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Gabriel Marin

Romário assume lado em discussão sobre Neymar na seleção e aponta time ideal para a Copa do Mundo

d. Romario
Brasil
Neymar

Baixinho elogia convocação de Ancelotti, cobra presença do camisa 10 e diz que título sem o craque é "quase impossível"

Irreverente como sempre, Romário voltou aos holofotes ao comentar a situação de Neymar na seleção brasileira. Em entrevista à ESPN durante o FutSummit Rio 2026, o ex-atacante foi direto ao dizer que quer ver o camisa 10 na Copa do Mundo, mesmo que ele não esteja em sua melhor condição física.

Romário também analisou a convocação do técnico Carlo Ancelotti, feita para os amistosos contra França e Croácia, e demonstrou aprovação: "Ele fez uma convocação muito boa, e vamos ficar na expectativa da última".

Apesar disso, deixou claro que a presença de Neymar é essencial para aumentar as chances do Brasil: "Se o Neymar se recuperar, não 100%, eu gostaria muito de ver ele na seleção".

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  • Brazil v Bolivia - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    "Sem Neymar, título é quase impossível"

    O Baixinho não hesitou ao avaliar o impacto da ausência do principal craque brasileiro. Questionado sobre a possibilidade de conquistar o hexacampeonato sem Neymar, foi categórico: "Quase impossível".

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    A declaração reforça o peso que o ex-jogador atribui ao camisa 10, que vive um momento de incerteza devido a recorrentes problemas físicos.


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    Comparação com 2002 é descartada

    Romário também relembrou sua ausência na Copa de 2002, quando o Brasil conquistou o pentacampeonato sob o comando de Felipão. No entanto, fez questão de diferenciar sua situação da atual vivida por Neymar.

    "São situações diferentes. Eu não fui por opção técnica do treinador. A do Neymar é física".

    O ex-atacante destacou que ainda há tempo para recuperação até o início do mundial e demonstrou confiança na volta do craque.

  • Croatia v Brazil: Quarter Final - FIFA World Cup Qatar 2022Getty Images Sport

    Ataque ideal

    Conhecido pelo estilo direto, Romário evitou dar conselhos ao jogador do Santos: "Não dou conselho nem para o meu filho".

    Mesmo assim, garantiu que segue na torcida para ver Neymar em mais uma Copa do Mundo e, mais do que isso, como peça central da equipe.

    Se depender do Baixinho, o ataque da seleção brasileira já está definido. Ele escalou o trio ideal com Neymar titular: "É Raphinha, Vini e Neymar. Esses três deveriam chamar o protagonismo".

    Para Romário, Neymar deve liderar o setor ofensivo, sendo o principal nome da equipe, seguido pelos outros dois jogadores, que já são presenças frequentes nas convocações e aparecem como praticamente garantidos na lista final.

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