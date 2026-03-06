Robert Sanchez ficou “muito desapontado” com a controversa decisão de Liam Rosenior, já que o técnico do Chelsea afirma não ter um goleiro titular

Sobre se é contraproducente rodar a posição de goleiro, onde a continuidade costuma ser fundamental, Rosenior disse: “Sim, você precisa de continuidade, mas também precisa vencer os jogos de futebol. Existem diferentes abordagens: moderna ou tradicional. Vou escolher a equipe que considero melhor para vencer cada jogo. Acho que nunca mantive o mesmo time titular desde que cheguei aqui. As pessoas podem dizer que é preciso continuidade — se perdermos, é porque não tivemos continuidade suficiente; se ganharmos, é porque foi a decisão certa.

Tomei uma decisão para o jogo contra o Aston Villa que acho que se provou correta. Espero tomar mais decisões corretas daqui para a frente.”