Roma, oficial: Santiago Castro até 2031, os detalhes do negócio

Santiago Castro é o novo jogador da Roma. A notícia é oficial: há pouco, chegaram os comunicados dos dois clubes. O argentino deixa o Bologna e vai para a capital, em uma operação de 35 milhões de euros mais bônus e um percentual de 10% sobre uma eventual revenda. Assina até 2031. Artem Dovbyk faz o caminho oposto, em uma negociação desvinculada: vai para o Bologna por empréstimo com direito de compra fixado em 17 milhões, com a Roma pagando parte do salário de 3,5 milhões de euros.