Roma entra na disputa por Luiz Henrique, e brasileiros perdem força no negócio

O Zenit estabeleceu em 35 milhões de euros (cerca de R$ 210,6 milhões) o valor necessário para liberar o jogador. Além da quantia, os russos aceitam receber o montante de forma parcelada ao longo de três anos. O Flamengo chegou a apresentar uma oferta, mas não conseguiu convencer o clube a flexibilizar os termos.

No caso do Botafogo, uma das possibilidades discutidas envolvia a inclusão de Danilo na operação. O meio-campista tem valor de mercado próximo ao montante desejado pelo Zenit, o que poderia facilitar a composição do acordo.

A alternativa, porém, perdeu força porque Danilo não demonstrou interesse em se transferir para o futebol russo. O jogador já recusou em mais de uma ocasião a possibilidade de atuar no país, inviabilizando a estratégia que poderia aproximar o Alvinegro de Luiz Henrique.