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Pedro Augusto Dias

Roma entra na disputa por Luiz Henrique, e brasileiros perdem força no negócio

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L. Henrique
Brasileirão
Campeonato Italiano

Clube italiano aparece como alternativa diante da dificuldade de Flamengo e Botafogo em atender à pedida de € 35 milhões do Zenit

A transferência de Luiz Henrique ganhou um novo capítulo com a entrada da Roma na corrida pelo atacante do Zenit. O clube italiano aparece neste momento como a alternativa com maior capacidade para atender às condições estabelecidas pelos russos, enquanto Flamengo e Botafogo encontram dificuldades para avançar.

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  • Luiz Henrique Botafogo Fluminense 2024Vitor Silva/Botafogo

    Brasileiros na disputa

    O Zenit estabeleceu em 35 milhões de euros (cerca de R$ 210,6 milhões) o valor necessário para liberar o jogador. Além da quantia, os russos aceitam receber o montante de forma parcelada ao longo de três anos. O Flamengo chegou a apresentar uma oferta, mas não conseguiu convencer o clube a flexibilizar os termos.

    No caso do Botafogo, uma das possibilidades discutidas envolvia a inclusão de Danilo na operação. O meio-campista tem valor de mercado próximo ao montante desejado pelo Zenit, o que poderia facilitar a composição do acordo.

    A alternativa, porém, perdeu força porque Danilo não demonstrou interesse em se transferir para o futebol russo. O jogador já recusou em mais de uma ocasião a possibilidade de atuar no país, inviabilizando a estratégia que poderia aproximar o Alvinegro de Luiz Henrique.

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  • Roma no negócio

    A Roma, por outro lado, tem condições financeiras para negociar nos moldes pretendidos pelo Zenit. O clube italiano, entretanto, também precisa lidar com restrições envolvendo transações entre equipes europeias e o futebol russo. A situação está relacionada às regras aplicáveis a clubes ligados a proprietários norte-americanos.

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