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Neymar - Robinho JrGetty/GOAL
Adhe Makayasa

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Robinho Jr. exige desculpas públicas de Neymar após briga no treino do Santos

Neymar
R. Junior
Santos
Brasileirão

As tensões chegaram ao auge no Santos após uma briga entre Neymar e Robinho Jr. durante um treino no domingo. Segundo relatos, os representantes do jovem atacante estariam exigindo um pedido de desculpas público e formal da lenda do futebol brasileiro, ameaçando levar o caso adiante, enquanto o clube se esforça para lidar com as consequências.

  • Conflito entre gerações

    O incidente ocorreu durante um treino destinado aos jogadores que não participaram do empate em 1 a 1 contra o Palmeiras, no sábado, pela Série A. Neymar teria reagido de forma agressiva após ser driblado pelo jogador de 18 anos, o que levou o experiente atacante a derrubar seu companheiro de equipe em um momento de frustração. Os companheiros de equipe foram obrigados a intervir enquanto os dois se envolviam em uma discussão acalorada, o que resultou no envio de uma notificação formal à diretoria do clube.

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  • Neymar Robinho jrGetty Images

    Exigência de formalidade

    Embora Neymar tenha entrado em contato em particular com seu companheiro de equipe e com a mãe deste, a assessoria de Robinho Jr. insiste que um gesto privado não é suficiente. A ESPN Brasil informa que eles exigiram um pedido de desculpas público e formal e querem que o clube assuma uma posição firme e oficial sobre o episódio. A diretoria do Santos teria sido pega de surpresa por essa exigência, especialmente porque os dois jogadores haviam mantido uma conversa aparentemente amigável durante o treino da manhã de segunda-feira.

  • Consequências jurídicas e contratuais

    A notificação formal alimentou especulações sobre o futuro de Robinho Jr., com fontes da ESPN sugerindo que a medida poderia ser uma tentativa de rescindir o contrato por via judicial. Embora seus representantes neguem veementemente essa possibilidade, outra hipótese em discussão é uma transferência por empréstimo para garantir mais tempo de jogo ao jovem atacante. Neymar, por sua vez, não tem intenção de se pronunciar publicamente sobre o assunto, apesar da pressão por parte da equipe do jovem jogador.

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    O teste da Sudamericana se aproxima

    O Santos precisa rapidamente voltar seu foco para as competições continentais, já que se prepara para enfrentar o Deportivo Recoleta pela CONMEBOL Sudamericana nesta terça-feira. O técnico Cuca enfrenta a difícil tarefa de manter a harmonia no elenco em meio ao barulho externo e ao risco de divisões internas após essa briga de grande repercussão. Com uma agenda exigente pela frente, incluindo confrontos contra o Red Bull Bragantino e o Coritiba, o clube precisa resolver a situação para evitar que a temporada saia dos trilhos.

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