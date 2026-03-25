Romário assume lado em discussão sobre Neymar na seleção e aponta time ideal para a Copa do Mundo

Irreverente como sempre, Romário voltou aos holofotes ao comentar a situação de Neymar na seleção brasileira. Em entrevista à ESPN durante o FutSummit Rio 2026, o ex-atacante foi direto ao dizer que quer ver o camisa 10 na Copa do Mundo, mesmo que ele não esteja em sua melhor condição física.

Romário também analisou a convocação do técnico Carlo Ancelotti, feita para os amistosos contra França e Croácia, e demonstrou aprovação: "Ele fez uma convocação muito boa, e vamos ficar na expectativa da última".

Apesar disso, deixou claro que a presença de Neymar é essencial para aumentar as chances do Brasil: "Se o Neymar se recuperar, não 100%, eu gostaria muito de ver ele na seleção".



