista da seleção, ainda que esteja em uma fase conturbada da carreira, em que não consegue ter uma boa sequência de jogos por causa de lesões.

  • Brazilian striker Ronaldo, of CorinthianAFP

    "O Corinthians é uma máquina de dinheiro"

    Quando o assunto passou a ser clubes brasileiros, Ronaldo foi categórico ao falar sobre o Corinthians. Sem rodeios, colocou a SAF como solução para o futuro do clube. “Não me enxergo nessa posição (de gestor), principalmente com investimento do meu dinheiro. Mas o Corinthians é uma máquina de dinheiro. A recuperação desse clube passa da transformação de associação para SAF”, afirmou. A frase repercutiu imediatamente e alimentou ainda mais a discussão sobre o modelo empresarial no futebol brasileiro — especialmente por vir de alguém que já comandou uma SAF no país.

    A entrevista também teve momentos leves. Ronaldo relembrou, com humor, o corte de cabelo “cascão” da Copa de 2002, pedindo desculpas a quem o reproduziu. “Peço desculpas a todas as mães que tiveram que aturar os filhos com esse corte, porque é muito feio (risos).”

  • O que vem por aí?

    As falas de Ronaldo devem seguir repercutindo tanto no ambiente político da CBF quanto no debate sobre a transformação de clubes em SAF. O Fenômeno se coloca como observador atento e defensor de mudanças, mantendo proximidade com Samir Xaud e sinalizando que cobrará reformas que façam o futebol brasileiro “voltar a evoluir”. A confiança pública em Ancelotti e o “voto” dado a Neymar tendem a fortalecer o camisa 10 no ciclo rumo à Copa do Mundo, caso esteja em plenas condições.

    No Corinthians, as palavras do Fenômeno adicionam peso ao tema SAF e prometem influenciar a discussão interna sobre o futuro do clube, que vive desafios financeiros e de competitividade. Mesmo sem se envolver pessoalmente, Ronaldo acendeu o debate — e o mercado certamente vai acompanhar de perto os próximos capítulos.

