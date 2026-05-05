Robinho Jr. exige desculpas públicas de Neymar após briga no treino do Santos

O incidente ocorreu durante um treino destinado aos jogadores que não participaram do empate em 1 a 1 contra o Palmeiras, no sábado, pela Série A. Neymar teria reagido de forma agressiva após ser driblado pelo jogador de 18 anos, o que levou o experiente atacante a derrubar seu companheiro de equipe em um momento de frustração. Os companheiros de equipe foram obrigados a intervir enquanto os dois se envolviam em uma discussão acalorada, o que resultou no envio de uma notificação formal à diretoria do clube.