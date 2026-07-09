Roma, oficial: Massimo Margiotta é o novo responsável pelo Setor Juvenil





Conforme consta no comunicado oficial do clube giallorosso (na foto, o novo diretor esportivo Tony D'Amico): “A AS Roma informa que nomeou Massimo Margiotta como Responsável pelo Setor Juvenil.

O dirigente assinou um contrato de três anos, válido até 30 de junho de 2029, com opção de prorrogação por mais duas temporadas esportivas.





Ex-jogador profissional, que atuava como atacante, com passagens pela Série A no Perugia e no Udinese, Margiotta iniciou sua carreira administrativa ocupando, de 2017 a 2026, o cargo de diretor do setor juvenil do Hellas Verona.





A escolha se insere na intenção da diretoria de continuar investindo na qualidade de sua base, consolidando a tradição que tornou a AS Roma uma das fontes de talentos mais promissoras em nível internacional.”



