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cm grafica castro romaGettyImages

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Roma, oficial: Santiago Castro até 2031, os detalhes do negócio

S. Castro
Mercado da bola
Roma
Bologna

Está tudo certo para a transferência do argentino para a Roma: ele será o novo camisa 9.

Santiago Castro é o novo jogador da Roma. A notícia é oficial: há pouco, chegaram os comunicados dos dois clubes. O argentino deixa o Bologna e vai para a capital, em uma operação de 35 milhões de euros mais bônus e um percentual de 10% sobre uma eventual revenda. Assina até 2031. Artem Dovbyk faz o caminho oposto, em uma negociação desvinculada: vai para o Bologna por empréstimo com direito de compra fixado em 17 milhões, com a Roma pagando parte do salário de 3,5 milhões de euros.

  • O COMUNICADO DA ROMA

    A AS Roma tem o prazer de anunciar a chegada de Santiago Tomàs Castro, vindo do Bologna FC. A operação foi concluída em definitivo. O atacante, nascido em 2004, vestiu as camisas de Bologna e Vélez Sarsfield. Pelo Bologna, disputou 105 partidas e marcou 22 gols. Ele escolheu a camisa 9. Bem-vindo à Roma, Santiago!

    • Publicidade

  • O comunicado do Bologna

    O Bologna FC 1909 comunica que cedeu à Roma os direitos às prestações esportivas do atacante Santiago Castro em definitivo.


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