Arsenal v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport
Robert Sanchez ficou “muito desapontado” com a controversa decisão de Liam Rosenior, já que o técnico do Chelsea afirma não ter um goleiro titular

O técnico do Chelsea, Liam Rosenior, elogiou Robert Sanchez por sua reação ao ser substituído na vitória sobre o Aston Villa, insistindo que o goleiro ficou “muito desapontado” com a decisão. O espanhol teve um desempenho nervoso e pouco convincente na derrota por 2 a 1 para o Arsenal, o que levou à sua substituição e suscitou novas dúvidas sobre sua adequação a longo prazo como goleiro titular do clube.

  • Rosenior apoia Sanchez apesar de ter dispensado o goleiro do Chelsea

    Abordando a crescente pressão sobre seu goleiro, Rosenior elogiou a reação de Sanchez ao ser deixado de fora. Ele explicou: “Fui muito honesto com Rob. Ele ficou muito desapontado por não jogar, o que é o que espero de todos os jogadores, sejam eles goleiros ou jogadores de campo. Mas a maneira como Rob reagiu nos treinos, a maneira como ele apoiou Filip – no aquecimento, no vestiário – foi magnífica.”

  • Aston Villa v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport

    Nenhum número 1 estabelecido em Stamford Bridge

    Ao discutir se ele tem um goleiro titular, Rosenior acrescentou: “Para mim, sinceramente, vejo a posição de goleiro de forma diferente a cada jogo. Quero que haja competição em todas as áreas do campo. Sei que, tradicionalmente, quando há uma mudança de goleiro, as pessoas presumem que ele agora é o titular. Mas não é esse o caso. Vamos escolher — e eu vou escolher — a melhor equipe para cada jogo. Filip [Jorgensen, que substituiu Sanchez na vitória por 4 a 1 sobre o Aston Villa] não ficou esperando — ele trabalhou para ter sua oportunidade. Acho que ele aproveitou muito bem. Mas Rob também teve ótimas atuações.”

  • A rotação de goleiros pode prejudicar o Chelsea?

    Sobre se é contraproducente rodar a posição de goleiro, onde a continuidade costuma ser fundamental, Rosenior disse: “Sim, você precisa de continuidade, mas também precisa vencer os jogos de futebol. Existem diferentes abordagens: moderna ou tradicional. Vou escolher a equipe que considero melhor para vencer cada jogo. Acho que nunca mantive o mesmo time titular desde que cheguei aqui. As pessoas podem dizer que é preciso continuidade — se perdermos, é porque não tivemos continuidade suficiente; se ganharmos, é porque foi a decisão certa.

    Tomei uma decisão para o jogo contra o Aston Villa que acho que se provou correta. Espero tomar mais decisões corretas daqui para a frente.”

  • FBL-ENG-PR-ARSENAL-CHELSEAAFP

    Blues enfrenta Wrexham na FA Cup

    O próximo compromisso da equipe de Rosenior é um confronto com o Wrexham, líder da Championship, pela quinta rodada da FA Cup. O Blues enfrentou o time galês duas vezes na pré-temporada nos últimos anos, vencendo por 5 a 0 em 2023 e empatando em 2 a 2 em 2024, e será o grande favorito para sair vitorioso na partida de sábado.

