Robert Sanchez ficou “muito desapontado” com a controversa decisão de Liam Rosenior, já que o técnico do Chelsea afirma não ter um goleiro titular
Rosenior apoia Sanchez apesar de ter dispensado o goleiro do Chelsea
Abordando a crescente pressão sobre seu goleiro, Rosenior elogiou a reação de Sanchez ao ser deixado de fora. Ele explicou: “Fui muito honesto com Rob. Ele ficou muito desapontado por não jogar, o que é o que espero de todos os jogadores, sejam eles goleiros ou jogadores de campo. Mas a maneira como Rob reagiu nos treinos, a maneira como ele apoiou Filip – no aquecimento, no vestiário – foi magnífica.”
Nenhum número 1 estabelecido em Stamford Bridge
Ao discutir se ele tem um goleiro titular, Rosenior acrescentou: “Para mim, sinceramente, vejo a posição de goleiro de forma diferente a cada jogo. Quero que haja competição em todas as áreas do campo. Sei que, tradicionalmente, quando há uma mudança de goleiro, as pessoas presumem que ele agora é o titular. Mas não é esse o caso. Vamos escolher — e eu vou escolher — a melhor equipe para cada jogo. Filip [Jorgensen, que substituiu Sanchez na vitória por 4 a 1 sobre o Aston Villa] não ficou esperando — ele trabalhou para ter sua oportunidade. Acho que ele aproveitou muito bem. Mas Rob também teve ótimas atuações.”
A rotação de goleiros pode prejudicar o Chelsea?
Sobre se é contraproducente rodar a posição de goleiro, onde a continuidade costuma ser fundamental, Rosenior disse: “Sim, você precisa de continuidade, mas também precisa vencer os jogos de futebol. Existem diferentes abordagens: moderna ou tradicional. Vou escolher a equipe que considero melhor para vencer cada jogo. Acho que nunca mantive o mesmo time titular desde que cheguei aqui. As pessoas podem dizer que é preciso continuidade — se perdermos, é porque não tivemos continuidade suficiente; se ganharmos, é porque foi a decisão certa.
Tomei uma decisão para o jogo contra o Aston Villa que acho que se provou correta. Espero tomar mais decisões corretas daqui para a frente.”
Blues enfrenta Wrexham na FA Cup
O próximo compromisso da equipe de Rosenior é um confronto com o Wrexham, líder da Championship, pela quinta rodada da FA Cup. O Blues enfrentou o time galês duas vezes na pré-temporada nos últimos anos, vencendo por 5 a 0 em 2023 e empatando em 2 a 2 em 2024, e será o grande favorito para sair vitorioso na partida de sábado.
