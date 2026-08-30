A transferência de Luiz Henrique ganhou um novo capítulo com a entrada da Roma na corrida pelo atacante do Zenit. O clube italiano aparece neste momento como a alternativa com maior capacidade para atender às condições estabelecidas pelos russos, enquanto Flamengo e Botafogo encontram dificuldades para avançar.
Roma entra na disputa por Luiz Henrique, e brasileiros perdem força no negócio
- Vitor Silva/Botafogo
Brasileiros na disputa
O Zenit estabeleceu em 35 milhões de euros (cerca de R$ 210,6 milhões) o valor necessário para liberar o jogador. Além da quantia, os russos aceitam receber o montante de forma parcelada ao longo de três anos. O Flamengo chegou a apresentar uma oferta, mas não conseguiu convencer o clube a flexibilizar os termos.
No caso do Botafogo, uma das possibilidades discutidas envolvia a inclusão de Danilo na operação. O meio-campista tem valor de mercado próximo ao montante desejado pelo Zenit, o que poderia facilitar a composição do acordo.
A alternativa, porém, perdeu força porque Danilo não demonstrou interesse em se transferir para o futebol russo. O jogador já recusou em mais de uma ocasião a possibilidade de atuar no país, inviabilizando a estratégia que poderia aproximar o Alvinegro de Luiz Henrique.
Roma no negócio
A Roma, por outro lado, tem condições financeiras para negociar nos moldes pretendidos pelo Zenit. O clube italiano, entretanto, também precisa lidar com restrições envolvendo transações entre equipes europeias e o futebol russo. A situação está relacionada às regras aplicáveis a clubes ligados a proprietários norte-americanos.
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