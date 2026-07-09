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Tony D'AmicoGetty Images
Gianluca Minchiotti

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Roma, oficial: Massimo Margiotta é o novo responsável pelo Setor Juvenil

AS Roma
Mercado da bola
Campeonato Italiano

Nova nomeação na estrutura técnica da Roma


Conforme consta no comunicado oficial do clube giallorosso (na foto, o novo diretor esportivo Tony D'Amico): “A AS Roma informa que nomeou Massimo Margiotta como Responsável pelo Setor Juvenil.

O dirigente assinou um contrato de três anos, válido até 30 de junho de 2029, com opção de prorrogação por mais duas temporadas esportivas.


Ex-jogador profissional, que atuava como atacante, com passagens pela Série A no Perugia e no Udinese, Margiotta iniciou sua carreira administrativa ocupando, de 2017 a 2026, o cargo de diretor do setor juvenil do Hellas Verona.


A escolha se insere na intenção da diretoria de continuar investindo na qualidade de sua base, consolidando a tradição que tornou a AS Roma uma das fontes de talentos mais promissoras em nível internacional.”


  • O comunicado continua: “Aceito esta função com grande orgulho e senso de responsabilidade”, foram as primeiras palavras de Margiotta.


    “Roma representa a excelência absoluta no futebol juvenil e meu objetivo será trabalhar diariamente para transmitir aos jovens os valores do clube, ajudando-os a realizar seu potencial humano e esportivo”, disse ele.


    O clube dá a Massimo as calorosas boas-vindas à capital e os melhores votos de sucesso nesta nova e estimulante aventura.


    “Bem-vindo à Roma!”.


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